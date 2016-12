Ca la noi, la nimeni – Propunerea de prim-ministru, nu numai doar interesantă!

Suspansul anunţării propunerii alianţei PSD-ALDE la funcţia de prim-ministru s-a elucidat abia, ieri, după ieşirea de la consultările cu Preşedintele Klaus Werner Iohannis a delegaţiei comune – primită împreună, deşi iniţial PSD era programat, ieri, iar ALDE, joi – Iohannis fiind de acord cu solicitarea celor două partide componente ale alianţei de guvernare rezultată în urma alegerilor parlamentare din 11 decembrie. Anterior se vehiculaseră mai multe nume de posibile propuneri pentru demnitatea de prim ministru, dintre membri ai PSD – câştigătorul detaşat al alegerilor parlamentare -, dar şi dintre foşti membri. Printre care cu mari şanse apăreau numele fostului ministru al Finanţelor Publice în mai multe guverne – Florin Georgescu, prim-viceguvernator al BNR, dar şi al actualului viceprim-ministru şi ministru al Dezvoltării Regionale, Vasile Dâncu. Toate eforturile mass-mediei şi al televiziunilor au fost zadarnice, strategia PSD fiind aceea de a nu anunţa numele propus decât direct preşedintelui Klaus Werner Iohannis. Abia miercuri s-a întrunit Comitetul Executiv Naţional al PSD care i-a dat un mandat în alb liderului social-democrat Liviu Dragnea. Şi abia după ieşirea de la consultări s-a aflat numele surpriză. Una pe care PSD o apreciază ca fiind de nerefuzat, în persoana doamnei Sevil Shhaideh.

Doamna Shhaideh este propunerea PSD şi ALDE pentru demnitatea de prim ministru. Shhaideh a lucrat cu Liviu Dragnea când acesta era ministru al Dezvoltării în Guvernul Ponta. După ce Dragnea s-a retras din Guvern, ca urmare a condamnării în Dosarul „Referendumul”, Sevil Shhaideh a fost ea însăşi ministru, după ce fusese secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Nu este un secret că doamna Shhaideh este „fina spirituală” a liderului PSD, Dragnea fiind martor sau naş la căsătoria acesteia.

Despre ea, după consultări, Liviu Dragnea a afirmat: „(…) A lucrat cu mine nu numai în Ministerul Dezvoltării, dar din poziţia mea de viceprim-ministru am lucrat împreună la toate dosarele guvernamentale şi cunoaşte activitatea din toate ministerele. Este un om în care eu am încredere totală, iar prin această propunere din partea mea, este un mesaj puternic că-mi asum întreaga responsabilitate pentru activitatea guvernamentală şi pentru punerea în aplicare a acestui program de guvernare. Aşteptăm desemnarea din partea preşedintelui. Este o persoană pe care şi preşedintele o cunoaşte, cu care a lucrat la mai multe proiecte şi sperăm că această desemnare să vină cât mai repede.”

Sevil Shhaideh a lucrat vreme îndelungată la Consiliul Judeţean Constanţa, ca director al Direcţiei Servicii vreo 20 de ani. Liviu Dragnea a susţinut că dacă va fi refuzat această propunere de către preşedintele Klaus Werner Iohannis, atunci PSD nu va mai face o alta. „Dacă va fi refuzată, ne vedem în altă parte”, a mai declarat liderul PSD. Fără a lăsa de înţeles unde!

Liviu Dragnea a mai ţinut să precizeze, după consultări, şi că „deocamdată” nu poate solicita această funcţie pentru sine, precizând: „O condamnare nedreaptă şi o lege profund neconstituţională (Legea nr. 90/2001, n.m. I.P.) nu mi-au dat posibilitatea să solicit această demnitate pentru mine, deocamdată,” Aşa şi-a început discursul Liviu Dragnea după discuţiile cu preşedintele Klaus Werner Iohannis.

Un prim şi dur atac a venit din partea lui Nicuşor Dan, preşedintele USR (Uniunea Sabotaţi România!), om plin de mania grandorii şi a nesimţirii. Acesta a sărit ca ars şi consideră propunerea PSD pentru funcţia de prim-ministru ca fiind „inacceptabilă”. În opinia acestui Gică Contra, Liviu Dragnea şi PSD sfidează cetăţenii cu o propunere „inacceptabilă”. Este dreptul său la opinie, dar nu Nicuşor Dan este acela chemat a decide sau acela care are un cuvânt greu de spus în această importantă chestiune.

În schimb, mai echilibratul şi rafinatul preşedinte al UDMR, Kelemen Hunor, susţine că, din punctul de vedere al Uniunii conduse de domnia sa, totul este „OK!” Am desprins această afirmaţie dintr-o declaraţie plină de bun-simţ: „Din acest punct de vedere este OK! Pentru că nu are un background doamna Sevil care pe noi să ne pună pe gânduri. Deci acolo era o problemă în sensul că dacă va veni cineva cu un background politic mai puţin confortabil pentru noi. Dar în cazul ei nu este vorba despre aşa ceva.”

Desigur, cu toate că pa Facebook se încercase, marţi seara, de la ora 18,00, organizarea unui miting în Piaţa Victoriei de susţinere a prim-ministrului Dacian Cioloş – portdrapelul Noului PNL în trecutele alegeri parlamentare – n-a fost prezentă nici măcar o persoană. Iar prim-ministrul Dacian Cioloş a ieşit pe uşa din spate a Palatului Victoria, de fapt, pe acolo pe unde şi intrase!

Cu delegaţia Noului PNL, preşedintele Klaus Werner Iohannis a discutat numai zece minute, pretinşii liberali neavând vreo propunere de viitor prim-ministru, după cum declarase şeful campaniei electorale a Noului PNL, Gheorghe Falcă. Nu am idee dacă deputatul Gigel Ştirbu(Noul PNL) a făcut parte din delegaţia partidului său, dar ce i-a venit la gură – a făcut spume, nu alta – când a aflat propunerea PSD şi ALDE este de-a dreptul jignitor şi total nedemocratic. Putea să-şi exprime nemulţumirea şi altfel. Dar se pare că nivelul de cultură politică al domniei sale nu-l depăşeşte pe al blondelor Alina Gorghiu-Dej şi Raluca Turcan, ultima neştiind nici măcar ce vârstă are!

Ion PREDOŞANU