Ca la noi, la nimeni – Iohannis, la Casa Albă!

Preşedintele României, Klaus Iohannis, se întâlneşte cu preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la Washington, chiar la Casa Albă. După ce au dat mâna şi au schimbat câteva cuvinte, săptămâna trecută, la Bruxelles, la summit-ul NATO, preşedintele român şi liderul american urmează să aibă o întrevedere, cum spuneam, la Casa Albă, anunţată a fi de cel puţin o jumătate de oră.

De fapt, vizita a început încă de duminică, 4 iunie, iar discuţiile pe care le vor avea liderul român şi cel american sunt programate pentru vinerea viitoare, pe 9 iunie. Un prim anunţ în acest sens a fost făcut chiar din direcţia purtătorului de cuvânt de la Casa Albă, pentru ca apoi, în prima parte a zilei de joi, să fie oferite detalii despre întâlnire şi dinspre Palatul Cotroceni.

De fapt, după primirea Theresey May, primul ministru al Regatului Unit al Marii Britanii, a Cancelarului Germaniei, Angela Merkel, Klaus Iohannis este al treilea lider european ce va fi primit la Casa Albă şi, evident, primul din Europa Centrală şi de Est. Astfel, despre vizita oficială din perioada 4-9 iunie, s-a transmis faptul că „elementul central” al acesteia este constituit de întrevederea oficială a Preşedintelui României cu cel mai puternic om al planetei – Donald Trump, „un excelent prilej pentru a discuta perspectivele de aprofundare şi extindere a Parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite, pe toate palierele relevante, inclusiv în contextul în care în acest an se împlinesc 20 de ani de la lansarea acestuia”.

Cât despre subiectele ce vor fi discutate „Preşedintele Klaus Iohannis va aborda priorităţile de acţiune în cadrul relaţiei bilaterale şi va confirma angajamentul ferm al ţării noastre de a rămâne un aliat predictibil stabil şi de încredere al Statelor Unite ale Americii” se mai menţionează în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

Din direcţia Cotrocenilor am mai aflat că luni, adică ieri pe 5 iunie, Preşedintele Klaus Iohannis a fost invitatul de onoare al Forumului Global al organizaţiei American Jewsh Committee (AJC), care i-a acordat distincţia „Light Unto the Nations”. Este vorba de cea mai înaltă distincţie a organizaţiei care se decernează unor şefi de state sau de guvern, în semn de recunoaştere pentru impactul internaţional important în domeniul păcii, securităţii, democraţiei şi promovării valorilor umane. Distincţia le-a mai fost acordată şi Cancelarului Angela Merkel, dar şi foştilor preşedinţi Bill Clinton şi Nicolas Szarkozy.

Să recunoaştem, în cazul acestei vizite – unde Preşedintele Klaus Iohannis se va întâlni şi cu comunităţi de români stabiliţi în Statele Unite ale Americii – este un mare succes al diplomaţiei româneşti. Despre avantajele care pot fi pe multiple planuri şi eventualele dezavantaje, ţinând seama că Germania şi Uniunea Europeană nu se au prea bine, ba chiar rău, cu administraţia Trump, sperăm ca dialogul dintre cei doi lideri să nu ne afecteze.

Ion PREDOŞANU

P.S. Când mă pregăteam să anunţ o vizită oficială a primului ministru Sorin Grindeanu la Paris, unde va avea o întâlnire cu omologul său, Edouard Philippe, şi cu şeful unei agenţii nucleare, ambele în folosul României a apărut un teribil zvon. Lansat de DCNews, altfel agenţie serioasă, cum că miniştri ALDE, dar şi un număr apreciabil de miniştri PSD intenţionează să-și dea demisia. Ca să cadă Guvernul Grindeanu. Păcat şi ruşinică mare, de se va petrece aşa ceva! (Ion Predoşanu)