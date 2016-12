Am intrat în ultima săptămână dinaintea alegerilor parlamentare din 2016. Vinerea trecută, cu mai bine de o săptămână înaintea alegerilor din 11 decembrie, a fost dat publicităţii un sondaj Avangarde total nefavorabil celor fără idei, fără ideologii de partid şi care-au preluat o făcătură de-a lui Dacian Julien Cioloş, gen platformă a României, promiţându-i acestui duşman al ţării în care s-a născut că-l vor propune pentru un nou mandat de prim ministru. După ce pe actualul l-a primit fără a se respecta Constituţia.

Vezi Doamne, ca să conducă un guvern tehnocrat, plin de incompetenţi, cu vreo zece demişi sau remaniaţi de şi-au primit pe merit titulatura de Guvernul Dezastrului Naţional. Româno-francezul năimit de cei de la Bruxelles promisese că va organiza alegerile locale şi parlamentare, după care se va retrage. E drept că nu candidează oficial, dar a acceptat să fie imaginea de pe afişele Noului PNL, căruia îi face campanie electorală ca şi USR-ului, creat de aparent naivul Nicuşor Dan şi Clotilde Armand din adunătura fundaţiilor societăţii civile finanţate de maghiaro-americanul miliardar George Soros! Revenind la sondajul Avangarde pentru alegerile parlamentare, cifrele indică o distanţă de 16 procente între PSD şi Noul PNL. Mai mult, pretinşii liberali şi partiduleţul liderului fără nume de familie, Nicuşor Dan, nu ar atinge împreună scorul social-democraţilor. Conform sondajului prezentat, repet, vineri seară, PSD este creditat cu 43% în intenţiile de vot, Noul PNL cu 27%, USR – 8%, ALDE – 6%, PMP – 5% şi UDMR – 5%! Sondajul a fost realizat la nivel naţional, în perioada 20-27 noiembrie, şi se referă la o participare la vot de 41-44%, iar marja de eroare este de plus/minus 3%. Votul este pe liste, iar şansele candidaţilor independenţi de a se vedea parlamentari – de regulă oameni ce nu şi-au găsit loc pe liste, dar renunţă greu la privilegii şi imunităţi – sunt extrem de mici. Însăşi desemnarea drept candidat la un nou mandat de prim-ministru a absconsului Dacian Julien Cioloş – o creatură cap-coadă a ex-preşedintelui Traian Băsescu – s-ar putea să fie o alegere greşită, adică o piatră de moară care va trage în jos partidele ce defilează cu el, din lipsă de lideri, din lipsă de idei şi fără simţul realităţii. Musiu D.J. Cioloş fiind de fapt unul cu misiunea de a distruge România şi nu a o reconstrui!

În 2012, unul dintre cei mai mari fermieri români din Oltenia, Mihai Anghel, ne avertiza: „În zece ani nu o să mai discutăm de proprietari români de pământ”. Din păcate, omul avea şi are dreptate. Nu cumva a fost prea optimist?, se întreabă publicistul Ion Spânu, redactor şef la Cotidianul, care ne supune atenţiei următoarele: „Aşadar, în toată această perioadă(în care s-au vândut pe mai nimic terenurile arabile din România străinilor, n.m. I.P.) în care fermierii români, în care vocea cea mai distinctă a fost a lui Mihai Anghel, din care am citat mai sus cel care a deţinut cele mai înalte funcţii executive în domeniul agriculturii a fost chiar actualul prim ministru Dacian Julien Cioloş! A fost însă autist la semnalele fermierilor români! Poate că aşa se justifică mai bine indemnizaţia aceea uriaşă, de peste 8.000 de euro pe care Dacian Cioloş o primeşte şi azi de la Uniunea Europeană, chiar şi după ce nu mai lucrează la Bruxelles! Ca să rămână în continuare autist! Eventual într-un nou mandat de premier, cum anunţă liderii PNL şi USR!” Cum se exprima un forumist „Şiretenia veşnicului câştigător” şi-a propus distrugerea României. Practic, în momentul de faţă toate frâiele alegerilor parlamentare, reprezentate de ministerele de Interne, de Externe, DIPI, STS, SRI, SIE, AEP, sunt în mâinile lui Cioloş şi ale aceluia care l-a nominalizat în funcţia de prim-ministru, de parcă l-ar fi scos dintr-un joben precum un mare iluzionist. Adică circar!

Ion PREDOŞANU