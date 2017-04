Ca la noi, la nimeni / Parchetul General trişează! Vom afla adevărul din 2009?

Motto: “Adevărul este soarele minţilor luminate.” Vauvernagues

Să începem cu un scurt citat din Dan Andronic, acela care i-a fost consultant politic lui Traian Băsescu, dar şi altora.

El a dezvăluit o întâmplare pe care o rezumăm printr-un citat dintr-un editorial al domniei sale: “Laura Codruţa Kovesi a fost la Gabriel Oprea acasă în noaptea de 6-7 Decembrie 2009. Însoţită de adjunctul ei de la Parchetul General. Dacă Gabi Oprea voia să spună adevărul ar trebui să o facă.(…) În acea casă nu am fost doar noi doi. Alături de Maior, Coldea, Dâncu au fost şi alte persoane”, a scris Dan Andronic.

De la apariţia dezvăluirilor lui Dan Andronic despre cele petrecute în casa generalului Gabriel Oprea, la „cina cea de taină”, în chiar seara şi noaptea de după turul doi al alegerilor prezidenţiale din 6 Decembrie 2009, a apărut suspiciunea că acolo a fost ceva necurat şi s-au putut frauda alegerile în defavoarea lui Mircea Geoană, care câştigase votul popular din ţară.

PSD şi ALDE au avut iniţiativa alcătuirii unui Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru anchetarea fraudării alegerilor prezidenţiale din 2009. Ei bine, şmecheraşul de Augustin Lazăr, procurorul general al României, care de obicei joacă cum îi dictează binomul, căci conştiinţă nu are, s-a autosesizat şi a preluat cazul la cheremul lui, ca să-l îngroape. A crezut că blochează ancheta Comisiei parlamentare, în prostia lui funciară de ardelean ce gândeşte greu şi numai cum îi cer şefii lui din SRI. Ca mai apoi, la doar câteva zile, să anunţe că faptele din 2009 s-au prescris după 8 sau 10 ani, conform actualului Cod Penal. Nici el nu ştie precis. Ca să nu mai spun că după şase luni de la alegeri s-au distrus buletinele de vot, aşa că oricum fapte penale fără argumente nu se puteau descoperi!

Miercuri, ar fi trebuit ca Proiectul de hotărâre pentru înfiinţarea Comisiei să fie votat în plen. Nu cred că a contat votul împotrivă al PNL, care PNL este cu DNA şi SRI şi atunci când sunt şicanaţi membrii săi. Cum să nu aibă dreptate madam Mungiu-Pipidi când îi urechează pe pretinşii liberali pentru că nu au idei deloc, singura lor preocupare fiind să fie anti-PSD. Doamna Mungiu-Pipidi scrie că aşa au obţinut 20% la alegerile parlamentare şi vor scădea şi mai tare dacă nu-şi văd de treabă.

Comisia specială de anchetă a Parlamentului vrea să afle adevărul despre alegerile din anul 2009, dar PSD a cerut retrimiterea la Comisii a textului. Unul din obiective era determinarea posibilei implicări a unor instituţii şi/sau persoane, altele decât cele prevăzute de lege, în derularea procesului electoral.

Cel mai combativ pe această temă și cel mai vertical personaj politic al momentului este Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, preşedinte al Senatului. Adică, al doilea om în stat. În seara alegerilor prezidenţiale din 2009, la turul doi, la Gabriel Oprea acasă a fost „O adunătură de tip mafiot”. Participanţii sunt ţinta Comisiei parlamentare de anchetă. Printre ei, în acea seară, la masa lui Gabriel Oprea, s-au remarcat prezenţele şefilor SRI George Cristian maior şi Gabriel Coldea, procurorul general de la acea vreme, Laura Codruţa Kovesi şi sforarul sondajelor de opinie Vasile Dâncu, profesor la Academia Naţională de Securitate.

Despre această „cină cea de taină”, cu mai mulţi trădători, unii trecuţi pe la PSD, precum George Maior şi Vasile Dâncu, preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, afirma: „Personajele care au fost în noaptea alegerilor din 2009 în casa lui Gabriel Oprea reprezintă o adunătură de tip mafiot.”

Şi, mai departe, explică de ce: “Mafia nu are numai interese economice, ci are interese şi în sfera politică. O astfel de adunare de tip mafiot urmăreşte să obţină influenţă politică, favoruri politice, or avantaje. Nu stăteau să sărbătorească ziua domnului Neculai Onţanu, aşa cum zicea domnul Gabriel Oprea. Era o frăţie cu şefii instituţiilor de forţă. Aceste persoane voiau să facă jocuri politice, să slujească pe unii sau pe alţii. Lucrurile astea într-o democraţie nu sunt admisibile. Parlamentul ţine seama de principiul separaţiei puterilor în stat. Noi suntem, preocupaţi de latura politică, nu penală. E un demers şmecheresc al Parchetului General. Au copiat documentul nostru ca să ne oprească”, a susţinut preşedintele ALDE.

Iertat de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, omul cu fundul în mai multe luntrii, iată că procurorul general Augustin Lazăr se ţine de mişmaşuri. Nu toate îi izbutesc, întrucât nu-l prea duce mintea. El execută ordinele SRI!

Ion Predoşanu