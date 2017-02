Ca la noi, la nimeni – Guvernul Grindeanu denunţat penal, la Laura Codruţa Kovesi nu se poate!

Mai nou, se poartă denunţurile penale. De regulă, cele cu iz politic. Până şi Alina Mungiu Pipidi este surprinsă cum un fost şofer de-al domniei sale şi amic la cataramă al Monicăi Macovei, cea care îl îmbrăţişează într-o fotografie, pre numele său parcă predestinat – Mihai Poliţeanu – a depus o plângere penală.

Şi nu-i vorba de una oarecare, de o plângere penală la DNA împotriva primului ministru, Sorin Grindeanu, şi a fostului ministru al Justiţiei, Florin Iordache. Mihai Poliţeanu şi încă doi denunţători nu-şi trec în respectiva plângere Codul Numeric Personal, adică CNP-ul. Aşa cum se pretinde altora! N-a fost nicio problemă, plângerea a fost acceptată, doi secretari de stat de la Ministerul Justiţiei au şi fost audiaţi. Probabil urmează săptămâna aceasta audierea primului ministru, Sorin Grindeanu, în încercarea de a-l compromite şi forţa să se retragă de la Palatul Victoria.

Tot anul acesta, Parchetul General a refuzat să primească şi să ia în serios o plângere penală împotriva Laurei Codruţa Kovesi, Şefa DNA! Nici n-am fi aflat dacă autoarea plângerii penale contra „Cucuvelei mov” nu ar fi anunţat presa. Florina Maior este soţia revoluţionarului Dorin Lazăr Maior şi în numele amândurora a trimis prin poştă o plângere penală, cum spuneam, împotriva „imaculatei” Laura Codruţa Kovesi. Ditamai Procurorul şef al DNA. Doamna Florina Maior a avut neplăcuta surpriză să primească înapoi scrisoarea, însoţită de un răspuns nesimţit! Semnatarul răspunsului năucitor, care-a semnat în numele Parchetului General, este procurorul Romulus Dan Varga, vestit pentru Rechizitoriul adacadabrant din cazul Elodia. În baza căruia procurorul Mihai Iacob, acum adjunct al lui Kovesi la DNA, a trimis dosarul incomplet în instanţă.

Dar, ca să vă cruciţi, să cităm din răspunsul primit de doamna Florina Maior cu nr. 45/VIII-1/2017: „În conformitate cu dispoziţiile art. 294, alin. 2, din codul de Procedură Penală, vă restituim, alăturat, petiţia formulată de dumneavoastră (26 de file) şi înregistrată la Parchetul de (pe, bănuim!) lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, la data de 13.01.2017, sub nr. 45/VIII-1/2017, în vederea completării întrucât nu conţine toate elementele prevăzute la art. 289, alin. 2, din Codul de procedură penală, respectiv codurile numerice personale, descrierea faptelor care formează obiectul plângerii şi indicarea mijloacelor de probă. În conformitate cu dispoziţiile art. 10, alin. 2 din Ordonanţa nr. 27/2002, dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la numărul iniţial, şi nu veţi mai primi răspuns.”

Ce-i drept, plângerea penală nu are CNP-ul, dar are însă telefonul, adresa şi e-mail-ul. În plus, la art. 289, alin. 2, din Normele Codului de Procedură Penală se mai spune ceva despre „elementele” invocate: „descrierea faptei care formează obiectul plângerii, precum şi indicarea făptuitorului şi a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute.”

În cele 26 de pagini sunt prezentate fapte deosebit de grave: atentat la siguranţa naţională a ţării; tergiversarea dosarelor – cel al Revoluţiei din decembrie ’89 şi implicit crearea şi tergiversarea Dosarului Romexterra. Păi cum să fi îndrăznit procurorul Romulus Dan Varga să-şi facă datoria, din moment ce adjunctul Laurei Codruţa Kovesi la DNA este fostul lui şef – procurorul Mihai Iacob?!

Cele 26 de pagini ale plângerii penale a doamnei Florina Maior le găsiţi pe site-ul www.cotidianul.ro. Vorba mai multor analişti politici şi juridici, există suspiciunea de grav abuz în serviciu ori la Parchetul General, ori la DNA sau chiar la amândouă!

Ion PREDOŞANU