Ca la noi, la nimeni – Gorghiu-Dej, „salvatoarea” lui Cioloş?!

Cu toate că ţara nu era în criză, de un an, urmaşul ce stă pe Tronul Regal ce fusese ocupat „10 ani răi” (cum ar spune titlul cărţii cu acelaşi nume semnată de Mugur Ciuvică) de Bădia Traian (botezat astfel de admiratoarea sa Elena Udrea!) ne-a pricopsit cu un pretins prim-ministru tehnocrat.

Cetăţeanul global Dacian Julien Cioloş şi-a încropit o echipă guvernamentală din ce-a avut la îndemână, nişte ciurucuri foşti mărunţi funcţionari pe la Bruxelles, el însuşi recunoscând, într-un interviu acordat Cristinei Ţopescu, incapacitatea unora – el zice vreo patru-cinci miniştri, dar a schimbat cam unsprezece – de a se acomoda cu treburile ministerelor la care nu se pricepeau deloc. Delicata Cristina Ţopescu se ţine drept ardeleancă la fel cum este şi D.J. Cioloş, nu i-a pus întrebări dificile. Primul ministru a sărit ca ars la acuza unanimă a cetăţenilor acestei ţări cum că şi-ar fi ales o echipă de incompetenţi. Vinovaţi de dezastrul naţional produs de un Guvern Cioloş mai slab şi decât acela condus de Emil Boc.

Şi astfel, după repetate rugăminţi, Alinuţa Gorghiu-Dej(nume de alint adăugat de fostul meu coleg Răzvan Ioan Boanchiş, i-a organizat o Mare Adunare Naţională burduşită de-a binelea cu membri ai Noului PNL la care l-au invitat pe actualul prim ministru D.J. Cioloş, să cuvânteze şi să-şi dea acceptul pentru un iluzoriu viitor mandat de prim ministru şi după alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. Chiar dacă lansase ideea mincinoasă că el are un mandat limitat şi apoi îşi vede de-ale lui pe la Bruxelles. De unde primeşte încă o simbrie de 8.523 euro lunar până în luna noiembrie 2017, ca fost Comisar european pentru Agricultură. Organizarea adunării gorghiste într-o sală ce poartă numele lui I.C. Brătianu se poate numi simplu blasfemie! În acea zi, Dacian Julien Cioloş a primit aplauze mai ceva decât pe timpul lui Dej, iar Gorghiu a fost mai Dej decât niciodată în faţa noului Petru Groza al naţiei române. În Marea Adunare Naţională a capilor Noului PNL al pretinşilor liberali(în realitate membri ai PPE!). Cu înaltă mândrie patriotică, avânt revoluţionar, unanimitate şi ovaţii puternice precum la o chermeză comunistă din anii ’50, în care Dacian Julien Cioloş a fost împroprietărit cu ditamai mandatul de viitor prim-ministru după 11 decembrie 2016. N-a spus NU! Semn că cei de la Bruxelles mai au nevoie de el aici. Asta în cazul în care poporul va fi fraier şi le va da voturile Noului PNL şi USR-ului! Unul dintre puţinii politicieni cu scaun la cap, Preşedintele ALDE şi al Senatului Călin Popescu Tăriceanu, întrebat dacă îl vede pe Dacian Cioloş ca prim ministru şi după 11 decembrie a spus: „Asta numai în cazul în care acceptăm cu toţii că trăim într-o butaforie numită democraţie şi în care votul nu mai are nicio relevanţă şi punem atunci pe cine îi place Preşedintelui. Că-l cheamă Dacian Cioloş sau Gigel mai ştiu eu cum, nu are nicio importanţă. Nu. Eu cred că o astfel de formulă, chiar cu artificiul pe care l-a făcut PNL-ul pentru a-şi salva imaginea şi pielea la alegeri, de al propune prim-ministru, nu cred că Dacian Cioloş are ce să mai caute ca prim ministru.”

Mai degrabă suntem în faţa a doi oameni pe o barcă ce se scufundă – Alina Gorghiu-Dej şi Dacian Julien Cioloş. Liberalii se întrec în comparaţii care mai de care mai hazlii, spre a justifica susţinerea lui Dacian Julien Cioloş ca şi candidat de premier al Noului PNL, deşi cetăţeanul româno-francez nu este membru al partidului şi nici nu candidează în alegerile parlamentare din 11 decembrie. Astfel, Preşedintele PNL Dolj, Nicolae Giugea, fost Prefect al judeţului Dolj, a declarat că nici Mihai Viteazul, deşi a făcut multe pentru ţara aceasta, şi nici Ştefan cel Mare, care-a făcut la fel de multe, nu au fost aleşi!

Ion PREDOŞANU