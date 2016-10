Ca la noi, la nimeni – Liste umflate la Noul PNL şi la USR!

Cele două partide care-l curtează asiduu pe actualul prim ministru Dacian Julien Cioloş şi anunţă, cu surle şi trâmbiţe, că-l vor prim ministru şi după alegerile parlamentare din 11 decembrie – mă refer la Noul PNL, bine burduşit cu îngeri din Ceata Prea Sfântului Traian Băsescu, bineînţeles că-i vorba de foşti portocalii, plus mai noua făcătură soroşistă botezată Uniunea Salvaţi România – se laudă nu cu ce vor face ei pentru cetăţeni, ci cu personalităţi agăţate pe listele lor electorale. Pierderea cea mare o va avea medicina românească, prin acceptarea academicianului prof.univ.dr. Leon Dănăilă de a deschide listele la Senat pentru Noul PNL! Ne aflăm într-o situaţie total inadecvată, românul Leon Dănăilă fiind singurul dintre savanţii noştri ce are recunoaştere mondială, fiind considerat printre cei 50 de genii ale Secolului XXI! La urma urmei, eu nu văd ca includerea domniei sale pe listele electorale ale Noului PNL să fie vreun câştig pentru cetăţenii ce au mai fi avut nevoie de Marele neurochirurg Leon Dănăilă în sala de operaţii a Spitalului bucureştean „Bagdasar-Arseni”.

Ţinut în umbră de Directorul Spitalului nr. 9 de atunci, chirurgul şi oportunistul şi politrucul Constantin Arseni, savantul Leon Dănăilă şi-a demonstrat imensele calităţi profesionale abia după 1989. N-am fi avut nimic de spus dacă Noul PNL i-ar fi acordat vreun ajutor bănesc spre a-şi tipări tratatele de neurochirurgie. Şi mai puteau să-l fi cooptat în Noul PNL ca Senior. Dar să-l lase să-şi facă treaba pentru care are o reală vocaţie – aceea de neurochirurg.

Tot respectul pentru geniul mondial al Neurochirurgiei, dar numai interese meschine de partid necopt, cârmuit de imprevizibila Alinuţa Gorghiu-Dej, din lipsă de cadre sar de resurse umane cum li se spune mai nou îi privează pe bolnavii care ar mai fi avut nevoie de imensul său har de neurochirurg. Leon Dănăilă nu are nicio vină că va fi coleg de partid cu oamenii lui Băsescu ce se regăsesc şi ei, la greu, pe listele Noului PNL. Roberta Anastase, Anca Boagiu sunt doar câteva exemple de candidaţi ce fac de ruşine Noul PNL!

Cu USR-ul, căruia unii îi zic Uniunea Soros România, situaţia stă şi mai prost. Până ieri târziu încă nu ştiau dacă justiţia le-a aprobat sigla. În schimb, au anunţat că incapabilul ex-ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea s-a înscris pe negândite în USR! Chit că el cochetase ca un neserios ce este şi cu Noul PNL. Are la activ o mare ispravă: achiziţia a ZERO euro fonduri europene.

Nici Nicuşor Dan ori Clotilde Armand n-au făcut vreo brânză din postura de consilieri la Bucureşti şi respectiv Sectorul 1, fiind un fel de Gică-Contra. Oricum, nu au nicio ideologie şi se declară împotriva partidelor politice din care, dacă aseară tribunalul le-a aprobat sigla, s-ar putea să facă parte şi USR!

Ca umplutură, USR a mai cooptat şi vreo trei-patru ex-secretari de stat, pare-se de la Ministerul Economiei, pe ex-ministrul (In)Culturii, Vlad Alexandrescu şi, probabil, alţi foşti! Bătălia Noului PNL şi a USR este pentru numele celor de pe listă. Indiferent că-i vorba de geniul neurochirurgiei Leon Dănăilă, dar şi un neica nimeni ca Ghinea Cristian!

Ion PREDOŞANU