Ca la noi, la nimeni – Comedia comediilor: Cioloş mai vrea premier!

În filmul comedie americană intitulat „Adio, dar rămân cu tine!” sunt vreo trei personaje importante. Şi în aceasta în care joacă Dacian Julien Cioloş, ce seamănă mult cu o dramă şi nu cu o comedie, mai apare ca personaj colectiv Noul PNL, reprezentat de preşedintele Alina Gorghiu-Dej, dar şi încă un personaj parşiv, ceva mai abscons, despre care nu se ştie sigur că el l-ar fi adus ca prim ministru pe respectivul! Dacian Julien Cioloş părând mai degrabă paraşutat de la Bruxelles, la fel ca şi mulţi dintre membri cabinetului său pretins a fi de rit tehnocrat!

La o întrebare mai lunguţă: „Ce planuri are Cioloş pentru perioada următoare şi cum vede domnia sa varianta de a rămâne premier?”, a dat un fel de răspuns, mai pe ocolite, la Digi TV însuşi împricinatul. Adică, actualul prim ministru neales, ci impus contrar democraţiei parlamentare prevăzută în Constituţia României. Cel venit şi băgat pe gâtul partidelor parlamentare şi care l-au votat la investitură a început să-şi nuanţeze afirmaţiile mai vechi. Acelea că nu va candida şi are un mandat limitat

Toate acestea în sensul în care chiar dacă a reiterat ideea că nu va candida, deci nu va intra în cursă electorală la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, el nu a mai fost la fel de categoric cu excluderile de ipoteze în momentul când discuţia a ajuns la funcţia de Şef al Guvernului. Una din declaraţiile sale substanţiale a început cu: „Eu(…) nu o să candidez, dar asta nu mă împiedică să am păreri, puncte de vedere despre cum ar trebui continuate lucrurile.(…) Nu cu un program de guvernare(n-a avut nici la investirea din noiembrie 2015 decât o ciornă de trei file pe care-a promis să-l completeze şi a uitat s-o facă!, n.m I.P.) – este apanajul partidelor care participă la alegeri -, dar cu o astfel de platformă, cu un astfel de proiect, care să reflecte experienţa acumulată)…), cu asta da, pot să contribui la dezbaterea care va avea loc în perioada următoare.”

Din cele afirmate se înţelege că nu exclude o continuitate în actuala funcţie, sens în care Cioloş a mai continuat: „Şi nu atât mă interesează pe mine dacă eu o să fiu premier sau nu, ci în ce măsură lucruri bune care le-am făcut(trebuia un „Pe care”, dar oricum acestea nu există! Şi nu mai insist, n.m. I.P.) pot fi continuate. Dacă într-un fel sau altul voi putea contribui la asta, dintr-o poziţie sau alta, nu spun că nu o s-o fac.”

Concluziile rămâne să le trageţi domniile voastre, stimaţi cititori. Şi să votaţi în cunoştinţă de cauză, chiar dacă Guvernul Cioloş susţinut până-n pânzele albe de Noul PNL a dat-o cu oiştea-n gard în toate domeniile. N-a avut bai pentru Sănătate, Educaţie, Transporturi, nici pentru subvenţiile în Agricultură ca în alte state membre ale Uniunii Europene, fondurile absorbite de la Comisia Europeană sunt ZERO!, investiţiile începute de Guvernul Ponta au rămas pe butuci pe motiv că nu există bani la guvernul de rit tehnocrat.

Numai că, în răstimpul din urmă, nişte funcţionari guvernamentali cioloşişti sau cioloşiţi au inclus pe agenda executivului ordonanţa pentru achiziţionarea operei lui Brâncuşi „Cuminţenia Pământului” şi se prefac că nu au ştiut că la mijloc este o mânăreală de zile mari sau, şi mai rău, au ştiut dar au ascuns trebuşoara asta cu mână calificată. Şi, cum scria experimentatul publicist Şerban Cionoff: „Din păcate, nu e singurul mişmaş pe bani grei petrecut în mandatul actualului guvern.”

În aceste zile tulburi se aleg tehnocraţii care candidează. Aşa că, după 20 octombrie, domnul Dacian Julien Cioloş s-ar putea să rămână singur cuc în Palatul Victoria. Chiar şi declaraţiile de dragoste pentru actuala funcţie de prim ministru sunt completate de către soţia primului ministru, franţuzoaica Valerie Cioloş-Villemin: „Aş vrea să rămânem în România”. Evident, după ce soţul domniei sale îşi va termina mandatul limitat. Şi mai zice că „Aş vrea să mă implic în proiectul Brâncuşi. O să vedem ce o să fie cu el. Răbdare.” Acţiunea de strângere a fondurilor pentru achiziţionarea „Cuminţeniei Pământului” a fost un eşec. Pa bani publici, cu clip publicitar tot pe banii poporului – cu actor principal şi unic Dacian Julien Cioloş. Chiar dacă experţii au decis că lucrarea lui Brâncuşi, refuzată a fi cumpărată de statul român în 1912, valorează doar 5 milioane de euro, Guvernul Cioloş a dat pe ea 11 milioane de euro. Că doar nu dădea de la el! Acum pricepeţi de ce Valerie Cioloş-Villemin doreşte continuarea vacii de muls numită „Proiectul Brâncuşi!”

Ion PREDOŞANU