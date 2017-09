Ca la noi, la nimeni – Gorghisme şi orbanisme de 2 lei bucata!

Mişună cu zvonuri, evident false, nu doar pe reţelele de socializare, ci şi la conferinţele de presă ale unora care sunt în campanie electorală – cum este un candidat la funcţia de Rector al Universităţii Bucureşti -, dar mai ales în conferinţele de presă ale unor politicieni ce se pretind liberali. Deşi ei aparţin de Partidul Popular European(PPE), cum este cazul Noului PNL!

Printre zvonurile de joi este şi acela că “Guvernul ar vrea să naţionalizeze banii universităţilor”. Potrivit unor informaţii apărute în presă, profesorul universitar Marian Preda, din cadrul Facultăţii de Sociologie a Universităţii Bucureşti ar fi avertizat că Guvernul va naţionaliza banii din fondurile proprii ale universităţilor pentru a putea plăti salariile cadrelor didactice din acest sector. La şedinţa de Guvern, ministrul Finanţelor Publice, Ionuţ Mişa, luat la întrebări de primul ministru Mihai Tudose a zis limpede că: “Este o ştire falsă.” Care seamănă cu alte zvonuri ale pretinşilor liberali că Guvernul nu ar avea bani de salarii şi de pensii. Nu am idee dacă profesorul universitar Preda este şi el liberal, dar sigur e în campanie electorală. S-ar vrea Rector al Universităţii Bucureşti. Să-i fie de bine, dar cu minciuni de felul acesta va câştiga alegerile când le vor câştiga pe cele parlamentare mincinoşii din Noul PNL!S-a mai trezit vorbind şi Alinuţa Gorghiu, care-a deţinut o poziţie de lider la Noul PNL, întrucât Tătucul ei Klaus Werner Iohannis îi ceruse lui Teodor Atanasiu să-şi retragă candidatura. În vremea aia, Atanasiu s-a executat singur, că aşa i-a cerut şeful de la Palatul Cotroceni. Madam Alinuţa Gorghiu, Senator de Timiş, care şi-a lăsat soţul cârcotaş în concediu postnatal, că ea-i mai bine plătită la Senat. A ţinut o conferinţă de presă la Timişoara şi ce credeţi că a dus-o mintea să spună? “Nu politizaţi furtunile!” Senatorul pretins liberal şi cam libertin (a vrut să-i spargă familia – doi ani a reuşit! – fostului Viceguvernator Bogdan Olteanu, acum aflat la mititica!) făcea “un apel către toţi politicienii din ţară să nu politizeze furtunile, ci să ajute la remedierea situaţiei, iar cei care nu pot să ajute cel puţin să nu încurce.” Îi aducem aminte, că precis a uitat, primul care le-a politizat a fost chiar preşedintele Klaus Werner Iohannis, care-a atacat ca şi cei din Noul PNL Guvernul. Dar, mă rog, preşedintele e prin Statele Unite ale Americii şi discută cu preşedintele Donald Trump cum luăm noi, românii, rachetele Patriot. Deşi treaba asta ţine de Guvernul Tudose şi nu de Preşedinte. Ce să mai vorbim? Cred că Liviu Dragnea, Preşedintele Camerei Deputaţilor, are dreptate: “Eu şi fostul premier Grindeanu am aflat din presă că România vrea să ia rachete Patriot”. Numai că ieri, în şedinţa de guvern, s-a decis şi primul ministru Mihai Tudose a declarat: “Alocăm primii bani pentru reparaţii după furtuni”. Se ştie, din păcate, că nu doar judeţele din Vest au avut de suferit. Capitala şi 38 de localităţi din 15 judeţe au fost afectate de vreme rea noaptea trecută. Numai că Prefecţii nu au avut timp să pregătească documentaţia pentru pierderile de noaptea de miercuri spre joi, iar ministrul Dezvoltării, Sevil Shhaideh, a anunţat 36 de milioane de lei pentru 10 judeţe. E dreptul opoziţiei să critice, nimic de zis, doar că ar mai trebui să şi priceapă un Ludovic Orban, preşedinte al Noului PNL, că Guvernul Tudose nu ia măsuri comuniste, aşa cum pretinde Orban. Cum, joi, domnul Orban a avut liber de la DNA s-a apucat să chiţăie. El a cerut Guvernului să renunţe la ideea de a impune stabilirea salariilor în mediul privat şi a afirmat că va ataca la Curtea Constituţională orice tentativă de încălcare a principiilor economiei libere de piaţă. Ideea aceasta năstruşnică e doar în capul domniei sale şi Guvernul Tudose n-a adus vorba de aşa ceva. Tot Orban, Ludovic nu Viktor – cel cu apucături dictatoriale, a somat Guvernul să renunţe la ideea de a transfera cotele de contribuţie de la angajator la angajat, apreciind că această măsură nu are nici un fundament. Ba poate că are şi nu-şi dă el seama. Fără a-i răspunde, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a adus argumente pe care el nu le-a priceput. Să redăm un singur argument: ”Angajaţii vor avea o creştere a salariului net de circa 4%, prin scăderea contribuţiilor de la 39,25% la 35%.”

ION PREDOŞANU

P.S. De joi, 21 septembrie 2017, poliţiştii locali nu mai pot da amenzi în trafic, conform Deciziei nr. 11/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de fapt luată de Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial.(Ion Predoşanu)