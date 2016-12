Ca la noi, la nimeni – De dragul lui Cioloş, nu se respectă Constituţia?!

O ştire seacă a Biroului Electoral Central – BEC – ne oferă rezultatele parţiale, dar mai nou în care PSD are 45,71% la Senat şi 45,50% la Camera Deputaţilor. Am început cu aceste date corecte, transmise de un comunicat BEC de care cei ce se dau de dreapta în România nu vor să ţină seama!

Mă voi feri să comentez turnura total nedemocratică luată în cursul zilei de ieri, fiind convinşi că odată cu plecarea lui Traian Băsescu de la Palatul Cotroceni am căzut din lac în puţ. Nu numai că nu s-a schimbat nimic, dar parşivenia este la ea acasă mai abitir decât oricând. De aceea, cu tot regretul, voi folosi mai multe citate decât altădată. Cu regretul că situaţia politică a luat-o razna.

Aşa, de pildă, am aflat că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, nu va merge astăzi, miercuri, la consultările de la Palatul Cotroceni pentru că, afirmă domnia sa, “invitaţia primită este fundamentată greşit

pe una articol din Constituţie. Nu putem merge la aceste consultări pentru că, aşa cum am spus, vrem să respectăm cu stricteţe prevederile Constituţiei. Nu mergem pentru a face exerciţii de imaginaţie. Eu cred că după ce fiecare deputat şi senator este validat şi Parlamentul este constituit, se pot face consultări. Invitaţia care a venit acum de la Cotroceni este fundamentată pe un articol greşit din Constituţia României”, a precizat Liviu Dragnea, conform AGERPRES.

Limpede ca bună ziua.

Totodată, în mesajul Ambasadorului Hans Klemm, după alegerile parlamentare se afirmă clar: „Ambasada Statelor Unite ale Americii salută alegerile din 11 decembrie pentru un nou Parlament al României. Ne angajăm să lucrăm cu viitorul guvern pentru a aprofunda parteneriatul strategic dintre Statele Unite ale Americii şi România şi pentru a promova securitatea, statul de drept şi prosperitatea pentru cetăţeni.”, a spus Hans Klemm, potrivit unui comunicat.

Încurcăturile unora existente după catastrofalele rezultate ale dreptei din România – Noul PNL şi PMP – în alegerile parlamentare nu exclud o posibilă dizolvare a Parlamentului şi ajungerea la alegeri anticipate!!! Totuşi, continuăm să credem că realitatea le va deschide unora ochelarii de cal pe care-i poartă şi nu se va ajunge aşa departe. Ar însemna noi cheltuieli şi, ferească bunul Dumnezeu, proteste de stradă! Dar, cine ştie, poate asta se doreşte în tentativa unora trădători din interior pentru distrugerea statului român unitar.

Consultările forţate de astăzi de la Palatul Cotroceni au loc pentru că joi, 15 decembrie, când se desfăşoară reuniunea Consiliului European, cineva are de dat explicaţii la Bruxelles. Reuniunea Consiliului European va începe cu o sesiune de lucru şi seara va avea loc un dineu informal. De regulă, în marja sau în practica obişnuită a Consiliilor Europene are loc şi o sesiune de lucru a Partidului Popular European – PPE – la care se vor cere explicaţii pentru groaznicul eşec în alegerile de duminică.

Din Partidul Popular European – PPE – fac parte Dacian Julien Cioloş, Noul PNL şi, desigur, Tatăl lui Musiu Julien, numitul Traian Băsescu, dimpreună cu al său PMP! Faţă de aceste cumplite realităţi pe care nu le mai lungesc, la fel ca Nenea Iancu Caragiale, să spunem împreună: „Puţină răbdare, Coane Fănică!”

Ion PREDOŞANU