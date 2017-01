Ca la noi, la nimeni – Guvernare normală, într-o țară (a)normală!

Voi începe prin a recunoaște că-mi inspiră mare încredere noul prim-ministru desemnat(sper!) – Sorin Grindeanu. Prin tonalitatea vocii și puterea sa de convingere a unei dezvoltări normale într-o țară normală. Se vede treaba că provine dintr-o familie de profesori (tatăl fiind prof.dr în matematici, născut în comuna Pocruia, județul Gorj), că are o bună educație și mare respect pentru aceia care au votat PSD și ALDE. Ba chiar pentru tot poporul român, căruia i s-a adresat – prin intermediul televiziunilor – de la tribuna Parlamentului României!

La un moment dat, mă gândeam că mă aflu în fața unui mare orator și-mi creștea inima de mândrie când auzeam expresia într-o țară normală. Repetată și după care urma ce trebuie să se petreacă în domeniul Sănătății, Educației, Infrastructurii sau mai știu eu care important domeniu.

Iar expresia ce mi-a mers mie la suflet face parte dintr-o declarație mai largă: “Îmi propun ca țintă o Românie normală, în care anormalitatea să fie o excepție, nu o regulă”. Desigur, la audierile în cadrul comisiilor parlamentare au mai fost și candidați ce nu aveau temele bine făcute. Așa, de pildă, candidatul la demnitatea de ministru al Economiei se lăuda între altele, ca primă prioritate, că ar vrea să restructureze CE Hunedoara sau CEO după modelul revitalizării OLTCHIM. A trebuit să-l tragă cineva de mânecă și să-i spună că acele complexe țin de Ministerul Energiei. Deh, emoțiile n-au lipsit!

Desigur, sunt și posibili viitori miniștri care nu au experiență. În fond, nimeni nu s-a născut învățat. Trag nădejde că vor fi de bună credință și nu vor acționa în contra intereselor țării noastre România, așa cum au făcut-o, nu o singură dată, pretinșii miniștri tehnocrați din defunctul Guvern Cioloș.

La toate audierile miniștrilor propuși a participat și presa. Cu o singură excepție: Carmen Daniela Dan, fost Prefect al județului Teleorman și actual senator PSD. Iar pentru ca discuțiile să fie secrete au votat și parlamentarii PSD-ALDE, pe motivul inventat că s-ar atinge interesele siguranței naționale. Pare-se că altul a fost motivul acestui prim act de sfidare. Doamna Senator și fost Prefect de Teleorman dovedise în fruntea Comisiei Juridice a Senatului că nu are habar de mulți termeni juridici, deși pretinde că este absolventă de drept. Cam cum fusese Madam Guseth, propusă la Ministerul Justiției în Guvernul Cioloș, dar care habar nu avea cine întocmește actul de justiție.

Se înțelege că la ora când aștern lin pe calculator aceste însemnări nu cunosc rezultatele votului în plenul Parlamentului, la care nu am de ce să mă aștept la vreo surpriză. E păcat că, din când în când apar guverne cu program bine structurat, precum acesta de sinteză între al PSD și cel al ALDE și speranțele sunt enorme. Mai ales după ce Guvernul Cioloș a administrat prost țara. De parcă ar fi îndeplinit numai misiuni de la Bruxelles îndreptate contra cetățenilor României.

Cum spunea regretatul Poet Național Adrian Păunescu în revista Flacăra, al cărei Redactor șef era, a venit vremea SĂ GÂNDIM CU CAPETELE NOASTRE. Așa sper că va face și Guvernul Grindeanu.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Ion PREDOȘANU