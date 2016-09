Ca la noi, la nimeni – Ciorovăieli pe mici realizări, dar şi foarte mari amânări!

Mult aşteptatul raport despre situaţia reală a economiei al primului ministru, Dacian Julien Cioloş, prezentat, luni, în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului, la invitaţia Grupului parlamentar al PSD, n-a corespuns aşteptărilor. În schimb, a creat motive de adevărată ceartă – cu accente electorale – greu de înţeles. Mai ales pentru unul ca româno-francezul Cioloş, care se consideră neangajat politic.

După opinia domniei sale toate-s bune şi frumoase, ca să nu zic roz. S-a folosit de rezultatele statistice ale unei creşteri economice pe primele şase luni ale anului în curs, care de regulă nu reflectă adevărul ca realizări ale guvernului tehnocrat. Mai ales că Bugetul îl moştenise de la Guvernul Ponta, Codul Fiscal la fel, iar cetăţeanul român este din ce în ce mai sărac. Pentru nemulţumirile multor categorii sociale cea mai bună dovadă sunt protestele ce se ţin lanţ.

Cel mai critic la adresa tămâierii din raport a fost desigur preşedintele PSD, Liviu Dragnea: „Domnul Cioloş nu a vorbit limba română, a folosit limba tehnocraţilor, o limbă care sună străin şi o limbă care e ruptă de realitate”, reuşind şi succint o analiză detaliată a spuselor şefului de la Palatul Victoria de care ar vrea să nu se despartă.

Replica dată de primul ministru Dacian Julien Cioloş, care după cum spuneam susţine că economia creşte, a venit înainte de închiderea discuţiilor din Parlament şi a pleca spre aeroport. De unde, împreună cu soţia, s-a dus la New York pentru a participa la a 71-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Şi, evident, să ia parte la recepţia dată de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Barak Obama şi de Prima Doamnă Michelle Obama.

Revenind la ciorovăiala din Parlament, primul ministru Cioloş a mai spus: „Limba română pe care o vorbesc e una directă, clară(…), am preferat să facem lucruri decât să vorbim prea multe şi sper să se vadă rezultatele”. Din păcate, ale naibii rezultate sunt bine ascunse.

Despre fondurile europene pe care România nu reuşeşte să le atragă, de lipsa de investiţii în infrastructura rutieră şi feroviară.

Despre cele 4.200 de şcoli fără autorizaţie sanitară şi ISU, de nemulţumirile profesorilor legate de slaba salarizare, de revolta transportatorilor, despre refuzul medicilor de a semna contractele pentru gărzile suplimentare şi de sistemele publice de termoficare Dacian Julien Cioloş nu a grăit nimic. Totul e bine, economia duduie, românii sărăcesc şi mor pe capete. Inclusiv în spitale. Copii şi bătrâni mor cu zile, mai ales din pricina lipsei de medicamente.

Nici liderul social-democraţilor, Liviu Dragnea, nu s-a lăsat mai prejos adăugând: „Domnul Cioloş a spus că au avut în intenţie să presteze un alt tip de guvernare: transparent, responsabil şi predictibil. Dar ei au vrut şi să modifice Codul Fiscal pe furiş. CNADNR importă sare de 67 milioane euro, sarea din România nu mai e bună. La fel, România importă uraniu din Canada; mina unde se exploatează uraniu se va închide, cea care trebuie deschisă nu s-a deschis.”

Din cearta celor doi pierde al treilea – cetăţeanul român. Cel care nu are nicio vină. Poate doar aceea că şi-a dat votul cui nu merita.

ION PREDOŞANU