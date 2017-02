Ca la noi, la nimeni – De ce se spală pe mâini Kovesi precum Pilat din Pont?

Să-i fi venit Laurei Codruţa Kovesi minţile la cap? Îndoim-aş. Aşa cum mă îndoiesc de buna credinţă pe care-o mimează cu atâta sârg preşedintele Klaus Werner Iohannis Atunci când anunţa cinic că vrea normalitate. Păi, stimabile, cine te-a împiedicat să te comporţi normal şi până acum? De ce n-ai respectat Constituţia?

De ce nu ai fost un preşedinte imparţial, un mediator între partide. Cine te-a obligat să îmbraci o geacă roşie şi să ieşi între protestatarii mitingului neautorizat împotriva Guvernului Grindeanu şi a PSD în Piaţa Universităţii. Şi nu-i prima oară când acţionează – împreună cu structurile de forţă şi de informaţii – împotriva normalităţii şi pentru învrăjbirea naţiei. După principiul machiavelic: „Dezbină şi stăpâneşte!”

Ba chiar Herr Werner a mers mai departe, copiindu-l pe predecesorul său la Palatul Cotroceni. Imediat, după instalarea celor patru miniştri noi ai Cabinetului Grindeanu, a declanşat operaţiunea „Adormirea vigilenţei PSD-ALDE!” Şi i-a reuşit pe deplin. La sfârşitul protocolului de investire s-a petrecut o scenă oarecum bizară de-a dreptul. În care ospitalierul devenit peste noapte, convertit din Fhurer, i-a invitat pe Liviu Dragnea, Preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedinte al PSD, împreună cu Călin Popescu Tăriceanu, Preşedinte al Senatului şi copreşedinte ALDE într-o încăpere separată, departe de ochii presei şi de camerele de televiziune. Ce l-o fi îndemnat aşa dintr-o dată pe Războinicul dezbinării să îmbrace o nouă faţă? Oricum, scena seamănă ca două picături de apă cu aceea a semnării Pactului dintre Traian Băsescu şi Victor Ponta. Greşesc, cumva?

Aşa s-a petrecut şi cu noua comportare a Laurei Codruţa Kovesi, o îndrăgostită de sine, care a simţit noile ordine de la Palatul Cotroceni. Întinsese prea mult coarda! De unde şi până unde DNA poate ancheta activitatea Guvernului Grindeanu? Ca să acopere abuzul sub preş precum pisica, Şefa DNA şi-a declinat(in)competenţa, prin Mutarea Dosarului anchetării Ordonanţei nr.13/2017 de la DNA la Parchetul General. Unul condus de un papagal fost procuror comunist, Augustin Lazăr, venit de la Alba Iulia să închidă dosare. Ce mai contează unul în plus?

Luluţa, sibianca Laura Codruţa Kovesi, fostă Lascu, fiică de fost procuror comunist ştie ce face şi când se preface. Ea trage de timp şi, în acelaşi timp, trage nădejde că va rămâne în funcţia de Procuror Şef al DNA atâta vreme cât şi la Palatul Cotroceni este unul cu posibile dosare penale care are nevoie de cineva să-l apere. Normal, de rigorile legii. Actualul ministru al Justiţiei ar putea cere revocarea duduiei Kovesi din funcţie. Punem pariu că n-o va face?

Ion PREDOŞANU