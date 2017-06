Ca la noi, la nimeni – Liviu Dragnea, vinovatul de serviciu!

La alegerea candidatului PSD spre a fi propus la nominalizarea şi desemnarea sa în funcţia de prim ministru al României, în iarnă, singura propunere a venit din partea liderului social-democraţilor, Liviu Dragnea. Nu am idee dacă acum lucrurile au stat altfel, din moment ce toate celelalte propuneri au fost adresate unor persoane care au refuzat din start orice discuţie.

Cum ar veni treaba, tot un candidat unic a existat şi surpriza a fost destul de mare – Mihai Tudose, fost ministru al Economiei în guvernele Ponta şi Grindeanu. Graba cu care preşedintele României, Klaus Iohannis, l-a desemnat are un temei prin dorinţa de a se rezolva criza politică pe care tot PSD a creat-o, dar am rămas cu impresia că Mihai Tudose era cel desemnat de Iohannis. Şi nu de alianţa PSD şi ALDE. Iar în Comitetul Executiv Naţional al PSD au existat patru voturi trecute la abţineri. Cu argumente nu îndeajuns lămurite, şi la ALDE a fost înregistrat cel puţin un vot împotrivă – al europarlamentarului Norica Nicolai.

E greu de acceptat ca un post de o asemenea însemnătate – cel de prim-ministru al României – să nu intereseze pe mai nimeni dintre numele vehiculate în PSD, cu excepţia brăileanului Mihai Tudose. Om cu ştate vechi de servicii în fruntea organizaţiei PSD a judeţului Brăila, şi o vechime în partid comparabilă cu a predecesorului – Sorin Grindeanu. Şi Grindeanu, dar şi Tudose au fost lăudaţi la început de preşedintele PSD, Liviu Dragnea. Ba chiar Mihai Tudose a fost şi scuzat pentru un plagiat, de care chipurile n-ar fi beneficiat! Deşi este greu de crezut că a ajuns profesor la Academia Naţională de Informaţii fără să fi contat şi doctoratul.

Liviu Dragnea are acum avantajul că alesul domniei sale şi al conducerii PSD deţine şi girul total al preşedintelui României, Klaus Iohannis. De-o fi bine, ceea ce cu toţii ne dorim, nu merită să ne pierdem vremea cu unele critici pe care opoziţia i le-a adus actualului prim-ministru desemnat. Aşa precum este acuzaţia că la susţinerea lucrării sale de doctorat a ţinut un Laudatio însuşi generalul Florian Coldea.

Şi totuşi, dacă după alte şase luni se va constata că nu e bine, ci chiar rău, atunci aceia dintre social-democraţi care nu l-au vrut pe Mihai Tudose ca propunere de prim-ministru îşi vor îndrepta tunurile către Liviu Dragnea.

Preşedintele Klaus Iohannis se va spăla pe mâini, precum Pilat din Pont, iar perdanţii vom fi noi – cetăţenii României.

Ion PREDOŞANU