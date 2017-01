Ca la noi, la nimeni – Guvernul Grindeanu se ține tare. Și la Cotroceni, cu temele făcute!

Extrem de politicoși, primul ministru Sorin Grindeanu și ministrul Finanțelor Publice, Viorel Ștefan, s-au prezentat, ieri, la Palatul Cotroceni, unde încă de la instalarea tot la Palatul Cotroceni președintele își arătase intenția de a cunoaște sursele de finanțare ale numeroaselor măsuri economico-sociale anunțate de social-democrați, în Programul de guvernare al PSD, și atât de așteptate de numeroșii săi simpatizanți și alegători, dar și de ceilalți cetățeni. Discuțiile au durat cu puțin mai bine de o oră, președintele României fiind însoțit de consilierul domniei sale pe probleme economice despre a cărui expertiză nu cunoaștem chiar nimic. Desigur, la final, ne-am fi așteptat la o conferință de presă comună a Președintelui și a Primului ministru, dar n-a fost să fie. Decât un exercițiu de imagine al președintelui României, care și-a oferit benevol ”expertiza” sa în material de economie. Chit că, la un moment dat, a recunoscut că nu are responsabilități în problemele economice ale României.

Una peste alta, ca și pe vremea consultării partidelor politice înainte de a se cunoaște rezultatul definitiv al alegerilor parlamentare, și de această dată a vrut să afle cum se vor încadra guvernanții în țintele de deficit bugetar impuse de Uniunea Europeană chiar cu mult înainte de a se croi și vota Bugetul României pe anul 2017! La alte întrebări, cum ar fi posibila gaură de 14 miliarde de lei lipsă din Bugetul pe 2016, evident, bani nefurați, dar cu care Guvernul Cioloș a păcălit Parlamentul și chiar pe Președintele României, mult prea indulgent cu ”Guvernul meu”. A evitat răspunsurile și la alte întrebări incomode, pe subiecte ce îl preocupă pe Președintele Comisiei de Libertăți din Parlamentul European, pe britanicii de la The Guardian, dar nu și pe președintele României. Chit că era vorba de chestiuni ce privesc Justiția perversă de pe timpul ex-ului Traian Băsescu și a unor instituții ce-și continuă, activitatea și sub actualul președinte cu aceeași conducători!

Faptul că Palatul Cotroceni ține din scurt Guvernul Sorin Grindeanu, spre deosebire de larghețea cu care era lăsat în plata Domnului să-și facă de cap Guvernul Cioloș și ai lui năbădăioși miniștrii, deocamdată, nu deranjează. Refuz să cred că ar exista atâta inconștiență încât să se poată crede în al doilea ”Guvernul meu”! Pare-se că aseară s-a încercat un Miting de protest în Piața Universității din București, la care erau anunțați peste 140.000 de participanți chemați pe Facebook, contra Avocatului Poporului, Victor Ciorbea. Motivul? Contestarea Instituției Avocatului Poporului la Curtea Constituțională a României (CCR) a neconsituționalității unei Legi nr. 90, de prin 2002, care interzice unor demnitari cu condamnări să ocupe alte funcții publice.

Ca și la Mitingul de felicitare a primului ministru Dacian Julien Cioloș la încheierea mandatului n-a participat nimeni. Nu știu aseară cum a fost, dar sper să fi fost tot un fâs! În fond, PSD contraatacă prin fapte și nu prin răspunsuri la provocări de război necivilizat. Social-democrații președintelui Liviu Dragnea, Președinte și al Camerei Deputaților, răspund prin construcții și respectarea Programului de guvernare.

