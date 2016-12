Ca la noi, la nimeni – În căutarea Guvernului României

Oricum, nu-şi aveau rostul nişte consultări premature ale partidelor la Palatul Cotroceni, atâta vreme cât Biroul Electoral Central nu anunţase rezultatele definitive ale alegerilor parlamentare din 11 decembrie. După care urmează verificarea contestaţiilor, validarea deputaţilor şi senatorilor, constituirea Parlamentului României. În plus, USD şi PMP nu sunt încă partide parlamentare!

Războiul neaşteptat dintre cel care se crede deasupra legii, nerespectând inclusiv Constituţia şi Liviu Dragnea, preşedintele social-democraţilor victorioşi în alegeri – fără a se şti exact marţi cu câte mandate sau procente – nu duce la nimic bun. Mă rog, ne-am obişnuit ca unuia se promisese o altfel de politică să nu-i pese nici cât negru sub unghie de România şi de români. Desigur, timpul le rezolvă pe toate şi sper ca acela mai inteligent să cedeze. În fond, în perioada interbelică a existat un caz fericit pentru Regatul României Mari când primul ministru nu a fost desemnat şeful partidului, ci secretarul general al acestuia – Gheorghe Tătărescu, care a izbutit să scoată ţara din criză. Şi care a făcut enorm de mult bine Gorjului, judeţul care l-a dat pe marele politician liberal.

Ieri, PSD a mai repurtat un mic şi important succes. Curtea Constituţională a României (CCR) a decis ca majorările salariale din educaţie şi sănătate adoptate de Parlament, din iniţiativa social-democraţilor – sunt constituţionale. Legea respectivă ce modifica o ordonanţă a Guvernului Cioloş fusese atacată la CCR atât de guvernul pretinşilor tehnocraţi, cât şi de Noul PNL! Iar liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că: „Dacă legea e promulgată rapid intră în vigoare de la 1 ianuarie 2017.” Practic, salariile celor din educaţie şi din sănătate au fost majorate cu 15%, amendamentul fiind votat de către parlamentarii PSD, ALDE şi UDMR, liberalii absentând de la vot.

Totodată, deputaţii din Comisiile de buget şi muncă au mai aprobat şi plata sporurilor pentru personalul medical la nivelul anului 2016, nu 2009 cum era până acum şi majorarea cu 25% a salariilor de bază de încadrare de care beneficiază personalul propriu al CNAS.

Din nefericire, sindicatele bat la uşa tehnocraţilor spre a-şi cere drepturile, insistând ca în 2017 să se ajungă la un salariu minim pe economie de 1.450 de lei. Totuşi, deocamdată Guvernul Cioloş îşi face bagajele şi sindicaliştii sunt trimişi la Liviu Dragnea, prezumtivul viitor prim ministru, deşi domnia sa nu şi-a anunţat personal opţiunea. Chiar şi în cazul că salariul minim pe economie va creşte la 1.450 de lei – nu se ştie sub ce guvern şi de când -, aşa cum cer sindicatele, salariul minim pe economie va rămâne tot printre cele mai mici din Uniunea Europeană – mărirea fiind de la 1.250 lei, aproximativ 276 euro, la 1.450 de lei, adică la circa 322 euro. În urma României nu ar fi decât Bulgaria, cu 215 euro salariu minim pe economie!

Bulibăşeala aceasta, cu trimiterea liderilor sindicali de la primul ministru Dacian Julien Cioloş la încă neanunţatul pretendent la măcar nominalizarea sa de către PSD, adică la Liviu Dragnea, seamănă cu biblica trimitere a lui Iisus Hristos de la Ana la Caiafa.

Ion PREDOŞANU