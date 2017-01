Ca la noi, la nimeni – Simulacru de transparență, simulacru de democrație!

Ca și cum nu ne-ar fi de ajuns necazurile cu zăpezile și gerurile groaznice, aducătoare de pagube în búgetele personale, dar și în bugetul țării, nu-i chiar deloc liniște în România! S-a vorbit mult de binomul care face și desface tot felul de lucruri necurate, cu dosare penale și condamnări la comandă. Cele mai vehicúlate nume erau și sunt ale generalului SRI Florian Coldea și ale Șefei DNA, Luluța, alias Laura Codruța Kovesi. O sibiancă, fiică de procuror comunist, rămasă în înalte demnități publice încă de pe vremea Băsescului!

Încă de la dispariția fostului deputat Sebastian Ghiță, ex-membru al Comisiei de control a SRI din Camera Deputaților, om de afaceri și apropiat al celui mai tare din parcarea numită Colonia România – Florian Coldea, văzut ultima dată la o manifestare a SRI, pe 19 decembrie 2016, Sebastian Ghiță a devenit un pericol pentru cei doi din ”binom!”

Cum Sebastian Ghiță este om de afaceri, patronul ASESOFT, dar și al România TV, de la o vreme au început să apară înregistrări audio-video în care fostul amic al lui Florian Coldea face tot felul de dezvăluiri zguduitoare despre Florian Coldea, Laura Codruța Kovesi, Traian Băsescu și modul în care ex-președintele îi chema la ordine și le dădea indicații pe cine să mai cheme la DNA și pe cine să mai aresteze. Una dintre filmările prezentate, cu prioritate, la România TV, conține și o înregistrare din Biroul prezidențial, recunoscută de ex-ul Traian Băsescu!

Este foarte greu de presupus că înregistrările nu s-au făcut cu aprobarea subalternilor lui Florian Ghiță, poate chiar în birourile instituției, iar aceia care l-au sprijinit pe Sebastian Ghiță la filmări – probabil patrioți întârziați – îl ajută și acum să nu fie găsit de organele de urmărire.

Asta în cazul în care-l caută cineva. Poate doar… cucu! El, adică Sebastian Ghiță, fiind între timp condamnat și dat în urmărire europeană și internațională!

Joi sau vineri, nici nu mai are importanță, s-a anunțat că generalul Florian Coldea ar fi fost suspendat din funcția de prim-adjunct al Directorului SRI, Edward Hellvig. Și că ar fi fost pus la dispoziția acestuia. De atunci, informațiile sunt contradictorii. Unele surse interne susțin că acea Comisie din interiorul SRI, care trebuia să-l ancheteze, nu există. Cert este că în excursiile în străinătate, pare-se plătite de Sebastian Coldea, cei doi mergeau cu familiile și deci inclusiv cu soția domnului general Coldea. Numai că ea n-a fost clintită din funcția de Șef al psihologilor din SRI!

Imediat după anunțul cu suspendarea din funcție și posibila anchetare internă a generalului Florian Coldea s-a anunțat o mare conferință de presă la Palatul Cotroceni. Și, vorba ceea, la pomul lăudat să nu te duci cu sacul mare.

Mai marele peste Palatul Cotroceni plecase la Sibiu și simulacrul de conferință de presă l-a susținut purtătorul Tăcerii domniei sale, Doamna Mădălina Dobrovolski-Pușcalău. Adică, un simulacru de conferință de presă într-un simulacru de democrație. Doamna Dobrovolski-Pușcalău dixit: ”1. Președintele Klaus Iohannis l-a chemat la Cotroceni pe generalul Florian Coldea” și ”2. Nu am (eu, Mădălina Dobrovolski-Pușcalău, n.m. I.P.) alte comentarii de făcut”.

În rest, se-nțelege, n-a mai spus nimic. Nimic mai mult, fie și nevroind (sau neavând voie?!) să mai spună ziariștilor altceva din partea președintelui nostru mult iubit și respectat, după cum scrie publicistul Șerban Cionoff în editorialul său din Jurnalul Național intitulat: ”Încă o dată, ghinion. Dar până când?…”

Ion PREDOȘANU