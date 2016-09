Ca la noi, la nimeni – Noul PNL decapitat caută Cioloş reşapat!

S-a iscat întrebarea dacă-i vreo legătură între autodenunţul deputatului Sebastian Ghiţă, la acea vreme – în 2012 – simplu cetăţean – şi a unor demnitari ai statului român în legătură cu măsluirea Raportului asupra Tezei de doctorat a Procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi şi chemarea la DNA a „Buldogului” Vasile Blaga, copreşedinte al Noului PNL. Unul dintre răspunsuri ar fi acela că s-a creat un scandal mai mare ca să nu se mai vorbească despre plagiatul lui Kovesi.

Ieri, deputatul Sebastian Ghiţă a fost chemat la Parchetul general să probeze cu argumente solide cele afirmate în autodenunţ. Desigur, pentru opinia publică este important să afle dacă la conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie se află cu doctor în justiţie sau o impostoare manevrabilă şi din interiorul ţării, dar şi din exterior. Laura Codruţa Kovesi primind o Diplomă din partea Departamentului de stat al Statelor Unite ale americii, prin intermediul Ambasadei acestei superputeri pe care o considerăm, pe drept sau pe nedrept, adevărat partener strategic al României.

Faptul că Vasile Blaga a condus campaniile PDL şi cele pentru alegerile prezidenţiale – măcar una dintre ele vehement contestată, deşi îl avea în preajmă pe controversatul Cosmin Guşă -, fiind acuzat, de pildă, de ministrul Gabriel Sandu că percepea sume imense pentru banii de campanii ca să-l menţină în funcţie, dar el a ajuns să fie cercetat penal doar acum este scandalos. Una peste alta, Vasile Blaga are arest la domiciliu timp de 60 de zile, a demisionat din funcţia de copreşedinte al Noului PNL, din aceea de Şef al campaniei electorale pentru alegerile parlamentare lasă un loc gol.

Politicieni ce nu erau în ţară, la aflarea veştii, îl somează pe Musiu Dacian Julien Cioloş să se decidă mai repede şi să intre într-un partid. Cea mai vocală este Alina Gorghiu-Dej, copreşedinte, care-l aşteaptă în fruntea Noului PNL. Bătălia-i mare, întrucât şi foştii grei ai PDL râvnesc la scaunul lăsat liber de dispariţia din peisajul politic a lui Vasile Blaga. Om politic ce câştigase toate campaniile electorale conduse de el, mai puţin pe aceea în care-a candidat el însuşi la Primăria Generală a Bucureştilor când a fost învins de Sorin Oprescu.

Pierderea copreşedintelui Vasile Blaga este, fără doar şi poate, o piatră de moară ce-l trage-n jos pe Noul PNL. Aducerea primului ministru Dacian Julien Cioloş în loc este şi nesigură, dar şi cu impact negativ. El pretinde că nu se va înscrie în lupta pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, cu jumătate de gură. Asta pentru că nici nu se dă plecat din România, pretinzând că mai are multe de făcut aici. Într-un mandat limitat la un an şi-a arătat limitele.

Nu ştie să facă o echipă şi nu are anvergură de mare politician. Mai susţine că este politician pentru că face politica economică a României, adică o administrează. Prost, după cum se vede. Rezultatele fiind protestele diverselor categorii socio-profesionale, deficitul care-a luat-o razna şi ineficienta ori incorecta campanie pentru achiziţionarea lucrării lui Brâncuşi – Cuminţenia Pământului.

Cu sau fără Cioloş, Noul PNL va trebui să-şi ducă crucea. Stă rău în sondaje, îi lipsesc ideile şi programul de guvernare. Fiind, pe scurt, destul de neajutorat!

Cine pariază că Noul PNL va fi resuscitat de un Dacian Julien Cioloş reşapat riscă să piardă pariul!

ION PREDOŞANU