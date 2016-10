Ca la noi, la nimeni – Mincinoasa Prună bruxelleză, păstrată aproape de D.J. Cioloş!

Traducătoarea de la Bruxelles, Raluca Prună, care nici în visele ei erotico-profesionale nu se văzuse ditamai ministrul (In)Justiţiei din România are u caracter apropiat cu al europârâcioasei Monica Macovei, a cărei Şefă de cabinet fusese. Nu-i vorbă, după cum se va vedea, nici apărătorul aşa zisei ministrese Prună, franco-românul Dacian Julien Cioloş, cu spoială bruxelleză ca şi al numitei Prună, provine din aceeaşi filieră a marilor „caractere” lansate de ex-ul Traian Băsescu pe piaţa politică românească şi chiar europeană. Şi Monica Macovei, dar şi Dacian Julien Cioloş au câte ceva în comun. Şi înainte de 1989, prima fiind procuroare comunistă iar al doilea un activist de partid mărunt. Chiar mai mărunţel decât Emil Boc, fost vicepreşedinte al studenţilor comunişti din centrul universitar Cluj. Iar după 2005, amândoi au câte ceva datorii la acelaşi B.T.(a nu se confunda cu ţigările bulgăreşti BT, că Traian bea numai wisky şi fumează Kent!). Pe amândoi i-a făcut miniştri, pe chivuţa Monicuţa chiar europarlamentar, iar pe micuţul Julien şi Comisar european!

Madam Prună a mai dat cu băţu-n baltă de mai multe ori. Putea fi demisă şi când a scos pe goarnă enormitatea: „În România drepturile omului sunt un lux teoretic!” La un moment dat, existând proteste în toate penitenciarele din România, ministresa Raluca Prună a făcut o vizită de lucru la penitenciarul Poarta Albă fără să se vadă cu deţinuţii. La Penitenciarul Gherla nu i-a mai ţinut şi a fost huiduită! Au mai îndrăznit magistraţii, procurorii şi avocaţii să protesteze civilizat, trimiţându-i un Memorandum, în 17 puncte dintre care într-unul i se cerea DEMISIA! Ca o reacţie de-a dreptul tâmpită, că mincinoasă era oricum, vine declaraţia sa, de parcă avea prune-n gură, spunând: „Aş fi dorit să se fi vorbit în Memorandum şi de pensiile de un miliard de lei pe lună.” Probabil, aşa ceva este pe Lună, întrucât Casa Naţională de Pensii a negat că ar fi exista măcar una, deşi mincinoasa de Prună vorbise clar de 60!

Culmea este că UNJR – Uniunea Naţională a Juriştilor din România – susţine că Memorandumul fusese discutat cu experţii MCV. Magistraţii ceruseră rezolvarea a vreo 17 măsuri şi doar o cerinţă era ca salariile judecătorilor să fie mărite la fel ca ale procurorilor, aşa cum prevede legea!

Neîncrezători în caracterul primului ministru Dacian Julien Cioloş de a o demite în urma unei Moţiuni simple, cei de la PSD au introdus, totuşi, moţiunea în dezbatere şi la vot. Ministresa (In)Justiţiei declarase în şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii că: „M-am dus şi am minţit la CEDO şi spun bine am minţit”. Nu mai intrăm în amănunte. S-a votat moţiunea simplă cu 155 de voturi „pentru” în Camera Deputaţilor şi doar deputaţii Noului PNL şi ai minorităţilor naţionale alta decât cea maghiară – vreo 60 la număr – au boicotat votul. Primul ministru Dacian Julien Cioloş, ca proptea de serviciu de la Bruxelles ca şi Madam Prună a zis că aceasta trebuie să-şi continue activitatea. Este limpede că şi Cioloş îşi asumă minciuna de la CEDO!

În loc de concluzii, să-i dăm cuvântul europarlamentarului Norica Nicolai: „CEDO avea toate datele, ştia despre minciunile ministrului Prună”(cum că se vor face şapte penitenciare, a câte 150 de milioane de euro fiecare, deşi bani în buget nu sunt prevăzuţi, n.m I.P.) Europarlamentarul Norica Nicolai a mai continuat: „Pentru mine e surprinzător că doamna Prună nu a învăţat nimic din perioada în care-a sat la Bruxelles. A fost traducător şi a avut o hârtie în faţă, dar nu şi alţi interlocutori. Cred că vom plăti aceste lucruri, care sunt anormale şi de neacceptat în orice stat civilizat. Le vom plăti prin decizii ulterioare ale Uniunii Europene. Creştem cota de neîncredere în România, dacă un ministru recunoaşte public că te-a minţit, atunci ce mai ai de aşteptat? Dacă premierul Cioloş a fost Comisar european şi cunoaşte valorile europene, cunoaşte cu siguranţă regulile europene, nu o demite este părtaş la minciună. Mă gândesc, însă, că nu o va face pentru că în România nesimţirea este foarte mare.”

Fără comentarii!

Ion Predoșanu