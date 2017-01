Ca la noi, la nimeni – Președintele s-a predat, Noul PNL merge tot prin bălării!

Îmi aduc bine aminte cum stam cu ochii țintiți pe televizor, miercuri, prin preajma orei 14.00. Într-un birou larg, primul ministru Sorin Grindeanu și ministrul Finanțelor Publice, Viorel Ștefan, fuseseră invitați la Palatul Cotroceni pentru o discuție lămuritoare de către Președintele României, Klaus Werner Iohannis. Cei doi sosiseră mai devreme și mai discutau în surdină. Ei bine, deși este cunoscut ca extrem de punctual, Klaus Iohannis a intrat la întâlnire cu 2-3 minute întârziere. Nu-i mult. S-au făcut filmările de rigoare pentru televiziuni, iar mai bine de o oră s-au dezbătut măsurile social-economice din Programul de guvernare al social-democraților, împănat cu idei ale ALDE. S-a discutat în patru mai bine de o oră, iar declarații a făcut doar Președintele Iohannis. Nu știu care dintre televiziuni a transmis știrea că Ambasada Statelor Unite ale Americii a trimis un mesaj în care felicita Guvernul Grindeanu, exprimându-și speranța că va susține pe mai departe dotarea armatei, colaborarea cu aliații din NATO și va spori parteneriatul strategic, inclusiv în domeniul militar și economic.

Normal, nu mă voi repezi să afirm că și mesajul partenerului american a contribuit la apropierea punctelor de vedere dintre Președinte și prim-ministru. Poate da. Poate nu. Cert este că primul ministru, Sorin Grindeanu, și ministrul de Finanțe, Viorel Ștefan, l-au convins pe președintele României că programul de guvernare este sustenabil. Cu toate că miercuri după amiaza, Președintele anunțase că are de gând să promulge Legea prin care se elimina obligativitatea plății CASS-ului de către pensionari, dar și care făcea ca pensiile mai mici de 2.000 lei să nu mai fie impozitate și menționa că va face acest pas ”în zilele următoare”, iată că Președintele Klaus Werner Iohannis s-a răzgândit și a promulgat-o joi, 12 ianuarie. Zi în care a semnat Decretul promulgarea Legii de modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea legii nr. 95/2006 privind reforma din domeniul sănătății.

Tot joi, Curtea Constituțională a României a decis că Legea de abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe în timpul vacanței parlamentare este constituțională. Iar opoziția, în frunte cu Noul PNL (deși mai sesizaseră același lucru și neștiutorii de la anacronicele USR și PMP!), a mai luat-o odată în barbă! Agitându-se degeaba sau de-a surda!

După ce s-a umplut de rușine prin cea mai proastă guvernare post-decembristă, Musiu Dacian Julien Cioloș se pregătește să se bată cu liberalii mai vechi pentru șefia PNL. Așa cum a ajuns prim-ministru fără să fie ales, Cioloșică trage nădejde că o să-i fraierească și pe liberali. Sau cum se vor mai numi ei. E adevărat că pentru a candida are nevoie de a i se măslui vechimea în PNL. Egală cu ZERO am zice, la fel cât au fost fondurile europene absorbite de Guvernul Cioloș. Și-au mai anunțat candidaturile veșnicul perdant Cătălin Predoiu și Ludovic Orban, alt perdant retras de la candidatura la Primăria Generală a Bucureștilor, pe motive de DNA. De care n-a scăpat și nu-i sigur că va scăpa până la Congresul Noului PNL, din luna mai 2017! Pretinșii liberali sunt acum populari europeni, la fel ca și D.J. Cioloș!, iar Brătienii se zvârcolesc în morminte! Dacă Alina Gorghiu Dej i-a dus la 20%, Cu interimara Raluca Turcan ar ajunge la 10%. Iar Dacian Julien Cioloș le-ar oferi soarta pe care a avut-o PNȚCD! Rămâne doar să cugete și să aleagă ce vor!

Ion PREDOȘANU