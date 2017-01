Ca la noi, la nimeni – Joaca cu focul

Cu incendiul de la Clubul „Bamboo” am trecut pe lângă o altă mare nenorocire, fără a se face vreo referire la drama ori tragedia de la Clubul „Colectiv”, din care se vede treaba că puterea la cel mai înalt nivel n-a învăţat chiar nimic. Atunci au profitat şi au înlocuit Guvernul Ponta, ales democratic cu unul de strânsură – pretins tehnocrat şi total incompetent – alintat drept a fi „Guvernul meu”.

Doar Raluca Turcan, preşedintele interimar şi cu fustă al Noului PNL, s-a repezit în mare grabă şi fără să gândească la faptul ce-i înceţoşează mintea, atâta câtă are, să afirme că se impune musai să dea semnalul pentru mobilizarea activului de bază şi al societăţii civile(ori mai degrabă în civil!) la protestele antiguvernamentale. Trecuseră ore bune şi tinerii frumoşi şi liberi – sătui să fie masă de manevră prost plătită – între 50-150 de lei per acţiune – şi nu s-au mai mobilizat ca altădată nici pe Facebook, cum spuneam, să iasă în stradă şi să ceară demisia imediată a Guvernului Grindeanu. Doar ţurcana Turcancă a găsit, credea ea, un nou pretext spre a arunca ţara în haosul de care abia scăpasem – Guvernul Cioloş! Şi să arunce cu zoaiele propagandistice din dotare spre PSD. Al cărui lider, Liviu Dragnea, împreună cu primul ministru Sorin Grindeanu avuseseră tupeul să răspundă unei invitaţii venite de la un vicepreşedinte al Comisiei de organizare a Ceremoniei de înscăunare a preşedintelui ales al Statelor Unite ale Americii – Donald Trump. Evident, fără aprobarea domniei sale.

Ea, preşedintele interimar al Noului PNL, Raluca Turcan, întreabă: „Care a fost primul instinct al statului român?” Şi tot ea îşi răspunde: „Strict o abordare de imagine – un val de controale şi blocarea autorizaţiilor”. Evident, se referă eliptic, la autorizaţiile de funcţionare a cluburilor. E atât de categorică încât mai mult de aşa ceva nici că se putea. Interimara nu-şi dă seama că se joacă cu focul!

Numai că, spre ghinionul ei, ceea ce numeşte acea „anumită parte a statului român pe care o incriminează nu-i alta decât guvernul tehnocraţilor conduşi de Dacian Julien Cioloş şi pe care ea şi Şeful ei Suprem l-ar dori iar în fruntea bucatelor şi a fărădelegilor în defavoarea simplului cetăţean.

Un guvern şi un prim ministru ce au venit la putere, fără a fi aleşi, în urma aranjatelor proteste de stradă orchestrate după tragedia de la Clubul „Colectiv”, care l-a determinat pe hăituitul prim ministru Victor Ponta să demisioneze împreună cu întregul Cabinet. Acele acte normative sau „legea cu fisuri, arbitrar sau deloc aplicate”, cum le zice caţaveica de Raluca Turcan sunt exact cele pe care le-a adoptat Guvernul Cioloş, un fel de „varză de Bruxelles”, alintat şi „Guvernul meu” de acela care l-a numit şi i-a cântat în strune tot timpul, la fel ca şi Noul PNL, singurul partid ce l-a susţinut în Parlamentul României fără menajamente!

Legea cu pricina stipulează că „până la data de 30 iunie 2017, construcţiile şi amenajările care funcţionează fără autorizaţie sunt obligate să obţină acest document şi că, până l-a data obţinerii autorizaţiei, pot funcţiona pe răspunderea beneficiarilor investiţiilor. Exact ceea ce s-a petrecut în cazul Clubului „Bamboo”, amendat anul trecut, pe baza prevederilor legilor în vigoare. Însuşi Primarul General al Bucureştilor, Gabriela Firea, a vrut să-l închidă, dar cei de la Clubul „Bamboo” s-au prevalat de prevederea legală adoptată de incompetentul guvern tehnocrat condus de Dacian Julien Cioloş! Culmea este că la ora când scriu aceste însemnări, Clubul „Bamboo” încă arde, dar să nu credeţi care cumva că s-ar fi obţinut şi autorizaţia de securitate la incendiu!

E lesne de înţeles că proprietarii Clubului „Bamboo” au beneficiat de „fisurile” din legea ori prevederile Ordonanţei de Urgenţă dată cu prea multă largheţe şi inconştienţă de Guvernul Cioloş! Numita Raluca Turcan ştia cu siguranţă de aşa ceva, dar nu putea după mintea ei să-i tacă meliţa aia de gură spurcată pentru că, gândeşte ea, dădea bine să înjure a nu ştiu câta oară, pe nedrept, Partidul Social Democrat!

Ion PREDOŞANU