Ca la noi, la nimeni – „Dreptate până la capăt”, episodul II

Toate partidele ne umplu capul cu promisiuni. Nu fac excepţie nici candidaţii independenţi, inclusiv la Gorj. Chiar dacă unii dintre ei au deţinut importante funcţii, fiind în fruntea autorităţilor locale ori la centru. Ce i-o fi împiedicat să convingă atunci de profesionalismul lor, dublat cu deţinerea puterii fie ea şi locale sau centrale ne e greu să pricepem.

De regulă, candidaţii independenţi au trecut pe la diverse partide politice, iar acum nu s-au mai văzut aleşi la locale, iar listele le sunt ca nişte struguri acri la care n-au mai ajuns. Mă uit la unele dezbateri televizate, cum este la TVR 1 Perfect-Imperfect, iar când sunt invitaţi de la câte două partide e de-a dreptul jenant. Dialogul pare imposibil, se bruiază interlocutorii între ei, pe principiul că acela care ţipă mai tare şi cleveteşte mai mult are dreptate.

Liderilor principalelor partide li se oferă prilejul de a fi singurii în platou, deci îşi pot expune programele şi principiile nestingheriţi. Alina Gorghiu-Dej, preşedintele Noului PNL, este unul dintre cazuri. Primul ministru Dacian Julien Cioloş nu face parte dintr-un partid, fiind curtat asiduu de Noul PNL, dar şi de USR (Uniunea Sabotaţi România!). Călin Popescu Tăriceanu, ca preşedinte ALDE, altfel un om politic cu mult curaj, ne anunţă că a fost propus ca viitor prim-ministru de formaţiunea domniei sale. Stăpân pe sine şi, se pare, pe situaţie dacă ne luăm după sondajele date publicităţii, Liviu Dragnea, preşedintele PSD, nu se arată deranjat de intenţia amicului Tăriceanu. Numai că liderul social-democraţilor precizează: „Dacă ALDE va câştiga alegerile, mi se pare o dorinţă îndreptăţită a domnului Tăriceanu. Noi pe principiul acesta mergem – cine câştigă alegerile, în mod firesc, trebuie să propună funcţia de prim ministru, pentru că are cea mai mare legitimitate de la poporul român. Noi ne facem campanii separate, noi avem programul nostru, pe care îl prezentăm. ALDE are o campanie separată şi fac acelaşi lucru. Au ales să-şi anunţe intenţia domnului Tăriceanu pentru a fi un posibil viitor prim-ministru. Nici nu ne ajută, nici nu deranjează. Noi ne ducem campania în continuare.”

Trecând peste viitorul posibil prim ministru de la ALDE, PSD nu se grăbeşte şi îşi va anunţa propriul candidat abia după 11 decembrie şi numai în cazul că va câştiga alegerile parlamentare.

În plus, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a mai anunţat duminică la un post de televiziune că dacă partidul său va câştiga alegerile va fi dus la îndeplinire sloganul USL – „Dreptate până la capăt”, iar cei pe care îi consideră responsabili de greşelile din ultimul an vor trebui să plătească, în instanţă, precum Dacian Cioloş, dar şi miniştrii săi. „Aş vrea să se apropie dreptatea de toţi. Dacă vom câştiga alegerile vom face ce am promis cu USL, dar, din păcate, USL s-a rupt. Vom face dreptate până la capăt. (…) Să plătească toţi pentru tot răul pe care l-au făcut. Toţi. Indiferent despre cine este vorba.”, a mai continuat Liviu Dragnea.

Liderul social-democraţilor i-a nominalizat pe ministrul Sănătăţii, care-a refuzat să scadă preţurile la medicamente şi din această cauză suferă bolnavii, pe ministrul Agriculturii, din pricina căruia au întârziat cu opt luni subvenţiile către fermieri, dar şi pe ministrul Fondurilor Europene, din cauza sa fiind pierdute miliarde în acest an.

ION PREDOŞANU