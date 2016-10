Ca la noi, la nimeni – Mega frauda „Cuminţenia Pământului”, denunţată la DNA împotriva lui Cioloş!

Dacă facem apel la istoria nu foarte recentă, oricât de mult au crescut preţul la licitaţii al operelor lui Constantin Brâncuşi, aflăm că niciodată, dar absolut niciodată critica de artă nu s-a arătat exaltată de valoarea sculpturii „Cuminţenia Pământului”. Ba chiar, prin 1912, statul român de atunci, adică Regatul România, încă nedevenită România Mare decât din 1918, nu a fost de acord cu achiziţionarea lucrării brâncuşiene.

Ajunsă iar în proprietatea urmaşilor deţinătorului, prin mijloace nu tocmai curate, la iniţiativa vremelnicului ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, şi sub directa supraveghere a primului ministru Dacian Julien Cioloş s-a purces la cumpărarea ei. Ba mai mult, actorul Dacian Julien Cioloş a apărut într-un clip realizat pe bani publici prin carepleda pentru strângerea a 6 (şase) milioane euro. Cu 5 milioane euro contribuia statul, cel puţin aşa s-a spus la început. Pledoaria „actorului” Dacian Julien Cioloş n-a avut succes, fiind chiar un eşec. Dacă-i putem spune aşa. Până la urmă s-au strâns vreun milion euro de la contribuabili, Cioloş însuşi donând abia 100 euro, chiar dacă salariul lui la Bruxelles fusese de 21.000 euro. După cum se vede, Dacian Julien Cioloş este strâns la pungă cu banii proprii, dar nu şi cu aceia publici.

A curs multă cerneală pe această temă, clipul cu „actorul Dacian Julien Cioloş făcându-i publicitate şi crescându-i popularitatea aceluiaşi dornic de (Prea)mărire! Care ne minţea că are un mandat limitat, de un an, ca pretins tehnocrat, iar acum nu se mai dă plecat, Noul PNL şi USR (a se citi Uniunea Soros România) insistând ca tot el să fie prim-ministru şi din decembrie încolo. Ceea ce a şi acceptat, fotografiile cu „actorul” amintit mai devreme fiind preluate şi afişate în precampanie de Noul PNL! Cioloş fiind „noul lup liberal”.

Numai că vineri, 29 octombrie 2016, s-a depus un Denunţ penal la DNA împotriva lui Cioloş. De bună vie şi nesilit de nimeni, vineri dimineaţă, a fost depusă o plângere penală pe numele lui Dacian Julien Cioloş, persoană acuzată de două infracţiuni, în legătură cu achiziţionarea de către statul român a sculpturii „Cuminţenia Pământului”. Cele două infracţiuni ar fi: abuz în serviciu şi înşelăciune în speţa numită „Cuminţenia Pământului”. „Guvernul Dacian Julien Cioloş a început un nou program pentru România, achiziţionarea de opere de artă la preţuri de 10 ori umflate”, a declarat deputatul Bogdan Mihai Diaconu. S-au cheltuit 11 milioane euro din banii românilor pentru o operă care oricum face parte din patrimoniul naţional şi nu putea fi scoasă din ţară.

Şi lucrurile nu se vor oprite aici. Atât primul ministru Dacian Julien Cioloş, cât şi soţia sa, Valerie Cioloş Villemin, ne-au repetat, ca să băgăm bine la cap că se va institui un proiect Brâncuşi, ce ar viza achiziţionarea şi a altor lucrări de artă supraevaluate. Vom arata oare pasivi la un proiect-program de jefuire a românilor? Care români au mai fost jefuiţi cu Fondul Proprietatea, cu retrocedarea frauduloasă a clădirilor şi terenurilor, prin „reţeta” ANRP?

Ştirea a fost preluată şi comentată de numeroase ziare sau site-uri, dintre care le cităm pe următoarele: ştiripesurse.ro şi cotidianul.ro, care au reprodus şi facsimilul Denunţului penal, depus de Partidul România Unită, prin Preşedintele Bogdan Mihai Diaconu.

Cu ceva vreme în urmă, inclusiv deputatul de Gorj, fostul prim ministru Victor Ponta, declarase că opera de artă „Cuminţenia Pământului” a avut nişte evaluări din partea unor experţi, la 5 milioane euro, nu 11 milioane cât a dat Guvernul Cioloş, iar notele informative trimise Guvernului precizau foarte clar statutul acestei opere de artă şi faptul că este exclus ca ea să fie achiziţionată din bani publici!

Ion PREDOŞANU