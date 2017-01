Ca la noi, la nimeni – Palmă lui Iohannis, de la Strasbourg!

Acela care şi-a propus dărâmarea guvernului PSD şi ALDE face tot ce-i stă în putere să împiedice li să întârzie aplicarea Programului de guvernare al alianţei majoritare, aleasă prin vot democratic la 11 decembrie 2016.

S-a dus neinvitat la Palatul Victoria, iar primul ministru Sorin Grindeanu, din prea mult bun simţ, l-a invitat să prezideze şedinţa de guvern. E drept, preşedintele Iohannis a încălcat Constituţia întrucât subiectele aflate pe ordinea de zi a şedinţei nu erau de siguranţă naţională ori de politică externă. Se bate pentru a fi cât mai vizibil şi este limpede că a intrat în campanie electorală cu gândul la al doilea mandat. A spus vrute şi nevrute despre nişte ordonanţe privind graţierea şi modificarea Codului Penal şi a celui de procedură penală. La imixtiunile în treburile Guvernului Grindeanu s-a mai adăugat ieşirea în Piaţa Universităţii din Bucureşti. La un miting neautorizat pe care l-a girat cu prezenţa sa de pretins „indignat”. Toate scandările anti-PSD l-au făcut să se simtă mai bine, rânjind deşi nu era cazul, după ce partidele pe care le cocoloşeşte – Noul PNL şi USR – au pierdut alegerile parlamentare. Spre a fi cât mai vizibil a îmbrăcat o geacă roşie sub care se bănuieşte că avea o vestă antiglonţ!

Apoi s-a dus glonţ la Strasbourg, întâlnindu-se şi cu preşedintele CEDO de la care n-a priceput prea multe. Fie că n-a vrut, ori nu l-a ajutat bibilica! A muiat-o cu graţierea, dar tot are un dinte contra Guvernului Grindeanu inventând că Proiectul Bugetului de stat pe anul 2017 trebuie avizat şi de CSAT. Nu i-a răspuns primului ministru la telefon vreo patru ore şi a dat peste cap şedinţa guvernului ce trebuia să aprobe Bugetul! A amânat şedinţa CSAT pentru marţi, ceea ce înseamnă cu bugetul va fi aprobat de Parlament cel mai devreme pe 15 februarie. Iar până atunci nu vor exista bani pentru sensibila mărire a pensiilor, dar nici pentru medicamentele necesare bolnavilor de cancer şi hepatita C!

Vineri, 27 ianuarie, de la Strasbourg, preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Guido Raimondi, ne-a mai transmis un avertisment: „Numărul cazurilor împotriva României a crescut la 108% în anul 2016!”, adăugând că este vorba de cazuri repetitive, care reflectă dificultăţi de ordin sistemic sau structural şi cere găsirea unor soluţii interne, la nivel naţional. „(…) Acest lucru este posibil, aşa cum a arătat exemplul Italiei (unde, în ianuarie 2013, preşedintele CEDO face referire la Decizia-pilot Torroggiani, n.m I.P.) în cazul căreia numărul cazurilor a fost mai mult decât înjumătăţit în doi ani şi jumătate”.

Despre groaznicele condiţii de detenţie din România, ministrul Justiţiei, Florin Iordache, a declarat: „Sunt 28.000 de deţinuţi faţă de care nu se respectă condiţiile minimale de viaţă.” Peste tot în lume graţierea este posibilă, ca măsură necesară pentru a scăpa România de o posibilă Decizie-pilot care ne-ar costa peste 80 de milioane euro, numai la noi nu! Pentru că nu vrea Vătaful din fruntea mitingiştilor.

*

Aseară, de la ora 18.00, printr-o mobilizare pe o reţea de socializare erau programate manifestări de stradă apreciate la Bucureşti ca având o participare de aproximativ 28.000 de oameni. Aceştia intenţionau să protesteze, cum spuneam, ieri seară, deşi pe la prânz nu-şi dăduseră acordul decât vreo 8.600 de cetăţeni care habar nu au ce înseamnă o graţiere sau o amnistie! Astăzi, şi-au propus să protesteze şi la Ministerul Justiţiei, taman la orele când în interior se dezbăteau public nişte măsuri importante pentru decongestionarea penitenciarelor.

Totodată, manifestări de stradă fuseseră anunţate ieri, adică duminică, şi în: Alba Iulia, Bacău, Baia mare, Braşov, Buzău, Cluj, Constanţa, Deva, Galaţi, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Satu Mare, Târgu-Jiu, Teleorman, Turda şi Vâlcea. Nu am cum să ştiu dacă ele, adică protestele românilor contra românilor, au existat cu adevărat. Cert este că în scădere vertiginoasă de încredere, dar şi în dorinţa de a avea „Guvernul meu II”, evident unul contra intereselor României, cu voia şi participarea nemijlocită a Vătafului protestatarilor ne facem de râsul lumii!

Ion PREDOŞANU

P.S. De săptămâna trecută, a apărut în Monitorul Oficial o iniţiativă legislativă a maghiarilor ce vor să facă din Harghita, Covasna şi Mureş ]n Ţinut Secuiesc. Prea ocupat cu lupta împotriva poporului român, numitul Vătaf al protestatarilor n-a comis nicio declaraţie. Chit că a jurat pe Biblie că va apăra integritatea statului român. Ce-i drept, nici nu ne aşteptam la ceva bun de la acela care, în 2015, a semnat Decretul prin care 13 noiembrie a fost instituită ca Zi a limbii maghiare! (Ion Predoşanu)