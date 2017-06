Ca la noi, la nimeni – Legea salarizării unitare a bugetarilor ca pericol!

Miniştrii Guvernului Mihai Tudose au trecut prin sita rară a comisiilor parlamentare, iar apoi, probabil că în grabă au primit şi votul Parlamentului. Dacă au depus jurământul la Palatul Cotroceni iar nu am dubii, că doar se apropie sfârşitul de săptămână şi preşedintele Iohannis ia drumul Sibiului.Cu o zi înainte, mai spre după amiază, preşedintele Klaus Werner Iohannis a promulgat şi Legea salarizării unitare a bugetarilor, fără a mai da emoţii coaliţiei de guvernare: Deşi nu-i mulţumit de lege, preşedintele Klaus Werner Iohannis a avertizat asupra pericolelor unor dezechilibre, a dat sfaturi şi a promulgat-o, fiind mai îngăduitor cu PSD şi ALDE ca niciodată.Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice va fi publicată în Monitorul Oficial şi apoi se va aplica. „Este evident faptul că România are nevoie de un cadru legislativ care să introducă ordine în sistemul public de salarizare, astfel încât să fie eliminate inechităţile şi disfuncţionalităţile salariale”, afirmă un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.Sarcina împăcării şi caprei cu varza, adică a creşterii salariilor concomitent cu păstrarea echilibrului financiar aparţine coaliţiei de guvernare, a mai precizat Administraţia Prezidenţială. „Legea salarizării în sectorul bugetar este un proiect asumat, la nivel guvernamental şi parlamentar, de către Partidul Social Democrat, ca parte esenţială a programului de guvernare al actualei coaliţii politice. În acest sens, este responsabilitatea PSD şi ALDE să asigure dezvoltarea echilibrată şi să concilieze obiectivul de creştere a salariilor cu cel de păstrare a stabilităţii macroeconomice şi bugetare a României”, a afirmat preşedintele Klaus Werner Iohannis.Totodată, preşedintele României s-a referit şi la necesitatea corectării pe parcurs, adică din mers, a problemelor ridicate de lege, aspectele problematice ale legii se impun a fi corectate de Guvern şi Parlament de-a lungul perioadei de aplicare a legii.”Preşedintele Klaus Iohannis a avertizat, însă, că legea trebuie să rezolve problemele salariale fără a crea altele în plus: „Orice ajustări ulterioare, menite să asigure spaţiul bugetar destinat salarizării, trebuie să fie făcute în mod transparent, fără a fi afectate alte sectoare importante pentru dezvoltarea economiei, respectiv investiţiile şi proiectele de infrastructură asumate la nivel guvernamental”, subliniază Administraţia Prezidenţială.Imediat, ca reacţie la promulgarea în grabă a legii salarizării unitare, sindicatul poliţiştilor a solicitat autorizaţie pentru a picheta sediul PSD, începând din 10 iulie, cu 25 de persoane. Şi liderul Sanitas s-a arătat dezamăgit de gestul preşedintelui, considerând că acesta face un joc politic care să demonstreze, de fapt, că actul normativ nu poate fi aplicat cu succes.Mai nou, PSD a anunţat că amână reducerea TVA la 18% cu un an şi că va introduce noi taxe, ceea ce schimbă practic programul de guvernare votat în 2016! Potrivit acestui nou program de guvernare, legea pensiilor va fi gata la 1 octombrie 2017, iar de la 1 ianuarie 2018 taxele, tarifele şi comisioanele nu vor fi mai multe de 50 la număr.Salariul minim va ajunge la 2.000 lei începând cu 1 ianuarie 2018 şi la 2.400 de lei în 2020. În plus, se va introduce impozitul diferenţiat pentru companii.Promulgarea mult prea rapidă a Legii salarizării unitare are fie raţiuni de strategie a preşedintelui Klaus Iohannis, care se grăbeşte de concediu, probabil, ori este o probă de foc pentru PSD şi ALDE. Cu pericolele de rigoare!

Ion PREDOŞANU