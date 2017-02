Ca la noi, la nimeni – Război civil politic!

Mai toţi analiştii politici au ajuns la concluzia că după ce partiduleţele preşedintelui Klaus Werner Iohannis au pierdut alegerile parlamentare din 11 decembrie ne aflăm într-un război civil politic. Nu într-o criză politică, întrucât există un guvern investit de Parlament şi ţara este administrată. Deocamdată!

Primul care a tras semnalul este Preşedintele Senatului, copreşedinte ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care-a fost chemat la o întâlnire privată, probabil la Vila Lac 3 de la Snagov, de către Preşedintele Klaus Werner Iohannis. Care i-a spus franc că din acel moment, anul 2017 va fi anul unui război total pe care domnia sa îl va avea cu PSD. Şi că, vezi Doamne, ar fi bine să se protejeze, să nu facă alianţa de guvernare pe care-o promisese încă dinainte de alegeri.

Toate amânările pentru desemnarea primului ministru, până s-a ajuns la Guvernul Grindeanu, instalat şi el cu întârziere ca să nu se poată investi guvernul la timp şi să nu fie votat Bugetul României pe 2017, ţin de intenţiile necurate ale celui care se vrea Dictatorul Iohannis.

Supărat nevoie mare că nu are „Guvernul meu”. Toată mascarada cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 13 a fost creată de un aparat de propagandă bine pus la punct, ce răspunde la comenzile binomului SRI-DNA, unul ce-l are captiv pe preşedintele care nu respectă Constituţia României.

Faptul că de la un preşedinte-jucător am trecut brusc la un preşedinte protestatar, ce s-a alăturat nemulţumiţilor din Piaţa Universităţii două zile la rând, ne dovedeşte că Iohannis nu este un moderator între partidele politice sau al întregii societăţi româneşti!

Aseară se anunţa în Piaţa Victoriei din Bucureşti o mare manifestaţie pentru demiterea Guvernului Grindeanu, susţinut de PSD şi ALDE. De protestele aparent nevinovate se ocupă numitul Felix Tătaru, fost Şef de imagine al campaniei pentru alegerile prezidenţiale al candidatului Klaus Werner Iohannis. Unul care lucrează pe bani mulţi! De unde-s banii? Poate ştie ceva multimiliardarul american cu origini maghiare George Soros. Cel care a susţinut şi campania pierdută de către Hilary Clinton, în România pe cele ale USR (Uniunea Soros România!). Şi care finanţează ONG-urile lui Nicuşor Dan la noi, iar în Ungaria îi este interzis să comită aşa ceva!

Marele necaz al României îl reprezintă faptul că ne aflăm, ca ţară, în cea mai proastă situaţie din anul 1940 încoace. Vecinii nu ne înghit, Ungaria l-a primit la Budapesta pe cel mai mare duşman al nostru – Vladimir Putin, iar acum se pregăteşte să-l aibă oaspete pe noul preşedinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. În vreme ce politica externă a României este sublimă, dar lipseşte cu desăvârşire.

Pur informativ, noul Preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost primit la Moscova unde i s-a înmânat o hartă cu Moldova Mare, care include Moldova noastră, cea din dreapta Prutului şi chiar Dobrogea! Cât despre intenţiile revizioniste ale Ungariei, care la fel ca şi Putin vrea să schimbe Tratatul de pace de la Trianon, nu este nicio noutate.

Pur şi simplu nu-i vorba de scenarii, ci de realităţi pe care arianul şi aerianul preşedinte Klaus Werner Iohannis nu le ia în seamă.

Cu rea intenţie, desigur. De protecţia NATO nici nu mai poate fi vorba, întrucât preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că ţările membre ale alianţei nord-atlantice trebuie să-şi rezolve problemele singure. Iar noul Ambasador al SUA la Uniunea Europeană a spus clar că ţara sa va negocia cu fiecare stat membru al UE în parte şi nu cu Uniunea Europeană. Care Uniune Europeană se doreşte a fi distrusă şi de Federaţia Rusă şi de Statele Unite ale Americii.

Ion PREDOŞANU

P.S. Fostul prim ministru Petre Roman susţine că a citit într-un cotidian din Germania informaţia incorectă că Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, are o condamnare cu suspendare pentru corupţie. Este limpede că Occidentul vrea instabilitate în România, iar interesele sunt enorme. Faptul că membri ai serviciilor de informaţii, inclusiv străine, n-ar trebui să mai mire pe nimeni.(Ion Predoşanu)