Ca la noi, la nimeni / Războiul femeilor din PNL face jocul Piticului sovietic?

Motto: “Un om de stat, precum şi o politică de stat stau pururi deasupra partidelor, încât idealul unui om de partid e opus acelui om de stat.” Mihai Eminescu

Războiul femeilor din PNL se înteţeşte odată cu apropierea Congresului formaţiunii prezidenţiale. Şi este, războiul adică, de tot râsul!

După ce Alina Gorghiu şi Raluca Turcan, fostul preşedinte al PNL şi actualul preşedinte interimar al PNL – ambele susţinute de preşedintele Klaus Werner Iohannis – şi-au ridicat poalele-n cap, ca femeile, a venit rândul şi Adrianei Săftoiu să intre în scenă. A replicat scurt, dar apăsat: „E de râs!” Şi ea atacată, ca şi Alina Gorghiu, de aceeaşi diversionistă Raluca Turcan, care are „avantajul” că-i şcolită la Moscova şi mai este şi preferata Sasului pe care noi îl credeam neamţ. Acela care ne-a păcălit cu gargara „România lucrului bine făcut”. Din care, până la urmă a ieşit România lucrului rău făcut!

Încă de la începutul lunii, Alina Gorghiu s-a arătat deranjată, pe bună dreptate, de aprecierile „mironosiţei” Raluca Turcanov, cea şcolită la Moscova şi-i preferata „anticomunistului privat”, conform căreia „PNL a fost praf!”, la ultimele alegeri. Dar s-a schimbat ceva, de când conduce Madam Turcan? Tare mă tem că nu.

Şi totuşi, războiul femeilor din PNL fac deliciul celorlaltor partide! Cu atâta zâzanie între femei, ca şi continuarea neînţelegerilor dintre vechii membri ai PNL şi foştii PDL-işti, PSD poate guverna liniştit ani de zile. ALDE poate, de asemenea, creşte, iar USR-ul se distruge singur. Nu are nevoie de ajutor dinafară, din moment ce a primit şi i-a pus pe listă pe foşti miniştri tehnocraţi din Cabinetul de tristă amintire Cioloş!

În fond, marile greşeli ale PNL la alegerile locale şi parlamentare de anul trecut au fost pietrele de moară Klaus Werner Iohannis şi susţinerea orbeşte a Guvernului Cioloş. Cel supranumit Guvernul ZERO. Un guvern care deşi nu a făcut nimic pentru ţară a cheltuit în prostie, reuşind să aibă un deficit de peste 3%!

Uşor, uşor actualul PNL a izbutit să scoată PDL-ul din teren. Iar candidatul Ludovic Orban fusese scos din lupta pentru Primăria Generală a Bucureştilor exact de binomul SRI-DNA. Până la noi înscrieri de candidaţi pentru şefia PNL-ului, membru al „popularilor europeni”, Ludovic Orban se luptă la baionetă cu un om al sistemului, aşa cum este perceput Cristian Buşoi(preferatul lui Iohannis!)

Deocamdată, după alegerile teritoriale, trei sferturi dintre organizaţiile judeţene ale PNL sunt conduse de foşti liberali, ce se revendicau din Brătieni. Gorjul face excepţie şi este la cheremul lui Agamiţă Dandanache de Dan Vîlceanu, ex-PDL! Care s-a mai ales şi deputat!

Curios, un forumist de pe site-ul Cotidianul descrie cel mai bine lupta dintre Ludovic Orban şi Cristian Buşoi: „Cobzarul zurbagiu sau Piticul Sovietic pe stil Buşoi Cristian??!! Aceasta este, dilema din Noul PDL, aşa-zis liberal!! În final, va câştiga Piticul Sovietic sprijinit vârtos de către Binom şi Gogea Mitu Iohannis, din vârful Dealului Cotroceni!!”

Vorba aceea, parafrazată: „De nu e idei şi oameni politici, nici Dumnezeu nu cere!”

Ion Predoşanu