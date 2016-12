Ca la noi, la nimeni – N-ar fi rău să fie bine. Şi să se respecte Constituţia!

Se înţelege, bineînţeles, că la ora când aşterneau aceste rânduri nu aveam habar de rezultatele înregistrate la alegerile parlamentare. Exit-poll-urile definitive ale celor două institute de sondare acreditate de Autoritatea Electorală Permanentă – CURS-AVANGARDE şi IRES au fost date publicităţii abia la ora 21,00. Fac precizarea că la turul doi al alegerilor prezidenţiale din 2014, numai AVANGARDE a prevăzut victoria actualului preşedinte cu un scor de 10% în plus.

E greu să fac o apreciere asupra normalităţii desfăşurării procesului de votare în toată ţara, iar de Diaspora nici nu mai încape vorbă. Atâta s-au scremut vechii parlamentari încât au scos o lege electorală proastă şi nici Legea votului prin corespondenţă nu-i mai brează. Până vineri se primiseră doar vreo 4.500 de plicuri, dintre care 10% au fost deja anulate pentru diverse motive.

Doar vremea a ţinut cu acei alegători dispuşi să iasă din casă spre a-şi da votul acelor partide sau candidaţi independenţi care i-au convins cu oferta lor electorală. Spun că numai vremea, întrucât au existat destule incidente: ba cu ştampile de vot arse, ba cu sigiliul dintr-o secţie de votare constănţeană rupt, chipurile, de o persoană necunoscută.

La incidente de felul acesta, faptul că preşedinţii unor secţii de votare au aplicat măsuri diferite pare o bagatelă. La ora matinală 8,05, Gabrielei Firea, Primar general al Bucureştilor şi vicepreşedinte PSD, nu i s-a permis să intre cu presa după ea. În vreme ce tot la o secţie de votare bucureşteană, preferatul lui Dacian Julien Cioloş (pe care USR anunţase că-l va susţine pentru funcţia de prim ministru!) – absconsul individ Nicuşor Dan a intrat nu numai cu suita după el într-o secţie de votare, dar şi cu toată mass-media şi a ţinut o conferinţă de presă chiar în interiorul secţiei de votare, blocând procesul electoral pe timpul când gângavul se căznea să-şi scoată vorbele din gură cu forcepsul celor veniţi cu el să-l ajute. Ca să ştie ce vorbeşte!

Dacă ar fi să ne luăm după exit-poll-urile CURS-AVANGARDE de la ora 15,15, surprizele ar fi imense: PSD – 50%; PNL – 18%; ALDE -6%; PMP – 6%; USR – 6%, iar UDMR – 4-5%. Evident, până la ora 21 multe se vor fi schimbat. Totuşi, cutremurul din Noul PNL nu cred că a putut fi evitat.

Mă feresc să citez din declaraţiile liderilor politici sau ale candidaţilor mai de vază independenţi, dar care nu şi-au mai găsit loc pe listele şi aşa înghesuite de vreo 6.500 de aspiranţi pentru numai 466 de locuri eligibile, cu apartenenţă la vreun partid până acum două-trei luni. Voi reţine o declaraţie de bun simţ a omului de afaceri Ion Ţiriac: „Cel care nu merge la votare cred că nu are dreptul nici măcar să scoată o vorbă în viitor. De asta şi votez, buni. Răi sau medii care sunt, dar pe cei care îi votăm aşteptăm să-şi facă treaba, iar cei care nu votează n-au dreptul să deschidă măcar gura.(…) Am votat pentru cei care cred că în viitor o să aibă grijă de copii şi de tineret, implicit şi de sport, sperând că după 27 de ani de aşteptare se îmbolnăveşte în ziua de astăzi o să găsească medicamentul necesar ca să mergem înainte.”

L-am preferat pe Ion Ţiriac pentru că el este singurul cetăţean român cu adevărat serios, competent şi patriot ce ar merita să candideze la funcţia de Preşedinte al României. Am avea şi noi în ţara noastră un corespondent la Donald Trump! Şi dacă tot am încheiat cu o dorinţă, daţi-mi voie să mai adaug una. După alegeri, indiferent care va fi rezultatul, aş dori să se respecte Constituţia! Că ne-am săturat de aceia care o încalcă.

Ion PREDOŞANU