Ca la noi, la nimeni – Şocuri în sondaje sau fraudări sigure?!

Se constată o apatie generală a partidelor politice şi candidaţilor la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. Chiar dacă bătălia electorală ar trebui să fie mai aprigă ca oricând, din moment ce vor fi 6.500 de candidaţi pentru 466 de locuri de parlamentari.

Excepţie face PSD-ul, parcă mai activ şi mai hotărât decât ale dăţi, dotat cu program de guvernare coerent şi cu sloganul inspirat ales – „Îndrăzneşte să crezi în România!” Deşi este cel mai mare partid, ei bine, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), aceea care dă banii partidelor parlamentare i-a repartizat suma de 596.536,767 de lei, faţă de o sumă mai mare, de 626.304,67 lei, oferită Noului PNL, burduşită cu vreo 80% PDL-işti. Iar arestata Ana Maria Pătru, ex-preşedintele AEP, era o apropiată a foştilor portocalii de genul Elena Udrea ori Vasile Blaga. ALDE are repartizată suma de 69.946,78 de lei. Nu-i exclus ca arestata Ana Maria Pătru să mai aibă vreun complice dintre vicepreşedinţii AEP şi, probabil, de aceea nu i se găseşte un înlocuitor. Măcar ca interimar. Guvernul Cioloş, probabil, ştie de ce!

Avertizaţi de unele posibile anomalii la numărătoarea voturilor, PSD a cerut Autorităţii Electorale Permanente ca în momentul semnării proceselor verbale preluate de la birourile electorale judeţene fiecare partid înscris în competiţie să aibă câte un reprezentant şi, totodată, să se pună la dispoziţia fiecărui partid aplicaţiile informatice care vor fi folosite la numărarea voturilor şi pentru repartizarea mandatelor, respectiv softul şi codul de surse. Solicitarea PSD nu a primit, deocamdată, nici un răspuns!

Ar mai fi de constatat că la Mitingul Pro-Cioloş de duminica trecută, din Piaţa Victoriei, anunţat cu surle şi trâmbiţe a fi de amploare – cu vreo 50.000 de militanţi -, nu s-au prezentat decât 10 cel mult 15 participanţi, fiind un mare fâs! Mult mai numeroşi au fost jandarmii, poliţiştii şi ziariştii. Lozinci şi bannere ioc, iar celebrul afiş Cioloş-ZERO e o gafă de zile mari a Noului PNL, pricină pentru care el a fost retras de liberalii mai cu scaun la cap din ţară!

Ciudate şi de-a dreptul şocante sunt rezultatele unui sondaj Kantar-TNS, comandat de USR. Şocante faţă de ce se ştia până acum din sondajele altor formaţiuni politice. Potrivit sondajului comandat şi plătit de USR, această nouă formaţiune ar fi ajuns la 19%, faţă de numai 18% cât ar avea Noul PNL! PSD se menţine pe locul unu, cu 40% din opţiunile electoratului şi în sondajul USR, iar ALDE şi PMP câte 7%. Un alt şoc ar fi faptul că UDMR n-ar obţine decât 3%, adică s-ar situa sub pragul electoral. Tot 3% ar primi şi PRU, iar Alianţa Noastră România numai 2%! Trebuie precizat că nu s-a vorbit de marja de eroare, iar sondajul s-a realizat pe aproximativ 1000 de repondenţi şi s-au luat în considerare numai opţiunile celor care au afirmat că vor vota.

Din moment ce AEP, STS şi Ministerul de interne sunt sub controlul Guvernului Cioloş şi al Noului PNL orice este posibil. Faimosul dicton al Dictatorului Stalin – „Nu contează cine votează, contează cine numără voturile!”, deşi n-a fost reînnoit şi îmbunătăţit cu ceva ce nu a fost nici abrogat şi nici contestat.

Ion PREDOŞANU

P.S. Nu are cum să ne liniştească, ba chiar ne sperie situaţia din Statele Unite ale Americii. Unde nici acum, la multă vreme după alegerile prezidenţiale, se susţine că alegerile au fost piratate. Aşa că democraţii cer renumărarea voturilor. Degeaba. Aşa s-a mai întâmplat cu renumărarea, după 30 de zile, la nişte alegeri prezidenţiale apreciate drept frauduloase pe vremea câştigării acestora de George Busch Jr.(Ion Predoşanu)