Ca la noi, la nimeni – Cu Roberta Anastase şi Dan Vâlceanu-n frunte, Noul PNL va avea, în alegeri, înfrângeri multe!

Cum învârte Noul PNL politica la Gorj, dar şi în ţară, precum porcul dovleacul, nu va fi de mirare că socotelile electorale ale acestuia n-o să iasă. Dacă fostul lider al PDL Gorj – Ionel Manţog n-ar fi avut parte şi de mititica, fiţi siguri că l-am fi văzut pe listele electorale, bineînţeles, la Gorj. Nu-i bai, emulul său de atunci Dan Vâlceanu se vrea printre deputaţi. Dar, se ştie, nu-i prost doar cine vrea, ci mai ales acela care-i şi dă voturile, uitând câte măgării s-au produs pe vremea guvernării PDL, adică a Guvernului Preş Băsescu-Boc!

Să sperăm că lumea nu mai înghite, pe negândite, toate minciunile din campania electorală parlamentară al cărui start l-a furat Noul PNL. Neînscrisul Dacian Julien Cioloş a venit şi la Gorj, împreună cu alt neromân, dar pământean ce ne acuză că am fi fundamentalişti. Păi dacă tot e minoritar etnic şi religios, dar a fost ales înseamnă că poporul român este extrem de tolerant. Dar să revenim la listele electorale, unele anunţate, cu excepţia USR (Uniunea Soros România!) care este în stare să acuze lumea că nu este capabilă să se organizeze şi să protesteze pe 11 decembrie dacă nu va intra în Parlament! Mă rog, USR a recuperat pentru listele sale un rebut al Guvernului Cioloş, pe ex-ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, care a adus României ZERO euro de la Comisia Europeană şi încă vreo şase-şapte foşti secretari de strat la fel de incapabili de fapte bune pentru România!

Pe listele de candidaţi ce au o carte de vizită ce inspiră încredere şi seriozitate, mai apar şi personaje cu caracter îndoielnic, ca să nu zicem de-a dreptul personaje dezastruoase. Aşa cum este, de pildă, Roberta Anastase, pe care organizaţia Noului PNL Prahova, a trecut-o pe lista candidaţilor pentru Camera Deputaţilor. Adică exact aceea care, în 2010, ca Preşedinte al Camerei Deputaţilor, din partea PDL, a fraudat votul la Legea pensiilor. O făcătură de lege de pe urma căreia suferă şi vor mai suferi încă milioane de cetăţeni ai României. Criticară pentru oribila ei faptă, Roberta Anastase cică şi-ar fi pus cenuşă în cap, în sfârşit, şi a recunoscut că a greşit, cerându-şi scuze. Bun, veţi zice, atunci ce mai caută pe liste? Liderul Noului PNL, în fapt majoritar format din foşti membri ai PDL, Alinuţa Gorghiu-Dej, aceea care are răspunsuri superficiale la toate, ar fi zis: <<Un om care îşi cere scuze ulterior şi spune “Da, domnule, dacă am greşit îmi cer scuze şi pun capul în pământ în faţa celor pe care i-am nedreptăţit” merită să fie acceptat şi de ei şi de societate.>> Şi declaraţia aceasta n-a făcut-o Roberta Anastase în public, iar Alinuţa Gorghiu-Dej cam are obiceiul să inventeze. Dacă ar fi recunoscut greşeala, atunci ce a împiedicat-o pe Roberta Anastase – spre a fi credibilă – să facă un proiect de Lege a pensiilor aşa cum merită cei de vârsta a III-a şi să supună dezbaterii parlamentare şi votului, ba chiar să se bată pentru ea!

Nu dau două cepe degerate pe minciunile Alinuţei Gorghiu-Dej cu “albita ca la Nufărul” Roberta Anastase, iar pe Farfuridi de Dan Vâlceanu l-am privit la o şedinţă a organizaţiei Peştişani a Noului PNL în care l-a executat pe co-preşedintele de atunci Corneliu Nicolcioiu ca să rămână preşedinte unul de la fostul PDL!

Ion PREDOŞANU