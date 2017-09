Ca la noi, la nimeni – Deschiderea şcolilor, prilej de scandaluri!

Fiind ieri ziua începutului de săptămână, parlamentarii nu s-au prezentat la treabă, ci s-au deplasat în colegiile lor electorale pentru a participa la deschiderea noului an şcolar.

Cei mai mici, adică cei din grădiniţele care nu pricep de ce sunt închise precum şcolile pe toată durata verii, dar şi cei din clasa pregătitoare ori cei din clasa a întâia au avut, cu siguranţă, emoţii.

ATENTAT LA LIMBA ROMÂNĂ. După ce am avut un preşedinte de tristă amintire, vreme de zece ani răi, iată că, din păcate, mai există şi parlamentari ce încurajează nemunca. În cazul de faţă, se recunoaşte că nici lui nu i-a plăcut şcoala. Este vorba despre un deputat PSD de Maramureş – Călin Matei, care n-a avut altceva mai bun de făcut decât să posteze pe pagina sa de Facebook un mesaj plin de greşeli gramaticale, în care se scrie un lucru evident – că „nici lui nu i-a plăcut şcoala”.

Deşi ipochimenul nu merită atenţie, doar aşa ca exemplu negativ, vom reda spusele deputatului fără ruşine Călin Matei: „Nici mie nu mi-a plăcut şcoala, ca la majoritatea dintre voi! Până la următoarea vacanţă puneţi mâna pe carte, fiţi cuminţi şi nu fumaţi în budă!(aici foloseşte un regionalism de origine maghiară, ca orice semianalfabet!) Succes!”. Acesta a fost mesajul complet al deputatului PSD de Maramureş Călin Matei. Deie Domnul ca acest caz să fie singular şi la următoarele alegeri, PSD şi celelalte partide politice să fie mai atente şi să nu pună pe listele electorale asemenea oameni certaţi cu limba română! Iniţial, social-democratul scrisese „pune-ţi mâna pe carte” , în loc de forma corectă „puneţi”, dar apoi a corectat mesajul şi aşa destul de sinistru.

Agenţia de presă DCNews mai comentează un schimb de replici de la distanţă între alte personaje pe care nu le acuzăm că ar cunoaşte prea bine limba română: Klaus Werner Iohannis şi Liviu Pop.

REPLICI DURE. După ce Klaus Werner Iohannis a declarat la începerea noului an şcolar că Legea Educaţiei este un puzzle şi trebuie să înceteze acest lucru, întrucât se schimbă mereu, a primit şi replica destul de civilizată Care nu i-a tras atenţia că pe timpul Guvernului Cioloş tehnocraţii nu erau criticaţi chiar deloc, de parcă între Iohannis şi Guvernul ZERO exista o înţelegere tacită spre a duce România „de râpă”. Cum spuneam, ministrul Educaţiei n-a răspuns preşedintelui. Totodată, preşedintele Klaus Werner Iohannis a mai declarat că „începerea noului an şcolar îi ia prin surprindere pe unii”. Aşa este, dar municipiul Sibiul, al cărui primar a fost mai multe mandate, are un record nedorit la lipsa unor avize necesare pentru buna funcţionare la foarte multe şcoli. O situaţie care nu-i de ieri, de azi, ci de mai mulţi ani! Dar să vedem şi să citim replica ministrului Educaţiei, Liviu Pop: „Marile lipsuri sunt infrastructura şcolară, resura umană şi programele şcolare. Sunt cele trei linii directoare în zona învăţământului preuniversitar. Pe toate liniile avem soluţii. Puzzle s-a făcut până la preluarea mandatului de Guvernul Tudose, dar de atunci toate măsurile s-au axat pe viziunea programului de guvernare”, a spus corect Liviu Pop, cel vinovat de lipsa unor manuale şcolare, în vreme ce nu lipseşte cel de sport. Oare o fi având şi domnia sa cele trei facultăţi: educaţie, fizică şi sport?

NU MAI DAŢI CU PIETRE! La deschiderea noului an şcolar la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu a fost invitat şi deputatul de Gorj independent Victor Ponta. Este bine că ex-primul ministru a recunoscut şi afirmat că această unitate de învăţământ este numărul unu în Gorj, adică are cele mai bune rezultate. Omul politic Victor Ponta este de anvergură încă. Numai că dacă va continua să dea cu pietre în fosta lui casă – PSD -, chestiune pe care-o apreciez ca imorală, tare mi-e teamă că nu va avea adepţi la noua lui formaţiune politică. La construcţie nu au loc răzbunările. A plecat, să-i fie de bine. Locul lui în Camera Deputaţilor l-a obţinut fiind pe lista PSD. Oare de ce-a uitat?!

Ion PREDOŞANU

P.S. Apare din ce în ce mai des informaţia că viitorul ministru al Apărării Naţionale a României va fi deputatul PSD de Gorj – Mihai Weber. Chiar că ar merita omul politic, dar şi Gorjul să fie reprezentat în Guvernul Tudose. Poate aşa se va repune pe roate la uzina de la Sadu, creată de alt om politic gorjean – Gheorghe Tătărescu. (Ion Predoşanu)