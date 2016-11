Ca la noi, la nimeni – Promisiuni cu Alinuţa Gorghiu-Dej, băi de reproşuri şi huiduieli cu Mesia!

Toată lumea care candidează – şi chiar necandidatul Dacian Julien Cioloş – este în campanie electorală. După vorba „azi aici, mâine-n Focşani”, liderul de formă al Noului PNL zburdă prin ţară. Pe unde zice vrute şi nevrute. Neuitând să adauge, la final, că-l aşteaptă în sânul Noului PNL pe primul ministru pretins tehnocrat – Dacian Julien Cioloş. Un prim-ministru de împrumut, adus taman de la Bruxelles să formeze „Guvernul meu”, rămas doar cu susţinerea pretinşilor liberali în Parlament. Şi nu doar în parlament, ci şi la contestarea la Curtea Constituţională a României a legilor susţinute de PSD şi votate: precum reducerea a 102 taxe ori creşterea salariilor în învăţământ şi sănătate cu 15%! Madam Alinuţa Gorghiu-Dej ar trebui să se decidă. Sunt bani pentru mărirea salariilor medicilor cu 50% din 1 iulie 2017, deşi uneori vorbeşte gura fără ea chiar de o dublare, ori chiar nu sunt. Ca să nu mai spun că ajunsă pe la Botoşani, Alina Gorghiu-Dej a declarat că: „Noul PNL majorează salariilor tuturor bugetarilor cu 30-40% până în 2020 şi dublează salariile medicilor”. Aici am citat corect, doar că nu cred o iotă din promisiunea aceasta! Merg pe mâna fostului ministru PSD al Muncii, Rovana Plumb, care zice: „E o coaliţie a austerităţii formată din (…) şi grupul de fanarioţi de la Bruxelles condus de Dacian Julien Cioloş şi PNL”. Desigur, zicerea „A promite nu costă bani” are o mare răspândire. A folosit-o şi Nicolae Ceauşescu într-o vizită în Kuweit, a mai încercat-o cu o mărire a lefurilor cu 100 de lei la ultimul miting la care-a participat. Efectul fiind ZERO. Cum Guvernul ZERO i-a rămas prostul renume Guvernului Cioloş, supranumit şi „varză de Bruxelles”. Iar ZERO vine de la absorbţia de ZERO fonduri europene, marca ex-ministrului Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, ajuns candidat pe listele USR (Uniunea Sabotaţi România!) al soroşistului Nicuşor Dan, care vrea tot premier de împrumut. Pe acelaşi Julien!

Văzut de unii drept un Mesia al României pentru care n-a făcut nimic, adică nici măcar n-a mişcat un deget în favoarea cetăţenilor acestei năpăstuite ţări. Iar Mesia-Cioloş, prezent pe toate afişele Noului PNL se afla vineri, la Iaşi, probabil tot cu scop electoral. Acolo a fost ţinta unei băi de reproşuri şi huiduieli. Din partea unor sindicalişti înarmaţi cu steaguri, fluiere şi vuvuzele.

Liderul sindicatelor din învăţământul preuniversitar ieşean, Laviniu Lăcustă, i-a reproşat primului ministru că lista revendicărilor a fost înaintată Guvernului în urmă cu şase luni, dar nu a fost luată în seamă. Liderul ieşean a declarat: „V-am dat revendicările acum şase luni, nu aţi făcut nimic, avem salarii mizerabile. De ce nu aţi pus în aplicare hotărârile judecătoreşti?” Trata cu „Huo!” la Iaşi, Dacian Julien Cioloş a mai reuşit să îngaime. „Diminuările au fost greşite şi vor fi <<reparate>>” Huiduielile şi fluierăturile au apărut în momentul în care Cioloş intra în clădirea Prefecturii.

Ion PREDOŞANU