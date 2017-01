Ca la noi, la nimeni – Mărirea și decăderea unui trecut în rezervă!

Normal că-i destul de greu să ajungi mare, să fii pe cai mari la o vârstă când nu ai acumulat experiență suficientă în profesie. Și dacă ar fi să luăm de bune vorbele că Traian Băsescu a ajuns general SIE abia în 1992, ei bine, fusese trecut prin ciurul și dârmonul afacerilor cu iz capitalist de la Anvers. Condusese nave de mare tonaj, condusese mari grupări de oameni, oricum.

Este cu atât mai de neînțeles cum de la avansat de la simplu maior SRI pe Florian Coldea numai pentru afacerea controversată a presupusei arestări a unor jurnaliști români în Irak. Afacere în care s-au rulat multe milioane de dolari, deși pretinsa răscumpărare nu a mai avut loc întrucât respectivii fuseseră eliberați, zice-se, de către servicii de informații ale Statelor Unite ale Americii. Cu care maiorul Florian Coldea luase contact și, probabil, stabiliseră relații extinse în viitor.

Avansat la excepțional ba locotenent-colonel, ba colonel, viitorul general cu patru stele a crescut sub ochii lui Traian Băsescu într-un an cât alții în zece! Practic, Florian Coldea a pornit de la grade mici cu funcție mare. Iar în armată funcția bate gradul! Fiind al doilea om în structurile SRI, fie ca un fel de Șef de stat major, fie ca prim-adjunct al Directorului SRI!

Setea de putere nu-i exclus să-i fi luat ușor-ușor mințile și să mai și deraieze. De la lege. Omul a mai avut reclamații, a mai fost suspendat și anchetat intern, dar a scăpat de fiecare dată basma curată. Repus în funcție, el chiar a crezut că-i de neînlocuit. Neștiind aforismul Generalului Charles de Gaulle, fost comandant al rezistenței franceze în cel de-al Doilea Război Mondial și președinte al Franței: ”E plin cimitirul de oameni de neînlocuit!”

Și au venit niște dezvăluiri ale ex-deputatului PSD Sebastian Ghiță, în care erau amestecați Florian Coldea, Laura Codruța Kovesi, Traian Băsescu, chiar înregistrat, și alții. SRI a decis suspendarea din funcție a generalului Florian Coldea și anchetarea sa de către o comisie internă. Ieri, după o anchetă care l-a spălat ca la Nufărul pe generalul cu patru stele Florian Coldea, comisia internă n-a găsit nicio încălcare a legii, propunând ca generalul SRI Florian Coldea să-și reia funcția.

Stupoare! Însuși generalul Florian Coldea a refuzat oferta și a cerut trecerea domniei sale în rezervă. Ceea ce Directorul SRI, Edward Hellvig, a și cerut președintelui României. Să fie vorba de onoare? Ori de ceva ceea ce noi nu cunoaștem. Cert este că anunțata chemare a conducerii SRI la o comisie parlamentară de anchetă nu-și mai are nici rostul și nici obiectul.

Altfel, Parlamentul României se mișcase destul de repede și constituise Comisia de control al SRI, al cărui președinte este social-democratul Adrian Țuțuianu, care comisie a solicitat conducerii SRI să fie prezentă pe data de 25 ianuarie 2017, ora 11.00, la Comisie, pentru a discuta despre cazul Florian Coldea și despre bugetul instituției. Ieri, SRI a emis și un comunicat sobru spre sec. Cum un știm ce știe generalul Florian Coldea nu mai are rost să comentăm comunicatul. Oricum, totul pare cusut cu ață albă și pare o glumiță amară.

Ion PREDOȘANU