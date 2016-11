Ca la noi, la nimeni – Mirajul Cioloş, mirajul antidemocraţiei!

Afirmaţia din motto-ul de mai sus se regăseşte, într-o traducere liberă şi în limba engleză, dar mai cunoscută este varianta italiană: „Tenere il piede in due scarpe”. Şi i se potriveşte de-adevăratelea primului ministru Dacian Julien Cioloş. Ca şi altor miniştri din guvernul condus de el, care şi-au trecut în CV această demnitate ce le-ar putea aduce o funcţie mai importantă şi mai bine remunerată în cazul că după 11 decembrie nu le mai iese pasienţa pe malul Dâmboviţei şi s-ar întoarce la Bruxelles, de unde-au venit. Şi unde, după spusele domniilor lor şi-au luat concediu fără plată păstrându-şi posturile.

Culmea este că actualul prim-ministru refuză, deocamdată, să devină membru al unui partid politic. Fie el Noul PNL sau mai recent înfiinţatul USR (Tradus de unii drept Uniunea Soros România!). Ce-i drept, la USR i s-ar oferi şi funcţia de preşedinte, actualul lider şi fondator Nicuşor Dan anunţând că ar fi gata să facă pasul înapoi. Numai că USR este un partid fără ideologie, considerat de analişti drept un partid antisistem, cum mai sunt şi altele în Europa. În Spania, de pildă, ori chiar în Grecia partidul condus de Tsipras.

Nu se ştie pe ce se bazează, dar actualul prim ministru Dacian Julien Cioloş, care a acordat un interviu chiar ieri la Adevărul, pune la îndoială că din 11 decembrie încolo vom avea un guvern politic! În vreme ce toată clasa politică doreşte acest lucru şi deci respectarea Constituţiei. Prin încălcarea căreia a venit el şi echipa lui de incompetenţi la Palatul Victoria. Trecem peste faptul că o ţine-n braţe pe Raluca Prună, ministrul pretins tehnocrat al (In)Justiţiei, cu toate că şi magistraţii i-au cerut demisia, iar împotriva ei a fost votată o moţiune simplă! Întrebat dacă dintre actualii membri ai Guvernului Cioloş îi va mai păstra pe unii în viitorul cabinet, presupunând că va fi iarăşi nominalizat – într-un fel, tot contra-naturii, deci prin nerespectarea Constituţiei – a spus cu o nonşalanţă dezarmantă că da! Întrucât, vezi Doamne, mulţi dintre aceştia au încă proiecte pe care nu le-au terminat.

Dar întrebarea care rămâne este, totuşi, au avut intenţia de a le duce la bun sfârşit? Mă rog, Cristian Ghinea – candidat pe listele USR! – şi-a dat demisia de la cârma Ministerului Fondurilor Europene fără să fi adus vreun euro la fondurile europene, ce ne-ar fi fost o gură de oxigen în lipsa banilor de la buget pentru investiţii. În Sănătate, în Educaţie şi, mai ales, în infrastructură. Cu chiu, cu vai s-a reparat autostrada Sibiu-Orăştie pe porţiunea de 300 metri, inaugurată în mare grabă cu două zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2014, iar luni se analiza la CNADNR, care de data aceasta n-a mai apelat la firme străine şi a construit-reparat prost în regie proprie gropile ce au urmat unor alunecări de teren!

Întrebările de la Adevărul live nu l-au deranjat prea mult, dar una dintre ele se referea la faptul că Guvernul Cioloş ar fi condus din afara României. Şi, hodoronc-tronc, aluziile mergând spre magnatul american născut în Ungaria – George Soros -, Musiu Cioloş a răspuns printr-o acuzaţie, evident nefondată, adică neargumentată, cum că „Soros finanţează şi organizaţii apropiate PSD.” Dac-o fi adevărat sau nu, Dumnezeu ştie! Numai că răspunsul domniei sale nu neagă faptul că Soros ar fi amestecat şi în finanţarea fundaţiilor ce au condus la crearea USR!

Oricum, suntem în faţa unei afirmaţii la fel de halucinante ca aceasta că „Acceptă să rămână premier, cât timp i se respectă independenţa!” N-a precizat în raport de ce? Este greu de tradus această pretenţie, întrucât nu se leagă cu contextul politic actual. În condiţiile în care toată clasa politică a căzut de acord că după alegerile parlamentare trebuie să avem un guvern politic, generat de majoritatea parlamentară formată.

Dacă PSD şi ALDE vor câştiga alegerile va fi un meci politic în care obligatoriu trebuie să se ţină seama de coaliţia câştigătoare. În cazul în care Noul PNL, burduşit cu mulţi candidaţi ai fostului PDL, şi USR (în ipoteticul caz că trece pragul alegerilor!) vor câştiga, iar ele se agaţă cu disperare de numele actualului prim ministru, în speranţa că Dacian Julien Cioloş le va aduce voturi din partea electoratului de dreapta, unul ultrasensibil la modul de abordare al guvernării actuale, una dezastruoasă, între noi fie vorba, ne este la fel de greu să credem că acestea nu-şi vor cere drepturile de a avea miniştri, secretari de stat şi manageri de deconcentrate. Ce democraţie mai este şi aceea în care Dacian Julien Cioloş zice că nu se amestecă în campania electorală din moment ce afişele electorale ale Noului PNL îl au în fotografii pe toate gardurile. A şi afirmat că acceptă să fie iar prim ministru, dar acum vrea şi independenţă politică!

Este o situaţie inedită şi total neconstituţională. Noul PNL şi USR ar fi cazul să se lămurească asupra unei necunoscute: diferenţa dintre programul Platforma 100 şi propriul program de guvernare. La cel al Noului PNL mă refer, căci USRE oricum nu are aşa ceva. Şi probabil nici nu-i capabilă să producă!

Altfel, în absenţa unor clarificări necesare, există riscul unei mari păcăleli. Risc ce va ţine acasă electoratul presupus de dreapta, aşa cum s-a întâmplat la alegerile locale. Cu un scor în procente asemănător cu acela de atunci!

Ion PREDOŞANU