Ca la noi, la nimeni – Reacţie ciudată, calamităţi anunţate!

Preşedintele Klaus Werner Iohannis are, începând de ieri, o controversă cu susţinătorii “pumnului lui Dumnezeu”. După cum se ştie, la Timişoara şi în judeţul Timiş a fost, duminică după amiază, o furtună cumplită.

URMĂRILE FURTUNII. Poate o fi fost chiar un ciclon, ca prin Statele Unite ale Americii. Neaşteptatul “pumn al lui Dumnezeu” a lăsat urme: 5 morţi, vreo 40 de victime rănite – unele grav -,11 acoperişuri avariate sau luate de vântul ce a suflat cu peste 100 de kilometri pe oră, arbori rupţi şi căzuţi peste autoturisme, copaci smulşi cu totul din rădăcini. Pierderile amintite aici s-au înregistrat numai în Timişoara şi judeţul Timiş. Şi Aradul are o persoană decedată, judeţul Bistriţa două, iar judeţul Hunedoara a scăpat doar cu pierderi materiale.

Ei bine, dar din păcate extrem de rău, aceste pierderi de vieţi omeneşti şi pierderile materiale au iscat controverse, în locul unor discuţii sobre şi constructive. Pentru a găsi căile de urmat ca aşa ceva să nu ne mai găsească total nepregătiţi.

MESAJUL CIUDAT AL PREŞEDINTELUI. Într-un mod curios, deşi ANM anunţase încă de săptămâna trecută iminenta turbulenţă, cu cod galben, iar în cursul zilei de duminică de cod roşu în două rânduri, luni preşedintele a transmis un mesaj ciudat. În care dă vina pe Guvern. Klaus Werner Iohannis cere imperios implementarea de urgenţă a unui sistem de avertizare.

“Furtunile extreme din România, din cursul zilei de duminică, au arătat vulnerabilităţile şi ineficienţa sistemului de prevenţie şi protecţie a populaţiei în cazul unor dezastre naturale. Solicit Guvernului să explice în cel mai scurt timp dacă procedurile au fost respectate şi cine se face vinovat de neglijenţă sau incompetenţă. Guvernul trebuie să ia urgent măsurile pentru implementarea unui sistem de avertizare rapidă a populaţiei, dar şi pentru perfecţionarea procedurilor de management integrat al situaţiilor de criză. Absenţa unui astfel de sistem reprezintă un factor de risc la adresa siguranţei naţionale. Toată compasiunea mea către familiile îndoliate şi însănătoşire grabnică celor răniţi”, se spune în mesajul preşedintelui.

MULTE VOCI, ALTE MĂSURI. Pe de altă parte, conform DCNews, numeroase voci susţin că în asemenea situaţii natura este de neoprit şi că nu se poate face mare lucru. Acest aspect a fost demontat de către prof.univ.dr. Mircea Duţu, preşedintele Universităţii Ecologice Bucureşti, care întăreşte propunerea lui Iohannis. Totodată, Mircea Duţu a declarat pentru DCNews că în Austria există sisteme de alertare a populaţiei instalate în zone publice. Astfel, megafoanele anunţă locuitorii din apropierea iminentă a unor fenomene meteorologice extreme. Spre deosebire de cutremure, fenomenele meteo pot fi anunţate cu câteva zeci de minute înainte, în aşa fel încât populaţia are timp să se adăpostească.

Avertizarea trebuie însă să aibă şi un caracter obligatoriu şi să impună o serie de măsuri precum închiderea teraselor sau a spaţiilor în aer liber unde viaţa oamenilor poate fi pusă în pericol.

Sistemul de alertare prin SMS poate funcţiona fără probleme alături de cele ce ar putea fi montate în spaţii publice. Alertarea prin SMS a populaţiei ar trebui să fie însă prioritizată. Mai întâi către autorităţile locale: poliţie locală, Inspectoratele Judeţene de Urgenţă şi apoi către proprietarii de terase, care să fie obligaţi să le închidă şi să evacueze terasele.

ION PREDOŞANU

P.S. Au început filmările la Moromeţii II, cu actorul Horaţiu Mălăele, născut la, Târgu-Jiu, în rolul principal!(Ion Predoşanu)