Ca la noi, la nimeni / Proiectele preşedintelui Klaus Iohannis s-au fâsâit!

Motto: “Ceea ce eşti se va vedea în ceea ce faci.” Thomas Edison

S-au lansat din partea preşedintelui Klaus Werner Iohannis vreo patru proiecte mari şi late, ce privesc educaţia, sănătatea, apărarea şi diaspora. Nu toate odată, ci “Pas cu pas”.

În anul 2016, Klaus Iohannis a anunţat cu surle şi trâmbiţe lansarea programului naţional „România educată”. Un proiect foarte ambiţios, dorit, conform iniţiatorului: “să susţină reaşezarea societăţii pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanţă. Muncă, talent, onestitate şi integritate”.

Cu tot limbajul de lemn, de la bunele intenţii nu ne-am ales cu nimic. Deocamdată. «Dragi români, spunea împricinatul din Dealul Cotrocenilor, în mandatul (meu, presupun, n.m. I.P.) de preşedinte al României mi-am asumat demersul “România educată” ca proiect naţional. În cadrul acestuia, am demarat o amplă dezbatere publică pe tema educaţiei şi cercetării româneşti, domenii pe care le consider definitorii pentru viitorul nostru», ne mai convingea Herr Klaus Werner Iohannis.

În cadrul educaţiei “Pas cu pas”, preşedintele Iohannis părea preocupat de viitorul “ţărişoarei” şi mai sublinia: “La intrarea în cel de-al doilea secol de existenţă ca stat modern şi unitar este important ca educaţia şi cercetarea să dobândească o fundaţie stabilă şi predictibilă, pe care să continue drumul către România educată. În acest sens, în perioada 2016-2018 Administraţia Prezidenţială derulează o amplă dezbatere publică privind educaţia şi cercetarea în România structurată în trei etape.” Şi urmează înşiruirea celor trei etape: 2016-2017; 2017-2018 şi a treia. Ceva mai lungă – de 12 ani – 2018-2030.

Din păcate, Programul a intrat într-un con de umbră şi de el nu se mai ştie chiar nimic. De altfel, în 27 de ani învăţământul a fost coordonat de 23 de miniştri şi fiecare dintre ei l-a zăpăcit după cum l-a dus capul. Iar Legea educaţiei a fost modificată de peste 60 de ori!

Sănătatea a fost şi este o veşnică problemă, fiind subfinanţată, iar personalul medical şi auxiliar cu lefuri de tot râsul. Încât mulţi medici cu înaltă specializare, dar şi asistente medicale au luat calea străinătăţii. Abia Guvernul Grindeanu a mai mărit salariile în sănătate şi va continua s-o facă, dacă-l lasă Preşedintele Iohannis. Care nu vede în sănătate decât corupţie, la fel ca şi în alte domenii. De parcă domnia sa ar fi vreun Sfânt.

Strategia naţională de Apărare s-a stins ca un foc de paie. Nu are rost să intrăm în amănunte. Miile de generali ai Armatei Române, unii dintre ei făcuţi precum generalul “Izmană” – Gabriel Oprea, la apelul de seară!” nu au făcut decât să subţieze bugetul alocat Apărării.

Despre Diaspora, preşedintele Klaus Werner Iohannis îşi mai aminteşte doar în visele sale despre al doilea mandat. El tratează Diaspora cu câte un discurs în care spune că va face şi va drege. Şi. mai rar, cu câte un simpozion.

Şi, uite-aşa, s-a ales praful de pe tobă de cele patru proiecte, cum spuneam, mari şi late. Şi, evident, abandonate. Singurul Proiect măreţ care lipseşte este cel pentru aniversarea la 1 Decembrie 2018 a Centenarului Marii Uniri. Timpul trece şi doar Ungaria are un Program “Trianon 100”, structurat pe o unitate militară, ca departament al Guvernului Viktor Orban.

Ion Predoşanu

P.S. Curtea Constituţională a României a respins, joi, ca inadmisibilă sesizarea Avocatului Poporului referitoare la articolul din Legea nr. 90/2001, care îl blochează pe Liviu Dragnea, Preşedintele PSD să fie membru al Guvernului. Astfel, conform CCR legea este constituţională, deci persoanele condamnate nu pot face parte din guvern. (Ion Predoşanu)