Ca la noi, la nimeni – Fără ramuri de măslin, numai ramuri de spini!

Mult aşteptatul discurs al Preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis, în faţa plenului reunit al Parlamentului, în noul său mandat, a fost un eşec total. A renunţat la sobrietate şi responsabilitatea de a fi preşedintele tuturor românilor, continuând într-un discurs liber, deci nescris pe hârtie.

Nu şi-a propus să fie un moderator între „românii buni”, adică ai lui şi „românii răi”, adică aceia care protestează la Palatul Cotroceni. Adresându-se doar electoratului de dreapta, adică acelora care l-au votat pe domnia sa în 12 decembrie 2014. Ramura de măslin care-ar fi adus pace şi unitate între toţi românii a lipsit cu desăvârşire, preferând ramurile de spini contra PSD şi ALDE, dar şi a votanţilor ori simpatizanţilor celor două partide aflate la guvernare.

Îmbrăcat la costum bleumarin şi cu cravată ce aducea a albastrul din sigla Noului PNL, preşedintele Klaus Werner Iohannis, deşi fusese primit frumos a izbutit să-i nemulţumească pe parlamentarii PSD şi ALDE, care nemaisuportând criticile acide, la un moment dat, au părăsit sala. „M-aş fi adresat şi Guvernului, dar este ocupat. Dar nu-i bai, la ei am fost deja.”(Unde, după cum se ştie, s-a dus nechemat, deşi acea şedinţă de guvern nu avea pe ordinea de zi probleme ce ţin de siguranţă naţională!)

„Preşedinţii celor două Camere care totuşi au rămas încearcă să acrediteze în spaţiul public ideea că eu aş încerca să fac ceva ca să întorc acest rezultat. Afirmă în spaţiul public că aş dori răsturnarea Guvernului legitim. Nu! Fals! Aţi câştigat! Acum guvernaţi şi legiferaţi. Dar nu oricum!” (Se referă la acuzaţiile pe care i le-a adus Preşedintele Senatului şi copreşedinte ALDE, Călin Popescu Tăriceanu. Cu care a avut o întâlnire privată înaintea consultărilor oficiale cu partidele parlamentare pentru negocierea propunerii de prim ministru al majorităţii parlamentare PSD şi ALDE, declaraţie pe care n-a negat-o!, n.m. I.P.)

După nişte sfaturi generale adresate Guvernului Grindeanu, de bun simţ, a luat-o iar pe arătură: „Dacă PSD-ul, care a creat această criză, nu o rezolvă urgent, voi convoca, în virtutea atribuţiilor de Preşedinte, consultări la Palatul Cotroceni pentru a vedea care sunt soluţiile posibile.”

Analistul politic Bogdan Chireac a conchis, la finalul declaraţiei Preşedintelui din plenul Parlamentului: „Klaus Iohannis s-a oprit la jumătatea loviturii de stat. Preşedintele Klaus Iohannis nu a mai putut să ceară demisia Guvernului Grindeanu. Nu ştiu ce va face acum DNA, în audierea premierului. Dar dacă Preşedintele s-a oprit aceasta înseamnă că nu va exista nici suspendarea sau demisie a acestui guvern.”

Aprecierea analistului politic Bogdan Chireac bag de seamă că se bazează pe afirmaţiile preşedintelui Klaus Werner Iohannis conform cărora: „Retragerea OUG 13 şi eventual demiterea chinuită a unui ministru este cu certitudine prea puţin. Alegeri anticipate sunt, în această fază, prea mult. Asta este marja de manevră. Cine trebuie să vină cu soluţia? Păi, în mod natural, cel care a creat problema: PSD-ul.”

Grav este că Preşedintele Iohannis n-a reuşit nici de data aceasta să fie un mediator, şi să fie preşedintele tuturor românilor. Care rămân divizaţi!

Dintre toţi liderii politici care s-au pronunţat la finalul Declaraţiei lui Iohannis, cel mai sintetic şi cel mai aproape de adevăr este Preşedintele Senatului şi copreşedinte ALDE, Călin Popescu Tăriceanu: „Stau şi mă întreb ce era în capul preşedintelui când vorbea de oameni integri la conducerea statului. În momentul în care tu însuţi eşti condamnat pentru modul în care ai obţinut nişte case, ai o problemă că n-ai restituit cei 300.000 de lei statului, pe care i-ai încasat necuvenit, nu se ştie dacă ţi-ai plătit impozitele pentru meditaţii, poţi să vii să dai lecţii Parlamentului sau altora? Mi se pare foarte, foarte nepotrivit. Cred că funcţia de preşedinte presupune o anumită experienţă politică, o anumită pregătire pe care în mod evident, preşedintele pare să nu o aibă.”

Din păcate, modul partizan al întregului discurs al Preşedintelui Klaus Werner Iohannis nu duce la stabilitate. Ci la o şi mai mare discordie. Stau şi mă întreb dacă nu cumva toate acţiunile şi declaraţiile domniei sale nu sunt intenţionate în periculosul context geopolitic şi strategic în care se află România.

Şi toate acestea vin din partea unuia care are ca principală responsabilitate politica externă. Oare să nu fi auzit despre intenţiile expansioniste ale Ungariei, unde-a fost în vizită Vladimir Putin şi urmează să vină Donald Trump. Am mari dubii! Şi chiar mă îndoiesc că îl interesează în vreun fel aniversarea a 100 de ani de la crearea statului unitar modern România! De care a amintit în treacăt, doar aşa ca să-i păcălească pe românii din Transilvania!

Ion PREDOŞANU