Ca la noi, la nimeni – (In)Justiția nu vrea Legea răspunderii!

N-o să fac greșeala de a pierde vremea cu dezvăluirile fostului deputat Sebastian Ghiță, condamnat în lipsă și dat în urmărire europeană și internațională. Nu pentru că dezvăluirile sale nu ar avea importanța lor. Ci mai ales pentru că acuzele aduse Laurei Codruța Kovesi și lui Traian Băsescu, general SIE din 1992, au toate șansele să fie cocoloșite.

M-a deranjat, până peste poate, faptul că Șefii parchetelor, chemați ieri la o discuție cu ministrul Justiției, Florin Iordache, au opinii destul de nepotrivite pentru domeniul lor de activitate. Care dacă un va funcționa bine, nu se va face dreptate până la capăt! Desigur, ministrul Justiției s-ar putea să fie o persoană onorabilă și, de ce nu, poate chiar cel mai valoros ministru al Justiției pe care l-a avut România după Marea Învălmășeală din Decembrie 1989.

Desigur, cu nuanțările de rigoare. Șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu, are mult bun simț și numeroase dosare în lucru. Domnia sa n-a sărit calul. Au făcut-o Procurorul General Augustin Lazăr și Laura Codruța Kovesi. E drept, la primul nu m-aș fi așteptat chiar dacă la auzul primelor casete audio-video cu Sebastian Ghiță a zis că nu-s interesante din punctul lui de vedere. Abia apoi, când a auzit că Parlamentul va constitui o Comisie de anchetă a cazului în care intră mai multe personaje, Augustin Lazăr a dat-o la-ntors și a făcut un Dosar In rem la Parchetul General.

Ba mai mult, a și lansat ipoteza securistică a imposibilității unei Comisii de anchetă parlamentară atâta vreme cât a făcut Parchetul General un dosar. Un dosar care să înmormânteze cazul Sebastian Ghiță-Traian Băsescu, Laura Codruța Kovesi și Generalul cu patru stele Florian Coldea! Întrebat de MCV, a dat-o din colț în colț. M-a indignat de-a dreptul când l-am auzit că nu-i nevoie de o Lege a răspunderii judecătorilor și procurorilor. Păi, măi nenicule, cum să nu fie nevoie atâta vreme cât eu și toți contribuabilii cetățeni români plătim taxe și impozite pentru a achita amenzile date de CEDO la dosarele extrem de numeroase și judecate prost în România!

În schimb, Laura Codruța Kovesi, Procurorul șef al DNA, are aceeași părere bună despre plagiatul domniei sale, pe care nu-l recunoaște. Cică un 4%, recunoscut de Comisia de etică drept furt nu-i suficient pentru a i se retrage titlul de Doctor. Mai ales că toate comisiile nu au recomandat publicarea tezei, care nu are nimic original, fiind o însăilare din alte lucrări și din articolele domniei sale semnate împreună cu tatăl ei, Procurorul comunist Ioan Lascu ot Sibiu! Ceea ce tot plagiat se cheamă! Despre Sebastian Ghiță, cu care neagă că ar fi fost prietenă, lucru contrazis de Victor Ponta și Traian Băsescu, spune că-i un condamnat și nu discută. Deși ea este în libertate și, dacă va da publicității vreodată casetele cu înregistrările discuțiilor ei, ale lui Florian Coldea în biroul expreședintelui Traian Băsescu, s-ar putea s-o încurce. Rău de tot. Și-i mai aducem aminte că gradul de vinovății găsite în justiție la dosarele instrumentate de DNA este extrem de redus. Inclusiv presa și analiștii din Statele Unite ale Americii susțin că dosarele DNA sunt politice în marea lor majoritate!

Șansa națiunii române nu vine de la capii instituțiilor pline de procurori acoperiți și răspândiți în câmpul tactic. Misiunea cea grea revine Parlamentului și partidelor alianței de guvernare.

Fără separația dintre instituțiile de forță și mpolitic nu avem nicio șansă! Iar Legea răspunderii judecătorilor și, mai ales, a răspunderii procurorilor este extrem de necesară!

Ion PREDOȘANU