Ca la noi, la nimeni – Pentru ciolan, D.J. merge şi în „mocirlă”!?

Ne este dat să participăm la cea mai plictisitoare campanie electorală pentru alegerile parlamentare din câte-am trăit până acum. La Noul PNL este frapantă lipsa de idei, de program pentru guvernare încât şi l-a însuşit pe al româno-francezului D.J. Cioloş care conduce acum Guvernul Varză de Bruxelles. La fel ca şi USR-ul!

Şi, totuşi, chiar dacă toate sondajele de opinie indică drept câştigător detaşat de PSD, nişte mincinoşi aruncă dezinformări că social-democraţii ar fi avantajaţi de o participare mai slabă la urne. Nimic mai fals, din moment ce vârful de lance al Noului PNL şi al partiduleţului antisistem USR – D.J. Cioloş face turul televiziunilor spre a păcăli electoratul. Uitând minciuna ce ne-a servit-o mai acum un an cum că el nu va candida. E drept, nu-i pe listele partidelor respective, dar amândouă i-au anunţat susţinerea ca viitor prim ministru, iar el a acceptat.

Gândeam că numai Alina Gorghiu-Dej poate da dovadă de lipsă de logică şi chiar de nesimţire. Iată că m-am înşelat.

În fond, cine se aseamănă se adună. Luat la rost de PDL-iştii din Noul PNL cu reproşuri dure că de ce merge la Antena 3(fiind invitat aseară la emisiunea de mare audienţă Sinteza Zilei), numitul Dacian Julien Cioloş a dat un răspuns prin care ne-a arătat că a luat-o pe arătură: „Nu poţi să-ţi faci meseria dacă nu ai curajul să şi cobori câteodată şi în mocirlă.” La mine, la ţară, se ştie că porcii preferă mocirla! Iar meseria lui este de inginer agronom. Un prim ministru nu vorbeşte aşa de urât mirositor şi, oricum, jigneşte generoasa gazdă de la Antena 3, pe realizatorul Mihai Gâdea.

Mai apoi, probabil realizând că vorbeşte ca un porcar din judeţul Sălaj, a încercat să mai dreagă busuiocul. Şi a afirmat că, vezi Doamne, se duce din respect pentru telespectatori. Să-i reamintim soţiei sale Valerie Vilemin-Cioloş că acei telespectatori sunt cetăţeni ai României de care el şi-a bătut joc mai bine de un an, păcălindu-i? Tare mi-e teamă că ne răcim gura degeaba şi individul nu pricepe. Pe lângă leafa de prim ministru, care nu-i deloc mică, cetăţeanul global(fără legătură cu acordul global din agricultură!), Musiu Dacian Julien Cioloş mai primeşte peste 8.500 euro lunar de la Bruxelles. Pentru că execută comenzile de acolo, încât nu ne mai mirăm că a lăsat România cu ZERO absorbţie fonduri europene.

Cum să nu-i dăm dreptate fostului prim ministru Victor Ponta când spune că actualul Şef al guvernului meu, deşi ar trebui să fie guvernul României, nu va avea un nou mandat după alegerile parlamentare din 11 decembrie. „Cioloş se va întoarce la Bruxelles, în decembrie”, este chintesenţa declaraţiilor cele mai recente ale deputatului de Gorj, Victor Ponta.

„Cred că domnul Cioloş nu va fi premier. Cum nu l-am votat – şi bine am făcut – nici prin cap nu-mi trece să-l votez acum. Nici altcineva din guvernul Cioloş nu cred că poate fi susţinut de PSD-ALDE-PRU. Ne facem de râs! Am zis că a fost rău cu Guvernul Cioloş. Cum să punem pe cineva din Guvernul Cioloş”, a declarat Victor Ponta pentru DCNews.

ION PREDOŞANU

P.S. Ieri au trecut prin comuna Peştişani două numeroase echipe cu suplimente electorale gratuite din partea PMP! Dar ce zic eu echipe, erau adevărate haite de năimiţi.

Pare-se că se pompează bani grei în PMP, Traian Băsescu fiind penalul agreat ca invitat la Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională a României. Şi dacă PMP va intra în Parlament, n-ar fi exclus să-l susţină pe Cioloş. Doar el l-a creat şi trimis la Bruxelles! (Ion Predoşanu)