Ca la noi, la nimeni – Preacinstitul tehnocrat, devenit sinistru politician!

A mai trecut o zi în care ne-am dumirit asupra afirmaţiei primului ministru că se duce într-o „mocirlă”. Referindu-se la o televiziune de ştiri neagreată de membrii Grupului de Dialog Social (GDS). Om umblat prin lume, ministru al Agriculturii, consilier prezidenţial la Palatul Cotroceni pe vremea lui Traian Băsescu, apoi ani la rând, de fapt un mandat, Comisar European pentru Agricultură la Bruxelles, s-a exprimat total nediplomatic sau, mai pe înţeles, fără pic de bun simţ, despre o televiziune de ştiri care-l invitase pentru un dialog corect şi civilizat. Aşa cum mai avusese parte de un alt interviu. De care fusese foarte mulţumit. Cam pe începutul mandatului de premier al „Guvernului meu”.

Recunosc, am urmărit emisiunea cu pricina din curiozitate profesională şi ca simplu cetăţean. Cu drept de vot. Cetăţeanul româno-francez Dacian Julien Cioloş, firesc, a trebuit să dea explicaţii despre cele afirmate la o reuniune a Grupului de Dialog Social unde fusese invitat în aceeaşi zi, dezbatere moderată de greţosul băsist Gabriel Liiceanu, supranumit pentru „caracterul” său şi Liicheanu. Cioloş s-a fâstâcit şi a dat vina pe filosoful Gabriel Liiceanu că l-ar fi întrebat ce caută în „mocirla” aia? Iar el ar fi dat un răspuns papagaliceşte: „Eu sunt inginer agronom la bază, am învăţat că sunt plante care cresc în mocirlă, dar nu poţi să-ţi faci bine meseria dacă nu te cobori în mocirlă. Sigur, îţi iei cizmele de cauciuc sau faci un duş după aceea, dar tot trebuie să cobori în mocirlă”, spusese prim ministrul tehnocrat Dacian Julien Cioloş. Om care devine, pe zi ce trece, un sinistru politician!

Din nefericire, a început cu scuzele. Oare scuzele, de obicei acuză! În locul unui dialog axat pe realizările în mandatul său de prim ministru am avut parte de o dispută. Nu este exclus ca Dacian Julien Cioloş să-şi fi făcut socoteala că după acea jignire a postului de televiziune şi a telespectatorilor acestuia se contramandează invitaţia. Aşa cum ceruseră prin apelurile lor miile de telespectatori. I-ar fi plăcut să pozeze în om cenzurat şi deci să se autovictimizeze. Numai că nu i-a ieşit pasienţa!

Una peste alta, încă prim ministrul Dacian Julien Cioloş a venit total nepregătit. Singurele lui afirmaţii au fost acuzele de minciună la adresa respectivului post de televiziune. Majoritatea demontate de declaraţiile foştilor săi miniştri. Cum este cazul ministrului Transporturilor, un oarecare Costescu, acum demis, ce anunţase un Memorandum aprobat de Guvernul Cioloş ce privea „vânzarea Portului Constanţa, a CEO şi a Aeroportului Otopeni. Deocamdată, vânzările nu au avut loc. Doar despre CEC Bank, cu a ei impunătoare clădire de pe Calea Victoriei din Bucureşti se aude că tratativele privind vânzarea ar fi avansate cu Rotschild. Şi de va fi aşa, România va mai pierde şi penultima bancă în întregime cu capital românesc. În loc de realizări, primul ministru Dacian Julien Cioloş a adus numai acuze de minciună respectivului post de televiziune. Şi-a apărat toţi incompetenţii, începând cu ministrul Sănătăţii şi, mai ales, cu ministrul Justiţiei, Raluca Prună. Despre Madam Prună, care-a declarat în plenul CSM – Consiliul Superior al Magistraturii – că „am minţit la CEDO”, a cocoloşit-o fără să recunoască repetata recunoaştere a minciunii de la CEDO, spusă cu guriţa ei de ministrul Raluca Prună, la CSM.

Ion PREDOŞANU

P.S. Grupul de Dialog Social a fost creat în decembrie 1989 de către George Soros şi Silviu Brucan alias Samuel Brukner, iar în anul 2004, Guvernul Năstase l-a transformat în asociaţie de interes public. Numai că, GDS era obligat de OUG nr. 37/2003 să depună anual rapoarte de activitate şi situaţiile financiare. Din 2004 n-a respectat legea decât în anul 2009! Iar în 9 septembrie 2016, Violeta Alexandru, ministru pentru Consultare Publică şi Dialog Civic şi-a informat primul ministru, adică pe Şeful direct, că GDS nu şi-a îndeplinit nici măcar obligaţia de a-şi publica Rapoartele de activitate în Monitorul Oficial. GDS foloseşte bani publici şi nu dă seama faţă de nimeni. Nu se ştie cum cheltuieşte banii publici, iar primul ministru Dacian Julien Cioloş era dator să le retragă statutul de asociaţie de interes public. N-a făcut-o! Ştie el de ce. Şi mai ştie şi miliardarul american cu origini maghiare George Soros. (Ion Predoşanu).