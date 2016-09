Ca la noi, la nimeni – Demisia fără onoare!

Mi-e greu să cred că demisia directorului Serviciului de Informaţii Externe nu a fost drămuită şi gândită din timp. Oricât de antipatic şi simpatic ne-ar fi Mihai Răzvan Ungureanu nu putem să nu-i recunoaştem o mare doză de isteţime. Dacă nu chiar de deşteptăciune. A fost şi ministru de Externe într-un guvern al României, chiar prim ministru pentru, ce-i drept, doar 78 de zile, apoi director al SIE pentru al doilea mandat şi lucrurile păreau a curge firesc.

Veţi spune că a făcut şi lucruri bune şi lucruri mai puţin bune. Ca-n zicala aceea că numai cine nu munceşte nu greşeşte. Normal, are şi destui inamici. Unii dintre ei chiar foarte puternici. Nu se ştie exact ce l-a apucat, dar prin primăvară şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale din 2019. Şi cam tot de atunci datează şi nişte acuze la adresa domniei sale. Însuşi Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a declarat încă de prin luna aprilie 2016, că de când se află la cârma DNA „nu a primit nici o sesizare de la Serviciul de Informaţii Externe”, precizând că este ilegal să deţii informaţii referitoare la posibile infracţiuni şi să nu sesizezi Direcţia Naţională Anticorupţie!

În motivarea demisiei sale, Mihai Răzvan Ungureanu a invocat motive medicale. Aşa cum susţine şi Şeful Comisiei Parlamentare pentru controlul activităţii SIE, deputatul Mihăiţă Calimente, care a afirmat că Mihai Răzvan Ungureanu i-a comunicat telefonic că a plecat, din fruntea SIE, „strict din motive medicale”. Pe surse, s-a aflat că în aceeaşi zi, Mihai Răzvan Ungureanu ar fi fost văzut pe la o facultate unde s-a dus să-şi rezolve nişte probleme personale.

Culmea coincidenţei, la câteva ore după demisia lui MeReU, pe postul public TVR 1, a fost programată o emisiune specială în care invitată era Procurorul Şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi. Care a reluat, în linii mari cam aceleaşi acuze la adresa fostului Director SIE pe care le anunţase încă din luna aprilie, cum aminteam mai sus.

Motivele reale ale demisiei cam fără onoare din fruntea unui important serviciu de informaţii rămân, totuşi, secrete. Se vorbeşte, pe surse, că ar intenţiona să se replieze în politică la Partidul Mişcarea Populară, la început ca strateg şi, mai târziu, cine ştie. Unii susţin că l-ar susţine pe ex-preşedintele Traian Băsescu la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, ba chiar că şi-ar dori un mandat de prim-ministru al României. Chestiune cam greu de realizat dacă nu va reuşi să se înscrie în Noul PNL, el fiind un mai vechi membru al Vechiului PNL, de pe timpul lui Călin Popescu Tăriceanu.

Indiferent ce se va întâmpla, nu putem bănui cu precizie care-i va fi drumul politic al lui Mihai Răzvan Ungureanu. Cu imensă susţinere externă şi cu mari implicaţii în viaţa politică a românilor de peste Prut orice este posibil! Deci, inclusiv o susţinere a lui Traian Băsescu, deja cu cetăţenie moldovenească, cel interesat să scape de eventuale probleme penale şi dorit de o nouă imunitate.

Ion PREDOŞANU