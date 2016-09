Ca la noi, la nimeni – Deficitul şi schimbarea Codului Fiscal, pietrele de moară ale „tehnocraţilor”!

Se apropie sfârşitul mandatului Guvernului Cioloş, adus cu anasâna când treburile administraţiei guvernării social-democrate în alianţă cu adevăraţii liberali de la ALDE mergeau bine. Nici vorbă de criză fie ea politică sau economică, ci doar nişte orgolii de cea mai joasă speţă, ce priveau eliminarea primului ministru de atunci, Victor Ponta.

Firesc ar fi fost, dacă tot şi-a dat demisia primul ministru Victor Ponta din fruntea guvernului şi chiar, inexplicabil, din funcţia de preşedinte al PSD, ca să se continue lucrurile bune începute, şi aici mă refer la Bugetul votat şi acceptat de Parlament cu o cotă de deficit sub 2,75%, plus intrarea în acţiune a noului Cod Fiscal să nu avem surprize neplăcute.

Din păcate, Noul Cod Fiscal a fost schimbat printr-o ordonanţă de urgenţă. Şi, culmea, primul ministru şi-a dat seama că s-a umblat la Noul Cod Fiscal abia citind pe Facebook! Iar veniturile aceleiaşi persoane sunt impozitate de mai multe ori. Mai exact, Lucia Şerban a scris pe contul de Facebook al primului ministru Dacian Julien Cioloş că printre aberaţiile modificărilor la Noul Cod Fiscal figurează una strigătoare la cer. Dacă o persoană obţine venituri din mai multe surse este obligată să plătească la fondul de Sănătate pentru fiecare sumă obţinută. Şi se dă exemplul unei pensionare care plăteşte odată, dar şi a doua oară ca Manager al unei firme la care lucrează!

Primul ministru Dacian Julien Cioloş a prezentat, ieri, după ora 14,30, în plenul reunit al celor două Camere care este situaţia economică a României. Invitaţia a fost făcută la cererea Grupului parlamentar al PSF, singurul partid politic care are o poziţie critică faţă de activităţile incompetentului guvern aşa-numit „tehnocrat”, ce calcă foarte adesea în străchini. Încât li s-a scârbit românilor, dar şi majorităţii partidelor politice din Parlament, ALDE fiind de la început în opoziţie, de gafele şi lipsa de profesionalism ale „tehnocraţilor” supranumiţi „varză de Bruxelles”, după apartenenţa celor mai mulţi dintre membrii săi. Ce-i drept, vreo nouă sau chiar zece la număr demisionari sau demişi, chit că ei nu răspund politic şi nici răspundere ministerială nu există! Aparent, cei de la Noul PNL s-au dezis de „tehnocraţi”, dar nici nu fac ceva împotriva acestora, la fel cum nici UDMR nu mişcă-n front, fiind, ca de obicei, cu fundul în mai multe luntri şi având interese în administraţia locală şi funcţii în ministere sau deconcentrate.

Ieri, era o zi de luni, în care parlamentarii vin greu din teritoriu sau de pe la casele lor, aşa că şedinţa plenului reunit a început după ora 14,30 cu destui absenţi. Ora a fost aleasă la propunerea Senatorului PDL, Cristian Rădulescu, membru al Noului PNL, interesat de tărăgănarea lucrărilor. Nu ştim, la această oră, cam ce s-a discutat pe fugă, mai ales că primul ministru avea avion spre New York la ora 17.00!

Recent, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a adresat o scrisoare deschisă primului ministru Dacian Julien Cioloş, prin care îi cerea să prezinte „de urgenţă” în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului un Raport privitor la situaţia din economia reală a ţării, inclusiv nivelul de colectare a taxelor şi impozitelor, deficitul bugetar, deficitul de cont curent, deficitul comercial şi creşterea economică estimată care stă la baza execuţiei bugetare.

Dintr-o declaraţie a purtătorului de cuvânt al Guvernului Cioloş, Liviu Iolu, extrem de roză s-ar părea că pe trimestrul II al anului 2016 creşterea economică ar fi de 6%, iar încasările la buget peste… program! Şi atunci cum să interpretăm scrisoarea trimisă de ministrul Finanţelor Publice către Parlament prin care se atrăgea atenţia asupra unor măsuri legislative care-ar putea pune în pericol deficitul bugetar?! Oricum, scrisoarea cu pricina era pe la începutul lunii septembrie, iar ieri a fost 19 septembrie şi nu văd cum acestea ar putea influenţa deficitele! Nu cumva, atât ministrul Finanţelor Publice, cât şi primul ministru vor să dea vina pe Parlament pentru proasta administrare a banului public de către Guvernul Cioloş?

Ion PREDOŞANU