Ca la noi, la nimeni – Lecţia lui Ion Raţiu către meditatorul Iohannis!

Când, într-o sfântă zi de duminică, pe 20 ianuarie 2017, în timpul acelui miting de protest neautorizat, ne-am pomenit cu surprinzătorul preşedinte al României(?!), Klaus Werner Iohannis printre protestatarii din Piaţa Universităţii, ale căror scandări le-a girat prin prezenţa sa, ne-am luat cu mâinile de cap. Cel îmbrăcat sfidător într-o geacă roşie, spre a fi mai vizibil în lupta ori războiul cu PSD, ne-am amintit de gestul cu adevărat democratic al unui mare Om politic român – Ion Raţiu.

Care Ion Raţiu provenea dintr-o familie de mari patrioţi români şi trăise ani mulţi la Londra, într-o democraţie adevărată şi deţinea funcţia de preşedinte al Uniunii Mondiale a Românilor Liberi. Revenise în ţară după Marea Învălmăşeală din Decembrie 1989 şi gândea că poate ajuta la democratizarea României. Era prin septembrie 1991, când Mineriada de atunci l-a dat jos pe primul ministru Petre Roman.

Este vorba despre Omul politic Ion Raţiu, cel pe care românii nu l-au vrut preşedinte în 1990 şi deci pierduse alegerile în favoarea lui Ion Ilici Iliescu. Ei bine, atunci când minerii au intrat în Parlament, înarmaţi cu bâte şi topoare, ceilalţi parlamentari s-au grăbit să fugă precum potârnichile. Singurii români demni care li s-au opus şi i-au poftit afară au fost regretaţii Ion Raţiu şi poetul Senator Ioan Alexandru. Doar ei doi au avut curajul să nu dea bir cu fugiţii şi să stea pentru a apăra democraţia! Prea ocupat cu „meditaţiile” la fizică, din care şi-a cumpărat – susţine domnia sa – nu mai puţin de 6 (şase!) case, probabil că actualul încă preşedinte al României, Klaus Werner Iohannis, nu-şi mai aduce aminte! Prin comparaţie, ce credeţi că a făcut preşedintele Klaus Werner Iohannis în timpul acelui miting de tristă amintire neautorizat din 20 ianuarie 2017? S-a bucurat, vesel nevoie mare, şi înconjurat de SPP-işti, gurile rele spun că ar fi avut pe sub geacă şi o vestă antiglonţ, s-a alăturat protestatarilor, în războiul domniei sale cu PSD, contra Guvernului Grindeanu! Cu un „curaj” îndoielnic şi extrem de interesat a cuvântat: „O gaşcă de oameni politici cu probleme penale vrea să schimbe legislaţia din România, vrea să slăbească statul de drept (aici se aseamănă cu dictatorul Traian Băsescu, al cărui Regim îl continuă cu şi mai mare înverşunare, fără a avea isteţimea predecesorului, n.m. I.P.) Or, aşa ceva nu este posibil!”

*

În seara şi noaptea de miercuri protestele cu participare numeroasă, din Piaţa Victoriei, au degenerat, semn că manipularea a atins cote alarmante. S-au lansat petarde, pietre şi sticle cu pietre către Brigada Jandarmeriei, datoare să asigure ordinea. Ar fi fost răniţi, câte doi, şi dintre atacatori, dar şi dintre jandarmi. Oricum, protestatarii agreaţi de Palatul Cotroceni, Noul PNL şi USR vor continua manifestările ce ne fac de râsul lumii şi, în special, al Europei care ieri a dezbătut situaţia din România. Primul ministru, Sorin Grindeanu, a răspuns unei scrisori primite din partea preşedintelui Jean Claude-Juncker şi a prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene Timmermans în care a spus: „Reiterez angajamentul privind continuarea luptei împotriva corupţiei.”

*

Joi, la prânz, conducerea PSD a analizat ce are de făcut mai departe pentru continuarea actului de guvernare şi aprobarea legii Bugetului. Neavând date despre dezbaterile de la vârful PSD, ne rezervăm dreptul de a reveni asupra subiectului.

Este de remarcat că reprezentanţii mai multor organizaţii patronale, reuniţi la Palatul Parlamentului, au lansat un apel către Preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, de a înceta de îndată orice şicană la adresa Guvernului condus de Sorin Grindeanu: „Vă rugăm să faceţi dovada demnităţii pe care o ocupaţi, faţă de mediul de afaceri autohton şi nu numai, încetând, de îndată, să şicanaţi activitatea Executivului, care are rolul exclusiv de a guverna această ţară, nu de a purta războaie instituţionale şi să utilizaţi metode demne de un stat democratic, cum au fost cele din 11 decembrie 2016. În caz contrar, considerăm că acţiunile sunt menite să destabilizeze funcţionarea statului de drept şi vor avea repercusiuni grave asupra motorului economic al României!”

Avem mari dubii că temporalul locatar al Palatului Cotroceni are urechi de auzit. Totuşi, tragem nădejdea că se va găsi cineva care să-i deschidă ochii spre a vedea în ce mare eroare se află luptând contra poporului român. Nu numai împotriva PSD!

Ion PREDOŞANU