Ca la noi, la nimeni – Intermediarii, pe post de lideri (a)politici!

Aproape că nu mai este cazul să reamintesc analizele dure ale prof.univ.dr. Ilie Şerbănescu, fost cândva şi ministru al Reformei într-unul din guvernele postdecembriste ale României pretins independente. Pe care analistul economic amintit o numeşte Colonia România, aşa cum ea a devenit în ultimii 27 de ani. Dar să revenim la anul 2016, unul greu, în care un Guvern Cioloş îşi face de cap şi nu dă socoteală în faţa nimănui. Nefiind un guvern politic, ci unul cică tehnocrat şi cu mandat limitat, de un an, de la care nefiind ales ne-am fi aşteptat să se ocupe doar de treburile curente: administrarea ţării şi pregătirea alegerilor locale şi ale celor parlamentare. Ultimele amânate până-n iarnă, pe 11 decembrie, când lumea nu prea are chef să iasă la urne şi se pregăteşte de sărbătorirea Naşterii Domnului Iisus Cristos, adică Crăciunul. Şi n-ar fi aşa de rău, dar viitorul guvern nu va mai avea timp să pregătească Bugetul pe 2017. În condiţiile normale, adică cu numirea unui prim ministru ce va reprezenta partidul câştigător al alegerilor parlamentare. Ori, mă rog, al alianţei de partide din jurul lui ce va forma o majoritate.

Din nefericire, implicarea în alegeri a „Partidului DNA” este evidentă şi fie va avea urmări nefaste, fie din contră, precum în situaţia acuzelor inventate în Cazul primarului Craiovei – Lia Olguţa Vasilescu – reacţia alegătorilor va fi total inversă. Guvernul Cioloş nu a sprijinit nimic bun. Rata absorbţiei Fondurilor Europene, am citat denumirea ministerului cu acest nume şi activitatea inexistentă, este ZERO. Locuri de muncă şi investiţii nu s-au realizat. În Sănătate situaţia este dezastruoasă, iar despre Agricultură ce să mai vorbim. Fermierilor şi oamenilor de afaceri români li s-a dat în cap cu orice prilej.

Nu se cunosc decât firme româneşti dezavantajate de Guvernul Cioloş, iar DIICOT şi DNA au anchetat numai şi numai firme româneşti şi politicieni români. Multinaţionalele controlează economia şi resursele ţării. Ele, şi nu Guvernul Cioloş, sunt acelea care dictează nivelul de trai al populaţiei din ce în ce mai sărăcite prin preţuri mari, prin salarii mici şi alte mijloace de forţă. Dacă ne vom opune lor, vom muri de foame, de sete şi de frig. Mai ales că se anunţă o iarnă grea din care vor ieşi tot mai puţini locuitori ai acestor meleaguri. Se va muri de boli, de lipsă de medicamente – menţinute de ministrul Sănătăţii la preţuri inaccesibile majorităţii populaţiei – şi chiar de foame.

Marile partide sunt bine înregimentate în partidele multinaţionale europene – Noul PNL este membru al PPE! S-a vrut integrare europeană şi avem, fără a şti cât o va mai duce Uniunea Europeană. Dar integrarea putea fi extrem de benefică pentru poporul român. Aşa cum, de pildă, este pentru Polonia şi Cehia, ori alte surate din blocul fost comunist. De ce nu a fost şi la noi posibil ca la alte ţări europene membre ale UE? Poate şi pentru că de multă vreme nu mai există lideri politici autentici şi patrioţi. Cei de până acum au negociat preluarea ţării – bucată cu bucată – fără a negocia bunăstarea românilor. Au încasat, probabil, comisioanele grase şi nu s-au gândit şi la amărăşteanul de cetăţean român. Se aude că Guvernul încă apoliticului Dacian Julien Cioloş ar vrea să vândă, pe ultima sută de metri ba Portul Constanţa, ba Aeroportul Otopeni şi acţiuni de la CEO! Care Dacian Julien Cioloş nu este şi nu a fost opţiunea românilor. El nu are cum să fie opţiunea românilor din moment ce nu a fost ales, ci numit din afară. Şi bineînţeles că, aşa cum a dovedit-o aproape un an de zile, are datorii faţă de Bruxelles. Drăgălaşul de Dacian Julien Cioloş rămâne opţiunea licuricilor Europei, ca o garanţie a obedienţei necondiţionate a Coloniei numită România faţă de stăpânirea de la Bruxelles!

ION PREDOŞANU

P.S. Doina Frunzăverde, Rector – timp de 8 ani – al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, soţia penelistului Sorin Frunzăverde, condamnat penal cu suspendare, s-a înscris în ALDE. Şi a făcut-o, ieri, conform declaraţiei domniei sale, datorită lui Călin Popescu Tăriceanu – singurul politician care a alocat fonduri regiunilor. În vremea aceasta, Senatorul penal Vasile Blaga încearcă să afle cine a furat oala cu şpăgile pentru PDL şi conduce sub acoperire Noul PNL. (Ion Predoşanu)