Ca la noi, la nimeni – Tăcerea care acuză!

Încă dinainte ca preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, să cheme partidele parlamentare la consultările de la Palatul Cotroceni, el a avut o întâlnire de taină cu Preşedintele Senatului şi copreşedinte al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, căruia i-a spus că anul 2017 va fi un an al războiului dintre el şi PSD! Încerca, în felul acesta, să rupă alianţa majoritară ce se formase din PSD şi ALDE în vederea guvernării.

Om de mare caracter şi un politician adevărat, care îşi respectă cuvântul dat, Călin Popescu Tăriceanu a refuzat elegant propunerea de trădare. Mai mult, a şi declarat despre întâlnirea privată avută cu preşedintele Iohannis, dar şi despre cele discutate, probabil la Vila Lac 3. De regulă, tăcerea este un răspuns afirmativ. Nici preşedintele Klaus Werner Iohannis şi nici Administraţia Prezidenţială nu au dezminţit adevărurile deconspirate de liderul de facto al ALDE şi Preşedinte al Senatului, domnul Călin Popescu Tăriceanu. S-ar părea că seara trecută am avut iarăşi parte de proteste de stradă. Cu o zi mai înainte, la Piaţa Victoria s-a strâns multă lume. Dar şi în jurul Palatului Cotroceni au venit foarte mulţi şi cu sloganuri bine articulate, cel mai răspândit, dar şi cel mai banal fiind „Jos Iohannis!” Numai că, faţă de radicalismul organizaţiilor judeţene ale PSD, conducerea centrală şi mai ales echilibratul preşedinte al Camerei Deputaţilor şi preşedinte al social-democraţilor, Liviu Dragnea, nu doreşte suspendarea Preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis. Dimpotrivă, Liviu Dragnea pledează pentru dialog şi, mai ales, să se respecte votul din turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din 2014, dar şi al alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016!

În vremea asta, de vineri încoace, preşedintele Klaus Werner Iohannis tace mâlc. Domnia sa a primit per a Opera din Dresda un Ordin Sfântu Gheorghe, la fel cum mai primise şi dictatorul rus Vladimir Putin anterior şi apoi a băgat capul în nisip. Nu-i vorba că ne-ar fi dor de el, dar ar fi cazul să se implice în dezamorsarea conflictelor de stradă şi la care a pus umărul vârtos! Încă din prima şi a doua zi a protestelor din Piaţa Victoriei!

Iată că mai sunt şi oameni cu scaun la cap. Preşedintele Senatului şi copreşedinte ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, îi cere lui Iohannis să renunţe la „planurile de anulare a rezultatului alegerilor” şi să evite escaladarea manifestaţiilor. Preşedintele Senatului, adică al doilea om în stat, Călin Popescu Tăriceanu îi transmite preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis, să se implice pentru a escalada, repet, periculoasele manifestaţii de stradă şi să abandoneze planurile de anulare a rezultatului alegerilor parlamentare”, deoarece, în caz contrar, va trebui să-şi asume „o grea răspundere faţă de poporul român”.

Într-o scrisoare deschisă adresată Preşedintelui României, Călin Popescu Tăriceanu, a mai spus: „Vă solicit, în modul cel mai ferm să renunţaţi la încercarea antidemocratică de inversare a rezultatului alegerilor şi să abandonaţi activităţile Dumneavoastră neconstituţionale şi să luaţi acele măsuri la care vă obligă funcţia, pentru ca acţiunea politică democratică şi responsabilă să ia locul escaladării manifestaţiilor stradale. În caz contrar, pe lângă faptul că nu veţi reuşi să vă duceţi la bun sfârşit planurile de anulare a rezultatului alegerilor, vă asumaţi o grea răspundere faţă de poporul român.” Potrivit Preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, locatarul temporar al Palatului Cotroceni, Klaus Werner Iohannis este obligat, prin funcţia pe care o deţine, să se supună majorităţii votului popular de la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, să accepte că partidele pentru care a „militat” au rămas în opoziţie.

Ion PREDOŞANU