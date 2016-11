Ca la noi, la nimeni – Dacian Cioloş, ocolit de ANI!

Şi a fost mitingul Noului PNL pentru lansarea unor candidaţi ai săi pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie, dar şi a propunerii de prim-ministru în cazul nemembrului Dacian Julien Cioloş. Şi nu oriunde, ci în buricul Bucureştilor, chiar în Piaţa Revoluţiei. Duminică, de la ora 17. 00. Anunţat cu surle şi trâmbiţe că vor participa 50.000 de susţinători ai foştilor liberali trecuţi de la Grupul ALDE din Parlamentul European la Partidul Popularilor Europeni(Unde-i membru şi pretinsul tehnocrat şi apolitic D.C Cioloş!) S-a vrut lansarea candidaţilor Noului PNL la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 şi a propunerii de prim-ministru a aceluiaşi partid. Motiv pentru care au fost aduşi militanţi din: Alba, Braşov, Buzău, Constanţa, Craiova, Galaţi, Hunedoara, Iaşi şi Miercurea Ciuc. De la mare distanţă, fiind la Cluj-Napoca, şi-a dat acceptul şi liderul ONG-ului UDMR, Kelemen Hunor, care-a deschis uşa Noului PNL cu parola: „Cioloş este o propunere corectă.”

Exaltata Alina Gorghiu-Dej a strunit manifestarea cu aplaudaci, dându-i cuvântul şi actualului prim ministru Dacian Julien Cioloş, care-a impresionat prin limbajul lui de lemn butucănos. Oricum, analiza asupra guvernării dezastruoase în opinia majorităţii cetăţenilor României o tot amână până după alegeri, deci după încheierea actualului mandat de prim-ministru. Care ar putea fi şi ultimul!

Printre candidaţi s-a aflat şi celebrul neurochirurg Leon Dănăilă, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România şi care deschide lista de candidaţi la Senat pentru Bucureşti, din partea Noului PNL. Omul de ştiinţă este un geniu şi este situat printre primii 50 de savanţi ai omenirii. Toată stima şi respectul pentru domnia sa, dar rămân la părerea că era mult mai util dacă nu se amesteca în politica românească şi continua să opereze pe creier. Acolo unde este, cu adevărat, un AS!

Ciudat, Leon Dănăilă este cel mai sărac candidat dintre cei 11 doritori la intrarea în Parlamentul României. Ceilalţi sunt toţi o apă şi-un pământ. Trecem cu vederea că restructuratul Nou PNL are printre candidaţi şi doi cu condamnări penale definitive. Cu privare de libertate efectuată. Printre cei 11 candidaţi bucureşteni se află şi celebra Elena Udrea, dimpreună cu ex-ministrul Ion Ariton, ambii implicaţi în Dosarul Gala Bute, ca de altfel şi excelentul gafeur Theodor Paleologu. Ei bine, cei 11 candidaţi, din toate partidele, au la declaraţii de avere, 17 case, 15 autoturisme, dar şi bijuterii, ceasuri scumpe, tablouri estimate la aproximativ 200.000 euro, diferite sume în conturi – euro şi dolari -, cum spuneam, cel mai sărac fiind academicianul Leon Dănăilă.

Mari neconcordanţe sunt şi la Declaraţiile de avere ale primului ministru Dacian Julien Cioloş. La cea de la investire omite suma de 13.222 primită în anul fiscal 2015 de la „Misiunea Banca Mondială”. Ceea ce înseamnă că dacă tot nu a declarat suma şi toate veniturile, căci mai sunt şi altele de la Comisia Europeană acestea ar trebui să fie investigate de ANI!

Aşa cum aduce argumente publicistul Ion Spânu, pe site-ul www.cotidianul.ro. Mai este inexplicabilă şi diferenţa de 46.204 euro, între două Declaraţii de avere, bani dispăruţi în numai şase luni şi de care ar fi cazul să se ocupe tot draga de ANI!

Mai mult, în articolul „Multe inadvertenţe: Dacian Cioloş nu şi-a declarat la investire veniturile din 2015 de la Banca Mondială” se mai face referire şi la un alt articol intitulat: „Dacian Cioloş este membru al Friends of Europe, organizaţie finanţată de Soros”, încă din 27 noiembrie 2015.

Numai că DNA, ANI şi justiţia presupusă independentă este pentru unii mumă, iar pentru alţii ciumă!

Ion PREDOŞANU