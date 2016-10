Ca la noi, la nimeni – Minciunile cu sânge rece!

V-aţi întrebat oare de ce se vorbeşte atâta de plagiate? Şi nu-i vorba doar de plagiatul nerecunoscut, dar semnalat de atâtea ori al Şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. În fond, în cazul ei este simplu: se doreşte schimbarea ei. Şi motive ar fi destule.

Analistul economic şi fostul politician, ca ministru al Reformei, prof.univ.dr. Ilie Şerbănescu afirmă: „Fără îndoială, nu este moral ca o naţiune să fie condusă de către demnitari vinovaţi de plagiat, cu alte cuvinte fără discernământ propriu şi fără credibilitate, hoţi la vedere fără ruşine.” Cu experienţa-i vastă, dublată de lupta pentru dreptate şi adevăr în societatea românească. Omul Ilie Şerbănescu ştie ce zice.

Despre generalul făcut la apelul de seară Gabriel Oprea, el însuşi doctor pe furate şi conducător de şcoală doctorală, ba şi creator sau fondator al unei false Academii Naţionale pentru Siguranţă a statului, tot pe banii statului nu mai avem nimic de spus. Fostul şef al IGPR şi ex-ministru al Afacerilor Interne, Petre Tobă, se făcuse şi el tobă de doctor ce era. Mai ieri, am aflat că în MAI, mai sunt 700 de doctori după chipul şi asemănarea sa şi a lui Gabriel Oprea! Care doctori primesc pe lângă salarii grase şi bonusuri de 15% pentru amăgitoarele lor titluri academice. Dar doctoratele sunt ca o molimă a societăţii şi a proastei cercetări ştiinţifice.

Presa scrisă şi televiziunile îşi pierd vremea cu analizarea falselor doctorate. Capcană în care-a căzut şi primul ministru Dacian Julien Cioloş, cu promisiunea ca „Guvernul meu” să facă tot ce este posibil pentru înlăturarea doctoratelor false. Numai că, nu se ştie exact dacă Dacian Julien Cioloş a căzut în această capcană sau a făcut-o intenţionat. Mai ales că, în felul acesta, se vorbeşte mai puţin de proasta administrare a României în vremea guvernului „varză de Bruxelles”.

Şi ar fi destule nerealizări ale Guvernului Cioloş, susţinut doar de Noul PNL, cel burduşit cu falanga moştenită de la PDL. Educaţia şi Sănătatea, Agricultura şi (In)Justiţia, ultima patronată de o Prună degerată, Transporturile fără nicio realizare, Ministerul Fondurilor Europene cu absorbţie ZERO barat pe anul 2016 şi câte altele. De Comunicaţii nu avem voie să vorbim, deşi şi acolo treburile merg destul de prost, întrucât Comunicaţiile şi STS-ul, alături de MAI sunt „cheile franceze” ale fraudării viitoarelor alegeri parlamentare din 11 decembrie 2016! Cum s-ar spune, plagiatele reale şi, mai ales, dezbaterea lor vor să înlocuiască problemele grave şi reale ale României ce riscă să rămână fără energie, deşi are chiar un minister al Energiei!

*

Sunt tot mai multe semnale că adresa de e-mail cucuveauamov@gmail.com a existat. O confirmă fostul colonel sub acoperire Robert Turcescu într-o declaraţie la obscurul post B1 TV, dar şi ex-ul Traian Băsescu, ultimul ştiind de existenţa ei de la Mircea Marian, apropiat al său şi fostă slugă plătită de Elena Udrea, ex-patroana Evenimentului Zilei.

ION PREDOŞANU

P.S. De prin România nu prea avem veşti bune. De nici un fel. Faptul că Guvernul Cioloş achiziţionează “Cuminţenia pământului” a lui Constantin Brâncuşi, (subscripţia fiind pornită de un clip cu „actorul” tehnocrat Dacian Julien Cioloş, clip publicitar făcut tot per bani publici!) dovedeşte eşecul total al tehnocraţilor. Doar de la Chişinău, am aflat că Maia Sandu va fi candidatul unic al partidelor pro-europene la preşedinţia Republicii Moldova. Traian Băsescu, deşi are cetăţenie moldovenească, a renunţat să încerce a-i deveni preşedinte Republicii Moldova. El preferă să se facă de râs acasă şi să moară cu Mişcarea Populară de gât!(Ion Predoşanu)