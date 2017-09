Ca la noi, la nimeni – Târguri dubioase, nefavorabile României!

Cu declaraţiile maghiarilor din România ori de la Budapesta, oricât de urâte şi revanşarde ar fi ele, ne-am obişnuit. Păcatele cele mari sunt ale noastre, ale românilor care nu ripostăm şi-i lăsăm să ne insulte fiinţa naţională. Oricâte drepturi ar avea, ca minoritate privilegiată, maghiarii niciodată nu vor fi mulţumiţi. Marele prozator Fănuş Neagu(de a cărui amiciţie m-am bucurat), cu imensul său talent literar şi lingvistic(de altfel era membru al Academiei Române, la Secţia Lingvistică, domnia sa fiind un mare creator de metafore în proză, de limbă românească curată!), era şi hâtru, dar şi profund în acelaşi timp. Îi plăcea să spună că-i place vinul alb, mult şi gratis. Şi dacă insistai cu întrebarea ce i-ar mai plăcea, zicea că ar dori să fie român, dar să aibă drepturile maghiarilor din România. Care şi înainte de 1989 erau, nu-i aşa, mai egali decât românii!

După Marea Învălmăşeală din Decembrie 1989, la care-au contribuit KGB-ul, CIA, Mosad, dar şi serviciile secrete ale Ungariei şi ale fostei Jugoslavii(care-ar fi vrut să înhaţe Banatul românesc, după cum mi-a mărturisit fostul meu Mare prieten Ştefan Andrei) drepturile minoritarilor – în special cei de etnie maghiară au sporit. UDMR-ul, care nici măcar nu-i partid, ci o uniune organizată pe criterii etnice n-a lipsit din Parlamentul României şi foarte adesea de la guvernare. UDMR cere întruna marea cu sarea, şi-a revendicat şi imobile sau terenuri pentru care statul român îi despăgubise pe foştii proprietari unguri.

Anul acesta, s-a creat un mic scandal cu Liceul romano-catolic din Târgu Mureş, retrocedat ilegal. Premierul Ungariei Viktor Orban, un rebel şi în cadrul Uniunii Europene, ne-a ameninţat că nu ne mai susţine pentru a intra în Organizaţia Mondială a Comerţului. Ministrul Educaţiei şi ministrul de Externe au procedat legal, exprimându-şi punctul de vedere către autorităţile de la Budapesta. Preşedintele Klaus Werner Iohannis, ca etnic german ce are nevoie încă o dată de voturile cetăţenilor români de etnie maghiară, a tăcut chitic. Germania, Ungaria şi alte state cu conducători sănătoşi la cap, dar şi patrioţi se îngrijesc de cei de aceeaşi etnie cu ei aflaţi pe teritoriul altor state. Aşa, de pildă, Germania cu BDS-ul ei, l-au sprijinit pe Klaus Werner Iohannis să devină preşedintele României. Iar fostul cancelar al Germaniei, Gerhardt Schroder, a căutat osemintele tatălui său şi le-a găsit pe undeva prin judeţul Cluj. Nu s-a lăsat până nu le-a dus în Germania, acolo unde rămăşiţele pământeşti ale tatălui său au fost înmormântate cu onorurile cuvenite.

S-a găsit mai breaz Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, care-a vorbit cu preşedintele UDMR, Hunor Kelemen, şi acesta i-a dat telefonul lui Viktor Orban. Deşi este o chestiune de politică externă, Liviu Dragnea s-a căciulit la Viktor Orban şi i-a promis că probleme Liceului romano-catolic din Târgu Mureş se vor rezolva cum vor cei de la Budapesta. Probabil cu încălcarea legilor României. S-a răspândit zvonul că Ucraina a votat o Lege a Învăţământului prin care interzice minoritarilor să facă şcoală în limba lor. Chipurile, pretextul fiind disputa lor cu rusofonii şi deci cu Federaţia Rusă. Fără să ştie exact despre ce este vorba, preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, s-a supărat ca văcarul pe sat şi a contramandat o vizită antamată la Kiev, vezi Doamne, ca ripostă la Legea Învăţământului votată de Parlamentul Ucrainei şi care urma să fie promulgată de preşedintele Petro Poroşenko, între altele, un bun vorbitor de limba română! Parlamentul României mai are şi oameni cu scaun la cap. L-au invitat pe Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, Excelenţa Sa Oleksandr Bankov. Şi au aflat că dracul nu e chiar aşa de negru. Şcolile cu predare în limba română îşi continuă existenţa, profesorii de limba română nu vor fi daţi afară. Oare predarea limbii ucrainene începe cu clasa a V-a a şcolii secundare. Mai mult, Legea Învăţământului are o perioadă de tranziţie, iar normele de aplicare nu s-au elaborat. Între timp. Ministrul român al Educaţiei, Liviu Pop, va face o vizită la Kiev şi va dialoga cu partea ucraineană condiţii mai favorabile pentru minoritatea română de acolo. Cu siguranţă, minoritatea română din Ucraina este mult mai mare decât cea comunicată oficial din motive lesne de înţeles. Ucraina e recunoscută ca fiind o ţară naţionalistă şi minoritarii se feresc să-şi declare corect limba maternă.

ION PREDOŞANU

P.S. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că Ministerul Justiţiei pe care-l conduce, a atacat DNA la Curtea Constituţională a României pentru anchetarea Rovanei Plumb şi a lui Sevil Shhaideh (Ion Predoşanu)