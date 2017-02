Ca la noi, la nimeni – Proteste de stradă şi brambureală generală!

Marţea trecută, seara, guvernul se reunise în şedinţă săptămânală pentru aprobarea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2017. Asta pentru că se aşteptase cam mult, încă de vinerea trecută când Bugetul era gata, aprobarea sau avizarea lui în CSAT. Una consultativă, care s-a primit totuşi cu mare întârziere.

Nemulţumirea cea mare a venit că pe ordinea de zi au mai fost incluse şi aprobarea unei Ordonanţe de Urgenţă pentru modificarea unor articole din Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, cerute în mod special şi imperativ de însăşi Curtea Constituţională a României – vreo 42 de articole încă de anul trecut şi alte şase acum vreo săptămână -, plus aprobarea unui Proiect al unei Legi de graţiere, trimis la Parlament în procedură de urgenţă.

Aproape ca din senin au apărut proteste de stradă ale unor ONG-işti, finanţaţi ca şi la protestele din Statele Unite ale Americii de miliardarul George Soros, plus ale liderilor Noului PNL şi, îndeosebi, ale celor de la Uniunea Salvaţi(mai exact Sabotaţi!) România, în frunte cu preşedintele acestora Nicuşor Dan, de data aceasta fără copilul(fetiţa sa) de câteva luni.

Se înţelege că fiind un protest spontan, după cum declară participanţii, n-au avut nici măcar o aprobare. Jandarmii care păzeau Palatul Victoria au fost luaţi prin surprindere şi au încercat să-i potolească pe participanţi cu vorba bună şi, parţial, cu forţa paşnică a braţelor. Mai ales că protestatarii – între care ţipa ca din gură de şarpe inclusiv Colonelul acoperit Robert Turcescu(astăzi deputat al Partidului Mişcarea Populară!) – au încercat să forţeze intrarea în Palatul Victoria, rupând sau înlăturând gardurile!

Unde mai punem că altădată mult prea tăcutul preşedinte Klaus Werner Iohannis a intervenit cu o postare pe pagina domniei sale de Facebook, prin care înfiera cu „mânie proletară” îndrăzneala Guvernului Grindeanu! Ce-i drept, în cursul zilei de miercuri, primul ministru Sorin Grindeanu a avut o întâlnire, pe aceeaşi temă, şi cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Excelenţa Sa, Hans Klemm. Rezultatele discuţiilor nu se cunosc. Ca un veritabil lider al Noului PNL, preşedintele Klaus Werner Iohannis este cel mai activ şi mai virulent al deciziilor Guvernului Grindeanu. Chiar dacă ar trebui să fie un moderator al întregii societăţi româneşti şi un moderator al disputelor între partidele politice. Sculat cu noaptea-n cap, s-a dus dis de dimineaţă la Consiliul Suprem al Magistraturii – CSM – a prezidat şedinţa în care prin vot unanim s-a aprobat sesizarea Curţii Constituţionale a României privind modificarea Codurilor Penale şi a Codului de Procedură Penală de către guvern prin OUG, care-a şi fost publicată în Monitorul Oficial. Apreciind-o drept neconstituţională.

Domnul Preşedinte nu s-a oprit aici şi i-a făcut o vizită şi Avocatului Poporului. În vreme ce Iohannis – avocatul din oficiu al protestatarilor – crede că: „Avocatul Poporului are şi instrumente şi oportunitatea de a ataca Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind Codurile Penale”, gazda sa are altă părere. Absolvent strălucit al facultăţii de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Victor Ciorbea susţine contrariul: „Avocatul Poporului nu poate ridica excepţii de neconstituţionalitate decât privitor la legi, ordonanţe de urgenţă în vigoare sau ordonanţe simple. Ori, OUG ar urma să intre în vigoare peste zece zile. Iar potrivit art. 32 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale a României, Curtea hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate de Avocatul Poporului, privind constituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau ordonanţă în vigoare, deci dacă intrarea în vigoare a ordonanţei se va produce peste zece zile, în tot acest interval nu avem nici o competenţă”, conform declaraţiei lui Victor Ciorbea acordată AGERPRES.

Tot Victor Ciorbea a mai spus, în ceea ce priveşte proiectul Legii graţierii că acesta va fi trimis la Parlament, în procedură de urgenţă. Iată că acela care dezbină este însuşi preşedintele Klaus Werner Iohannis, exact personajul ce ne promitea o „altfel de politică”. Diferită, după cum se vede, de aceea a bunului simţ! Brambureala continuă.

Ion PREDOŞANU