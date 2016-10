Ca la noi, la nimeni – Răfuială fără precedent în Noul PNL: Lucia Varga contra Alinei Gorghiu!

Respinsă de tânăra jurnalistă Denise Rifai, cel mai recent preşedinte al Noului PNL – Alina Gorghiu are probleme în propriul partid. Cu femeile. Mai precis cu Lucia Varga. O femeie cu un CV mult mai bogat ca al ei. Să fie chestiunea aceasta motiv de invidie? Mai ştii? Încurcate sunt căile Domnului. Chiar dacă şi pe bunul Dumnezeu l-au vrut în Noul PNL!

O adevărată răfuială, de data aceasta feminină, ne oferă Noul PNL! Şi nu între oricine, fiindcă Lucia Varga se poate mândri cu un CV bogat. Între altele, a fost secretar de stat în perioada 2005-2008 în Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, iar din 2012 a făcut parte din Guvernul Ponta ca ministru al Pădurilor şi Apelor. Probabil că ultima demnitate publică deranjează cel mai mult pe invidioasa preşedinte Alina Gorghiu.

După ce Lucia Varga, la acea vreme preşedinte al Organizaţiei Femeilor Liberale, funcţie din care ulterior a demisionat, l-a atacat pe Ilie Bolojan, secretar general al Noului PNL şi preşedinte al organizaţiei liberale a judeţului Bihor, acuzându-l de dictatură, acum s-a repezit la cocul Alinei Gorghiu. Apreciată pentru activitatea în două guverne – ca secretar de stat şi apoi chiar ministru – Lucia Varga a fost rasă de pe lista candidaţilor Noului PNL la alegerile parlamentare! Situaţie în care Alina Gorghiu a scos castanele din foc cu mâna numitului Ilie Bolojan, un autoritar şi autoritarist cel puţin în judeţul Bihor. Supărată foc şi pe bună dreptate, acum Lucia Varga, după ce l-a scărmănat niţel pe Ilie Bolojan, a trecut la critica întregii conduceri a Noului PNL marca Alina Gorghiu. Pe care-o acuză că încalcă grosolan decalogul integrităţii, adoptat la începutul lui 2016, mai precis „porunca” prin care pretinşii liberali s-au angajat să „asigure o reprezentare de cel puţin 30% pe locurile eligibile” pentru femei şi tineri la alegerile din acest an. Doamna Lucia Varga nu are de gând să părăsească Noul PNL, dar s-a apucat să strângă semnături atât din Parlament, cât şi din Organizaţia Femeilor Liberale pentru un apel pe care vrea să i-l bage pe gât Alinei Gorghiu. Cea atât de vocală pe la televiziuni şi pe unde apucă lăudându-se cu noile reguli adoptate de Noul PNL în privinţa promovării femeilor în politică. În disperare de cauză, se spune că preşedintele Noului PNL, Alina Gorghiu, promite că va aplana conflictul şi-i va asigura nedreptăţitei Lucia Varga un loc eligibil pe listele viitoarelor alegeri parlamentare. E greu de anticipat şi că se va ţine de cuvânt, dar şi că Lucia Varga se va lăsa păcălită.

